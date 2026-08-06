Carlos Desio resalta el liderazgo de Carlos Zambrano en Sport Boys: “Nos da seguridad en la parte de jerarquía”

Carlos Desio y su rotunda opinión sobre el nivel de Carlos Zambrano en Sport Boys. Crédito: Sport Boys.

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Sport Boys atraviesa uno de sus mejores momentos en el inicio del Torneo Clausura 2026. El conjunto del Callao ha conseguido dos victorias consecutivas y actualmente se encuentra en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana. En este buen presente, Carlos Desio ha encontrado en Carlos Zambrano a uno de sus principales referentes dentro del campo, especialmente por la experiencia y jerarquía que aporta el defensor central.

Desde su llegada al conjunto del ‘primer puerto’, Zambrano también ha mostrado una faceta diferente respecto a etapas anteriores de su carrera reciente. El central ha conseguido mantenerse alejado de las expulsiones y de las acciones que anteriormente terminaron condicionando su participación en los partidos. Durante el 2025, cuando defendía la camiseta de Alianza Lima, llegó a registrar siete tarjetas rojas, una situación que Desio buscó corregir desde su llegada a Sport Boys.

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En declaraciones brindadas a ‘Dúo TV’, el entrenador argentino contó que conversó directamente con el defensor para hacerle entender la importancia de mantenerse dentro del campo durante los partidos. “Está bien. Ya no le están sacando tarjeta”, comentó.

Desio explicó que su mensaje hacia el experimentado zaguero fue bastante claro. “El año pasado fue una expulsión tras otra”, relató. Para el técnico, de poco sirve contar con un futbolista de las características de Zambrano si termina siendo expulsado y deja a sus compañeros en inferioridad numérica.

El director técnico de Sport Boys, Carlos Desio, ha subrayado el nivel de Carlos Zambrano en su equipo y el aporte del ex seleccionado nacional. Crédito: Dúo TV.

El estratega también señaló que le pidió tranquilidad para evitar situaciones innecesarias que puedan perjudicar al equipo. “Tenés que estar tranquilo”, fue parte de la recomendación que le trasladó al defensor, quien, según Desio, se encuentra cómodo y contento desde su llegada al cuadro ‘rosado’.

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La jerarquía de Zambrano en Sport Boys

Más allá de la disciplina, Carlos Desio considera que Zambrano representa una pieza importante por su capacidad para manejar diferentes situaciones durante los partidos. Su experiencia en el fútbol internacional y en la selección peruana le permite asumir un papel de liderazgo dentro de un plantel que busca consolidarse en la parte alta de la Liga 1.

“Él está cómodo, está contento en el club”, comentó el técnico, antes de destacar las principales virtudes que encuentra en su defensor.

“Nos da seguridad en la parte de jerarquía, sabe manejar los tiempos, sabe manejar los partidos, sabe hablar con el árbitro cuando tiene que hablar”.

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Carlos Zambrano y Miguel Trauco transformaron el ambiente en Sport Boys con liderazgo, experiencia y una exigencia que revitalizó al plantel rosado. (Sport Boys)

El defensor también viene desarrollando esta etapa de su carrera mientras afronta un proceso judicial en Uruguay relacionado con una denuncia por presunta violación sexual, caso en el que también está involucrado el futbolista Miguel Trauco, compañero suyo en Sport Boys. El proceso continúa su curso y ambos mantienen su actividad profesional mientras se desarrolla la investigación.

El momento de Sport Boys en la Liga 1

El trabajo de Carlos Desio ha permitido que Sport Boys se ubique, de momento, en posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana. El conjunto rosado suma seis puntos después de tres jornadas disputadas en el Torneo Clausura.

El equipo del Callao comenzó esta etapa con una derrota frente a Los Chankas como visitante. Sin embargo, logró recuperarse rápidamente al imponerse a Sport Huancayo en el Callao y posteriormente consiguió otro triunfo fuera de casa ante Atlético Grau.

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Tabla de posiciones de la acumulada de la Liga 1 2026.

En Piura, Sport Boys consiguió quedarse con los tres puntos gracias al solitario tanto de Luciano Nequecaur. Esta victoria permitió al conjunto chalaco confirmar su reacción y encadenar dos resultados positivos.

Duelo clave ante Alianza Lima

El siguiente desafío será todavía más exigente. Sport Boys recibirá a Alianza Lima este sábado 8 de agosto, desde las 20:00 horas en el estadio Nacional, por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026.

El compromiso será una prueba importante para los dirigidos por Desio, que buscarán demostrar que su buen momento no es producto de la casualidad y que pueden competir ante uno de los principales candidatos al título nacional.

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Por su parte, Alianza Lima llegará con la intención de seguir en lo más alto del campeonato y sumar una nueva victoria en su objetivo de conquistar el Clausura y, posteriormente, pelear por el título nacional.

Alianza Lima visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.