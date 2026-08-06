Pucallpa se prepara para recibir al Papa León XIV en la Amazonía: Así sería la agenda del Santo Padre en la ciudad

En una conferencia de prensa, el Obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, Mons. Martín Quijano, brinda los primeros detalles sobre la esperada visita del Papa a la región amazónica de Perú | Canal N

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La confirmación de la visita del papa León XIV al Perú ya comenzó a movilizar a las regiones que formarán parte de su recorrido apostólico. En Pucallpa, una de las últimas paradas del pontífice durante su permanencia en el país, las autoridades eclesiásticas dieron a conocer los primeros alcances sobre la agenda que se prepara para recibir al máximo representante de la Iglesia católica en noviembre.

Luego de que el Vaticano oficializara que León XIV permanecerá en territorio peruano del 11 al 17 de noviembre de 2026, el Vicariato Apostólico de Pucallpa convocó a una conferencia de prensa para informar cómo avanzan las coordinaciones. Aunque el programa definitivo aún no ha sido aprobado por la Santa Sede, ya se conocen algunos de los encuentros previstos, especialmente aquellos vinculados con los pueblos amazónicos y las comunidades de la región.

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Obispo de Pucallpa confirma que el papa León XIV permanecerá alrededor de cinco horas en la ciudad

El papa León XIV en su despedida de Barcelona. (Kike Rincón/Europa Press)

Durante una conferencia de prensa realizada este martes, el obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa, Monseñor Augusto Martín Quijano Rodríguez, confirmó que el papa León XIV permanecerá aproximadamente cinco horas en la ciudad amazónica, tiempo durante el cual desarrollará una agenda concentrada en actividades pastorales.

El religioso explicó que el cronograma definitivo todavía se encuentra en revisión y que será la Santa Sede la encargada de oficializar los horarios y recorridos. Sin embargo, adelantó que ya existe una planificación preliminar para aprovechar al máximo la presencia del pontífice.

“El programa detallado todavía está en revisión, pero el tiempo que va a estar el Papa en Ucayali, en Pucallpa, será de unas cinco horas, más o menos. Es un tiempo bastante corto, pero esos detalles aún están por confirmarse”, señaló durante su intervención.

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Quijano precisó que la Iglesia local ha previsto tres momentos principales para la visita papal, con el objetivo de convertir este acontecimiento en una jornada significativa tanto para los fieles como para la población en general.

El primero de ellos será un encuentro con los pueblos amazónicos, que reunirá a representantes de comunidades urbanas, rurales, ribereñas y de las zonas de lagunas de la región. Este acto se desarrollaría en Yarinacocha, uno de los lugares emblemáticos de Pucallpa y considerado un punto de encuentro de diversas culturas amazónicas.

La autoridad eclesiástica sostuvo que este espacio busca visibilizar la riqueza cultural y espiritual de la Amazonía, así como fortalecer el vínculo entre la Iglesia y las comunidades indígenas que habitan esta parte del país.

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Previo a la conferencia, el obispo también difundió un mensaje pastoral invitando a la población a prepararse espiritualmente para la llegada del Santo Padre.

En su pronunciamiento convocó a las parroquias, movimientos religiosos y comunidades a unirse en oración por León XIV, por la Iglesia peruana y por los frutos que pueda dejar esta visita en la Amazonía. Asimismo, encomendó el viaje a figuras representativas de la fe en el país como Santa Rosa de Lima, además de recordar a evangelizadores que desarrollaron su misión en la selva peruana.

Así será el recorrido del papa León XIV durante su viaje de siete días por el Perú

Papa León XIV llegará a Perú: el Gobierno detalla el plan de seguridad y la agenda de actividades | Foto: Vaticano News/Canva (Composición Infobae)

La presencia de León XIV en Perú formará parte de una gira sudamericana que también comprenderá actividades en Uruguay y Argentina. Según confirmó el Vaticano, el pontífice llegará a Lima el 11 de noviembre y concluirá su visita el 17 de noviembre, completando un recorrido de siete días por cuatro ciudades peruanas.

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La primera parada será Lima, donde encabezará las actividades oficiales de bienvenida y sostendrá encuentros con autoridades civiles y religiosas. Posteriormente viajará a Chiclayo, ciudad con la que mantiene una estrecha relación debido a los años que desempeñó labor pastoral cuando aún era conocido como padre Robert.

Su paso por la región Lambayeque genera una especial expectativa entre los fieles, quienes recuerdan su participación en diversas iniciativas sociales y religiosas, entre ellas las gestiones para fortalecer el abastecimiento de oxígeno durante la pandemia.

Después continuará hacia Cusco, donde se prevén celebraciones litúrgicas y actividades con la comunidad católica. Aunque el programa específico todavía no ha sido publicado, la organización de una misa multitudinaria figura entre las posibilidades que vienen evaluándose.

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Finalmente, el viaje concluirá en Pucallpa, considerada una de las sedes más representativas de la Amazonía peruana. Allí el eje de la visita estará enfocado en el acercamiento a los pueblos amazónicos, comunidades indígenas y representantes de la Iglesia que desarrollan su labor en la selva.

Las autoridades regionales y eclesiásticas ya iniciaron los preparativos logísticos y de seguridad para la llegada del pontífice. La confirmación de las fechas permitirá avanzar en la organización de los espacios donde se desarrollarán las actividades, así como en la coordinación con las instituciones encargadas del orden, transporte y recepción de miles de fieles que se espera lleguen desde distintas zonas del país.

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El Vaticano informó que el programa completo con los horarios, ceremonias y desplazamientos del papa León XIV será difundido en los próximos días, una vez culminen las coordinaciones entre la Santa Sede, el Gobierno peruano y las diócesis involucradas en la visita apostólica.