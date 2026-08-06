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Presidente del JNE se muestra a favor de la reelección de alcaldes: “Debería permitirse en gobiernos locales”

Roberto Burneo plantea la necesidad de repensar el sistema electoral y analizar la reinstauración de la reelección para alcaldes y autoridades municipales, como parte de una reforma que fortalezca la participación ciudadana

Presidente del JNE a favor de la reelección de autoridades municipales y regionales.
Presidente del JNE a favor de la reelección de autoridades municipales y regionales.
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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se pronunció a favor de evaluar la reelección de alcaldes y autoridades locales, en el marco de una eventual reforma del sistema electoral peruano.

Durante una reciente declaración, Burneo reconoció que existen “muchas oportunidades de mejora” y que el organismo a su cargo está dispuesto a impulsar propuestas legislativas para fortalecer la democracia.

“Existen muchas oportunidades de mejora, muchas oportunidades para poder presentar proyectos de ley, porque es cierto, tenemos que repensar el sistema electoral”, señaló Burneo, quien remarcó la importancia de analizar el tema en profundidad desde el JNE, organismo con iniciativa legislativa.

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Consultado sobre su posición respecto a la reelección de alcaldes, el titular del JNE expresó: “Personalmente, yo puedo decir que en lo que son gobiernos locales, hablamos de distritales y municipales, debería permitirse la reelección, porque estamos hablando de la elección del buen vecino que administra los recursos y que es el pueblo el más cercano a ellos, el que le da esa confianza”.

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se pronunció sobre la necesidad de reformar el sistema electoral. En sus declaraciones, se mostró a favor de permitir la reelección en gobiernos locales, argumentando que se trata de la elección del "buen vecino" que administra los recursos de la comunidad | Canal N

Llamado a la reflexión y reforma del sistema democrático

Burneo destacó que la prohibición actual de la reelección, establecida en reformas anteriores, ha generado distorsiones y cuestionamientos sobre su efectividad.

“Debería repensarse mucho eso porque genera estas distorsiones muchas veces criticadas, pero es momento nuevamente de reflexionar, estas reformas, si han dado o no el resultado que tenemos, si tienen o no el impacto, y luego de estas elecciones, ¿por qué no es el momento de hacerlo?”, sostuvo.

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El presidente del JNE aclaró que el organismo electoral cumple su función dentro del marco normativo y constitucional vigente, pero insistió en la necesidad de abrir el debate.

“Ya no podemos volver atrás. Como hemos dicho, el jurado toma decisiones sobre el marco normativo y constitucional previsto, pero es importante nuevamente ponernos a reflexionar en torno a todo el sistema electoral, al sistema democrático, porque hay que fortalecerlo”, agregó.

Burneo concluyó su intervención subrayando la importancia de la participación ciudadana y la defensa de los derechos democráticos.

“El sistema democrático es uno de los sistemas que fortalece la participación ciudadana, tanto activa, derechos a elegir y ser elegido, y es importante siempre sentarnos a reflexionar y fortalecerlo, porque es, me parece, la forma de gobierno que mejor defiende los derechos y garantiza las libertades de las personas”, finalizó el presidente del JNE.

Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina
Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina

Podrían volver a ser alcaldes

Estas declaraciones de Burneo llegan luego que los candidatos a tenientes alcaldes, Rafael López-Aliaga y Jesús Maldonado, podrían asumir la alcaldía de sus respectivos distritos tras la renuncia de los candidatos titulares de sus fórmulas partidarias.

Esta situación se da luego de que César Usquiano Maldonado, en San Juan de Lurigancho, y Luis Rubio, en Lima Metropolitana, presentaran sus renuncias irrevocables por motivos personales, dejando abierta la posibilidad de que los actuales primeros regidores encabecen el gobierno municipal si sus listas resultan ganadoras en las próximas elecciones.

En SJL, Usquiano Maldonado formalizó su renuncia ante el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2, la cual fue certificada por la secretaria jurisdiccional. Al haberse retirado Usquiano, la normativa electoral establece que, en caso de victoria de la lista de Somos Perú, el primer regidor, Jesús Maldonado, asumiría la alcaldía. Maldonado rechazó que exista una intención de reelección encubierta y aseguró que su postulación tiene como fin continuar un proyecto político consensuado dentro del partido.

Por su parte, en Lima, Rubio, candidato de Renovación Popular, también renunció por “razones estrictamente personales”. Diversos especialistas en materia electoral han señalado que esta decisión permite que López Aliaga, como primer regidor, pueda convertirse nuevamente en alcalde si la lista de su partido obtiene el triunfo en los comicios de octubre.

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