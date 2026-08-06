Mario Irivarren cuestiona la caída de Kevin Díaz y pone la mira en la colchoneta de 'Esto es Guerra'

En 'La Manada Galactic' se analiza el preocupante accidente de Kevin Díaz en 'Esto es Guerra'. ¿Fue un error de producción? Los conductores debaten sobre el silencio del programa y la posible falla en la colchoneta de seguridad. Video: YouTube La Manada Galactic

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Mario Irivarren afirmó en ‘La Manada Galactic’ que la colchoneta donde cayó Kevin Díaz estaba mal inflada y que ese juego siempre le generó temor por su nivel de riesgo. El exparticipante de ‘Esto es Guerra’ cuestionó el silencio de la producción tras el accidente y recordó que ya había anticipado que algo así podría ocurrir.

La caída del competidor venezolano, registrada en vivo el 4 de agosto durante una prueba de altura en el reality de América Televisión, desató un debate sobre las condiciones de seguridad del programa. Mientras la productora ProTV descartó fallas en los implementos y atribuyó el accidente a una postura incorrecta de Díaz, voces del medio cuestionaron esa versión.

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Mario Irivarren apuntó a la presión del colchón y dijo que el juego “algún día algo iba a pasar”

Desde el canal de streaming ‘La Manada Galactic’, Mario Irivarren analizó las imágenes del accidente junto a sus compañeros de conducción Gerardo Pe, Laura Spoya y el invitado Fernando León, conocido como ‘Chiclesito’. El excompetidor fue directo al señalar que, a su juicio, el colchón no tenía la presión de aire correcta.

“La tela que recubre el inflable no está completamente tensa porque tiene que amortiguar tu caída. Eso es lo que se produce normalmente, pero a mí, desde acá, me da la impresión de que sí está más hundido de lo normal”, sostuvo Irivarren. Y fue más lejos: “Me da la impresión de que el colchón ha fallado por algún motivo. Pareciera que la presión de aire no ha sido la correcta. Desde acá me da la impresión de que sí está más abajo de lo que debería estar”.

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El también modelo reveló que ese juego específico nunca le generó confianza durante su tiempo en el programa. ‘Esto es Guerra’ arma, según explicó, un andamio que eleva la plataforma de salto por encima de los siete metros, con el colchón a unos dos metros de altura, lo que deja una caída efectiva de aproximadamente cinco metros.

Mario Irivarren analiza los riesgos en los programas de competencia como 'Esto es Guerra' y explica cómo funcionan los seguros y contratos en caso de que un participante sufra una lesión grave. Video: YouTube La Manada Galactic

“Desde ahí sí me daba mucho miedo saltar. Mucho miedo, porque si lo haces mal, si caes mal, tienes un riesgo alto de lesión. El mismo temor muchas veces te hace saltar mal”, afirmó. Irivarren reconoció que, mientras participaba en el reality, ya anticipaba que ese juego terminaría mal: “A mí no me gustaba y decía: ‘Puta, este juego algún día algo va a pasar’. Yo lo sentía. Dicho y hecho”.

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El accidente de Kevin Díaz y el comunicado de ProTV que generó polémica

Kevin Díaz cayó desde aproximadamente ocho metros de altura durante una competencia de circuito en ‘Esto es Guerra’, en la emisión del 4 de agosto. El competidor venezolano perdió estabilidad en el recorrido y se precipitó sobre la colchoneta inflable de seguridad. El impacto fue lo suficientemente fuerte para que el personal médico ingresara de inmediato al circuito y la prueba se suspendiera.

El programa no brindó información sobre su estado de salud durante la transmisión, lo que generó preocupación entre los televidentes. Horas después del incidente, ProTV Producciones emitió un comunicado en el que descartó fallas técnicas y atribuyó el accidente a una postura incorrecta del participante.

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“En la última emisión de ‘Esto es Guerra’, en el desarrollo del juego nuestro compañero Kevin Díaz, no adoptó la postura correcta durante el salto, practicada previo al programa”, señaló la productora. El texto también precisó que “todos los equipos utilizados en las competencias, incluido el colchón, son revisados previamente y cumplen con los estándares de seguridad establecidos” y que “en ningún momento se registró una falla en los implementos utilizados durante la prueba”.

Según ProTV, los exámenes médicos confirmaron que Díaz “se encuentra en buen estado de salud, no presenta fracturas o lesiones”. El propio competidor se pronunció desde una clínica a través de sus redes sociales: “Gracias a todas esas personas que se preocuparon y todos esos lindos mensajes. Gracias a Dios que siempre me protege, estoy bien. Estaremos un par de días de descanso médico y ya volveremos con toda”, escribió.

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Mario Irivarren afirmó que la colchoneta del accidente de Kevin Díaz en Esto es Guerra estaba mal inflada y no tenía la presión de aire correcta.

El comunicado de la productora, lejos de cerrar el debate, lo reavivó. Varios usuarios en redes sociales cuestionaron que la empresa descargara la responsabilidad sobre el competidor. “Siempre echan la culpa al competidor y ustedes se lavan las manos, quieren culpar a Kevin de que saltó mal”, fue uno de los mensajes que circuló. Otros apuntaron directamente al estado del colchón: “Se ve claro que la colchoneta no estaba bien inflada”.

El silencio de la producción durante la transmisión y el debate sobre los seguros

Uno de los puntos que más incomodó a los conductores de ‘La Manada Galactic’ fue la forma en que ‘Esto es Guerra’ manejó el momento inmediatamente posterior al accidente. Fernando León ‘Chiclesito’ señaló que el programa simplemente cambió la toma y continuó con normalidad, sin dar ninguna explicación en pantalla: “No hubo explicación. No sacaron nada, simplemente cambiaron la toma y siguieron el programa normal”.

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Irivarren intentó explicar la lógica detrás del silencio: “Me imagino que mientras el programa ha continuado en el estudio, lo han retirado y lo han llevado inmediatamente a una clínica y están haciéndole todos los exámenes. Si eso ha sido ayer en la noche, asumo que hay que hacer una resonancia. La resonancia no se hace de la noche a la mañana, probablemente se la vayan a hacer hoy, van a esperar los resultados para poder recién hacer un pronunciamiento, porque la caída se ve fuerte”.

El debate también tocó las condiciones contractuales de los participantes. Ante una consulta sobre si los contratos contemplan cláusulas de invalidez, Irivarren afirmó que los competidores cuentan con un seguro. “Hay un seguro que tengo entendido que cubre los gastos y también puede cubrir el sueldo si es que el participante no puede desarrollarse en el programa y la causa médica lo justifica. Yo creo que este caso va a ser así”, indicó.

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La conductora Magaly Medina presenta las impactantes imágenes del accidente sufrido por Kevin Díaz en el reality 'Esto es Guerra'. El concursante cayó desde una altura de 8 metros cuando la colchoneta de seguridad se rompió, generando preocupación por su estado de salud. ATV/ Magaly TV La Firme

Y añadió: “Igual recordemos todos que este es un programa de competencias físicas. Todos sabemos que estamos expuestos a este tipo de lesiones. Nadie entra al programa sin ser consciente de que esto puede pasar”.

León ‘Chiclesito’ introdujo una distinción que Irivarren no rebatió: una cosa es lesionarse en una resbalada o una caída menor, y otra muy distinta es precipitarse desde la altura que exige ese juego. “En una caída de esos metros de distancia, es tu vida la que está en juego. Por eso espero que definitivamente la producción se haga cargo totalmente de todo y que realmente estén pendientes al cien por ciento de su integrante”, sostuvo el invitado.

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