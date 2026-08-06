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Kenji Fujimori considera que su única familia es su esposa y su suegra: “Los proyectos de vida no te los pueden imponer”

El excongresista afirmó que mantiene una relación cordial con Keiko Fujimori, explicó por qué no asistió a la investidura presidencial y reafirmó que no volverá a la actividad política

El excongresista afirmó que mantiene una relación cordial con Keiko Fujimori, explicó por qué no asistió a la investidura presidencial y reafirmó que no volverá a la actividad política
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El hermano menor de la presidenta Keiko Fujimori, Kenji, reiteró este martes que no existe distanciamiento ni “bronca” entre ambos, aunque reconoció que sus proyectos personales tomaron rumbos distintos.

“Nosotros no estamos en enemistad. La gente cree que hay bronca, pero los deseos de buena fe, los proyectos de vida no te lo pueden imponer. Los proyectos de vida son cien por ciento personalísimos”, declaró a Panamericana.

El excongresista explicó que actualmente está enfocado en su faceta como creador de contenido a través de su pódcast y su programa ‘Kenji sin GPS’, espacio en el que visita diversos distritos, mercados y restaurantes.

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Consultado sobre si saludó a su hermana tras asumir la Presidencia de la República el pasado 28 de julio, fecha en la que no asistió a su ceremonia de investidura, afirmó que le desea lo mejor, al igual que a las demás autoridades.

Una mujer en un podio con micrófono en el centro, flanqueada por dos hombres aplaudiendo. Fondo borroso con personas
El excongresista afirmó que está completamente alejado de la política y dedicado a su pódcast y al programa Kenji sin GPS, centrado en contenido de entretenimiento

“Le mando saludos. Obviamente, desearle todo lo mejor, no solamente a ella, sino a todas las autoridades nuevas que han entrado, porque como ciudadanos que queremos, obviamente, que cada día sea mejor”, manifestó.

Kenji también explicó los motivos por los que no acudió a la juramentación y sostuvo que optó por apartarse de la actividad política para concentrarse en su vida personal y sus proyectos audiovisuales.

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“Estoy totalmente desligado del tema político. Desde que arranqué el pódcast, dije: ‘Esto es cien por ciento entretenimiento’. (...) Yo la verdad, he vivido más de treinta años en la política y yo ya he decidido dar un paso al costado y mantener mi vida haciendo contenido y mantener mi vida privada muy al margen”, señaló.

El menor de los hijos del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) indicó que su círculo familiar más cercano está compuesto por su esposa Érika Muñoz y su suegra, aunque aclaró que ello no implica un alejamiento de sus raíces familiares.

“Los dos lo disfrutamos mucho”, añadió al reafirmar que no contempla regresar a la política y que continuará dedicado a sus actividades personales. “No tengo ningún interés en participar en política”, afirmó.

Kenji Fujimori
Kenji Fujimori afirmó que su núcleo familiar más cercano está conformado por su esposa Érika Muñoz y su suegra, aunque aclaró que ello no representa un distanciamiento de sus orígenes familiares

Kenji había declarado días atrás que espera un rumbo favorable para el país y sostuvo que “cada quien” debe continuar desde su propio ámbito, trabajando por sus objetivos personales.

“Nosotros como ciudadanos deseamos el bien del país (...) porque tendríamos que ser mentecatos pensar o desear que la situación vaya adversa”, declaró en un programa digital conducido por el actor Cristian Rivero.

Desde que ingresó a la política, su prinicpal objetivo fue lograr la liberación de su padre, lo que consiguió en 2017 con el indulto otorgado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, una medida que inicialmente fue anulada por la Justicia y posteriormente confirmada por la exmandataria Dina Boluarte.

En junio de 2024, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la condena de cuatro años y medio de cárcel en su contra por tráfico de influencias, aunque no ingresará a un penal debido a que se aplicó la figura de la prisión suspendida.

De esta manera, la sala confirmó la decisión adoptada el 15 de noviembre de 2022 por el intento de negociar de manera ilícita el respaldo de legisladores para evitar la destitución de Kuczynski, quien posteriormente indultó al padre del exparlamentario.

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