Sheyla Rojas confirma que está saliendo con Joaquín Ramírez: “Estoy muy contenta”. YouTube: Sin Que Decir.

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Sheyla Rojas confirmó que está saliendo con Joaquín Ramírez y aseguró que atraviesa un buen momento personal. La exchica reality hizo la revelación durante su participación en el streaming Sin + Que Decir, conducido por María Pía Copello, en la mañana del 5 de agosto, en una conversación distendida en la que también estuvo Israel Dreyfus, expareja de la popular “Shey Shey”.

La confirmación llega después de que, se difundieran imágenes de Rojas junto al excongresista en Cajamarca. Desde entonces, los rumores sobre un vínculo sentimental crecieron en redes sociales y en la televisión. Esta vez, ella optó por no esquivar el tema: admitió que están en “saliditas”, habló de exclusividad y resumió su estado de ánimo con una frase breve: “estoy muy contenta”.

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Sheyla Rojas: “Sí… tengo derecho a salir”

En el espacio, María Pía Copello le consultó por el tipo de vínculo que mantiene con Joaquín Ramírez y deslizó que todavía no sería una relación formal. “O sea, no hay una relación formal todavía al cien por ciento, por lo que veo, ¿no?”, le dijo.

Sheyla respondió con una negación tajante y, a la vez, dejó la puerta abierta a la etapa en la que se encuentra. “Y no. No, no, no, no, obvio no. Todavía es como-”, expresó, antes de que Luciana interviniera con una pregunta más directa: “¿Están en Saliditas?”.

La modelo confirmó esa lectura y defendió su derecho a conocer a alguien sin que eso implique una definición absoluta. “Sí, o sea, tengo derecho a salir, conocer, obviamente, ¿no? Este tampoco es que voy a estar saliendo con todo el mundo y dándome la oportunidad de conocer a todo el mundo”, explicó.

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Luego marcó un límite claro sobre su forma de vincularse. “Yo como que si salgo con alguien es con esa persona nada más”, añadió, una frase que instaló la idea de que, aunque no lo llame “relación formal”, sí hay un acuerdo de exclusividad.

Sheyla Rojas confirma que está saliendo con Joaquín Ramírez: “estoy muy contenta”

“Sí, claro, obvio”: Sheyla habla de exclusividad

La conversación se volvió más ligera cuando Mario resumió lo dicho por Sheyla como una “exclusividad de saliente”. “O sea, sí das exclusividad de saliente”, comentó.

“Sí, claro, obvio”, respondió ella, sin matices.

En ese tono, Mario lanzó un comentario dirigido a Israel Dreyfus, quien estaba presente en el panel: “O sea, si Israel te invita a tomar un café, ya le dices que no”.

Sheyla contestó entre risas y con un “no” definitivo. “No, imposible. [risas] No puedo, no, imposible, imposible”, dijo, dejando en claro que no está abierta a retomar salidas con su expareja mientras se encuentra conociendo a otra persona.

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Sheyla Rojas se sinceró sobre su nueva “salidita”: confirmó que está conociendo a Joaquín Ramírez y dejó claro que, aunque no hay relación formal, no está saliendo con nadie más. Youtube: Sin + Que Decir.

Sheyla sobre el fin de su relación con Sir Winston: “Ya perdí la cuenta”

La charla también tocó el tema de los tiempos. Luciana le preguntó si no le parecía “muy rápido” salir con alguien nuevo y le recordó su separación previa: “Sheyla, ¿no es como muy rápido? O sea... Salir con alguien ahora. O sea, no sé, ¿hace cuánto terminaste con Sir Winston?”.

La respuesta de Rojas se centró en su percepción del tiempo, más que en una fecha puntual. “Ya perdí la cuenta, para mí fue como mucho”, sostuvo.

En ese marco, la confirmación de que está saliendo con Joaquín Ramírez se presentó como parte de una etapa nueva: sin etiqueta de relación “al cien por ciento”, pero con una dinámica que ella describió como exclusiva.

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Sheyla Rojas afirma que regresará a la televisión después de casarse y tener hijos con Sir Winston.

Las imágenes con Joaquín Ramírez y la ola de comentarios

La conversación en el streaming ocurrió días después de que el programa ‘Amor y fuego’ difundiera imágenes de Sheyla Rojas compartiendo un almuerzo con Joaquín Ramírez en Cajamarca, acompañados por una tercera persona. La publicación de esas fotos intensificó las especulaciones sobre un posible romance.

Tras la difusión, los comentarios se multiplicaron en redes sociales, especialmente en Instagram. Entre los mensajes que circularon con fuerza se leyeron críticas como: “No le gusta trabajar”, “le gusta la plata fácil” y “de Sir Winston a Joaquín Ramírez no hay mucha diferencia”.

Hasta ese momento, la modelo no había ofrecido declaraciones sobre lo que mostraban las imágenes. Su participación en Sin + Que Decir marcó un giro: no solo confirmó que están saliendo, sino que se mostró cómoda hablando del tema, con humor y sin intención de “blanquear” una relación formal todavía.

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Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez, excongresista, comparten una comida con vino en un restaurante al aire libre, con un gran plato de carne asada frente a ellos.