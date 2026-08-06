COFIDE participará como inversionista ancla en fondo de deuda para infraestructura por S/ 550 millones

COFIDE aprobó su ingreso como inversionista ancla en el fondo CAF-AM I para infraestructura en Perú.

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La movilización de recursos de largo plazo para infraestructura toma un nuevo impulso en el Perú. COFIDE, el Banco de Desarrollo del Estado, aprobó su participación como inversionista ancla en el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Perú CAF-AM I, un vehículo de inversión gestionado por CAF Asset Management Perú, subsidiaria de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El objetivo: financiar proyectos estratégicos con alto impacto económico y social.

Un fondo que apunta a cerrar brechas críticas

El fondo tiene un tamaño objetivo de S/ 550 millones y prevé concretar el cierre de compromisos de inversión durante el segundo semestre de 2026. COFIDE comprometerá hasta el 20% del capital total del fondo, con un límite de S/ 110 millones.

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La participación temprana de COFIDE, que comenzó en enero de 2025 con la firma de un Memorando de Entendimiento, busca fortalecer la credibilidad del vehículo y atraer inversionistas institucionales privados, incentivando así la llegada de capital para obras clave en infraestructura.

COFIDE comprometió hasta S/ 110 millones, equivalentes al 20% del capital total del fondo de infraestructura.

El rol como inversionista ancla permite a COFIDE impulsar el cierre financiero del fondo y facilitar la incorporación de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros actores institucionales.

Esta estructura multiplica las posibilidades de completar el capital privado necesario para proyectos en sectores como educación, salud, saneamiento y plantas de tratamiento, bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP).

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Coinversión y nuevas alternativas para el desarrollo

La participación de COFIDE también abre la puerta a oportunidades de coinversión en operaciones estructuradas por CAF Asset Management.

Así, el banco de desarrollo fortalece su capacidad para canalizar recursos hacia iniciativas con altos estándares técnicos, financieros y de sostenibilidad, constituyendo una alternativa moderna para el financiamiento institucional de largo plazo.

Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe - CAF

Según Jorge Velarde, Presidente Ejecutivo de COFIDE, con esta operación se contribuye a viabilizar el lanzamiento de un fondo de deuda privada para infraestructura que “permitirá movilizar recursos de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales hacia proyectos que cierran brechas y mejoran la calidad de servicios públicos fundamentales”.

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“El trabajo conjunto con CAF y CAF Asset Management impulsa una nueva plataforma de financiamiento de infraestructura en moneda local, fortalece el mercado peruano de fondos de inversión y amplía las fuentes de financiamiento de largo plazo para el desarrollo del país”, señaló.

Una estrategia institucional de impacto múltiple

El nuevo compromiso complementa el Programa de Inversión en Fondos de COFIDE (aprobado en 2025 por hasta USD 100 millones) y su reciente inversión en el fondo de private equity Unión por la Infraestructura (UPI), administrado por Credicorp Capital y SURA Investments.

Estas iniciativas reafirman el rol de COFIDE en la expansión del ecosistema de fondos de inversión y la promoción de fuentes de financiamiento sostenibles.

El fondo CAF-AM I busca movilizar financiamiento de largo plazo en moneda local hacia proyectos estratégicos y atraer capital privado

¿Qué es COFIDE?

COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo S.A.) es el banco de desarrollo del Estado peruano, cuya misión es impulsar el crecimiento sostenible e inclusivo del país.

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Facilita el acceso a créditos y recursos financieros para empresas, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), y financia grandes proyectos de infraestructura.

Opera como banca de segundo piso, canalizando recursos de organismos internacionales, bonos y el mercado de capitales a través de bancos, cajas y otras entidades financieras locales.

Además, gestiona fideicomisos de programas estatales de reactivación económica como Impulso Myperú, Reactiva Perú y los Fondos de Apoyo Empresarial (FAE), y logra llegar a sectores rurales o vulnerables donde la banca privada no suele operar.

Su estrategia apunta a generar un triple impacto: rentabilidad económica, beneficio social y aporte ambiental en iniciativas vinculadas a energía, agroindustria, saneamiento y bionegocios.