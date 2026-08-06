Juan Manuel Requena y su tajante postura en la previa de Universitario vs Sporting Cristal: “No sé si es clásico”

El mediocampista dijo que el equipo afronta la semana con intensidad y confianza, tras la caída 2-0 en Cusco, y que el objetivo es ajustar el rendimiento para sostenerse en la pelea (Universitario de Deportes)

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Universitario recibirá a Sporting Cristal este viernes 7 de agosto en el estadio Monumental, en un choque que concentra la atención de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se jugará desde las 20:30 en Perú y coincidirá con el 102° aniversario del club crema, un contexto que eleva la expectativa de su hinchada.

En la previa, el futbolista Juan Manuel Requena describió el ánimo del plantel y sostuvo que el equipo atraviesa la semana con intensidad, enfocado en ajustar aspectos del rendimiento.

“Llegamos bien, con muchas ganas. Va a ser un partido lindo para nosotros. El equipo está trabajando, corrigiendo errores que se han cometido y tratando de valorar también cosas buenas que se han hecho”, comentó.

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El mensaje de Requena: ajustes, confianza y pelea por el Clausura

Juan Manuel Requena afirmó que Universitario mantiene la confianza en la pelea por el Clausura 2026, destacó el compromiso del plantel y aseguró que trabajan para corregir errores antes de recibir a Cristal. (Raúl Chávez)

En la antesala del encuentro, Requena explicó que el grupo encaró los entrenamientos con la idea de fortalecer lo que viene mostrando y, a la vez, atender los puntos que le costaron resultados. El jugador remarcó que el plantel no perdió el rumbo en la competencia y que la campaña todavía ofrece margen para sostener la pelea por el torneo.

“Sin duda. Tenemos 6 puntos sobre 9 y estamos bien. El grupo está comprometido, bien, trabajando, puliendo detalles para poder salir adelante”, afirmó el futbolista, al referirse al presente del equipo en el Clausura 2026.

Requena también se detuvo en el valor emocional y deportivo del cruce con Sporting Cristal, al que definió como una de esas citas que los jugadores esperan. En su mirada, el partido reúne el clima de una fecha grande y convoca a la hinchada por el peso de lo que está en juego.

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“Es un partido hermoso que todo jugador quiere jugar y también entendemos el fanatismo y esas ganas que tiene la gente para poder ganar esos partidos que son importantes. No sé si es un clásico clásico, pero es un partido lindo”, señaló.

Sobre el análisis del rival, el futbolista reconoció la calidad del plantel celeste y su jerarquía, aunque insistió en la confianza interna del grupo de Universitario. “Todos saben que tienen jugadores de jerarquía, tienen buen plantel, jugó Copa, pero confiamos plenamente en nosotros. Sabemos que tenemos uno de los mejores equipos del país, así que competiremos para poder conseguir ese triunfo”, agregó.

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Un partido clave en la cuarta fecha, con el Monumental como escenario

Universitario y Sporting Cristal protagonizarán uno de los partidos más esperados de la cuarta fecha del Clausura 2026, con ambos equipos igualados en puntos y la cima del torneo como objetivo inmediato. (Universitario de Deportes)

El duelo del viernes se instaló como uno de los ejes de la cuarta jornada del Torneo Clausura 2026 por tratarse de un enfrentamiento directo entre equipos que apuntan a los primeros puestos. En ese marco, el resultado puede influir en la discusión por la parte alta de la tabla, en un momento del calendario que todavía deja espacio para cambios, pero que ya marca tendencias.

Universitario llegó a este compromiso después de caer 2 a 0 ante Cienciano en Cusco, un tropiezo que lo dejó a un punto de los líderes. En las fechas previas, el conjunto crema había sumado victorias frente a ADT en Tarma y ante Cusco FC, lo que había consolidado un arranque positivo antes de la derrota en la altura.

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Sporting Cristal, en tanto, alcanzó la misma cantidad de puntos que Universitario tras imponerse 2 a 0 a Juan Pablo II y arribará al Monumental con mejor diferencia de gol. En su recorrido reciente, el equipo celeste había derrotado a Deportivo Garcilaso y había cedido contra Melgar, un camino que combinó resultados a favor con una caída que también lo obligó a recuperar terreno.

Más allá de la coyuntura de la tabla, la localía y el marco del aniversario 102 del club crema le agregan un componente simbólico a la fecha para Universitario. Para Cristal, la visita aparece como una oportunidad relevante por tratarse de un rival de la misma zona de disputa. En los hechos, el partido funcionará como un termómetro para medir qué equipo logra sostener el paso en la carrera del Clausura 2026.

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Horarios por país y cómo ver Universitario vs. Sporting Cristal

Los hinchas podrán seguir Universitario vs. Sporting Cristal desde las 20:30 en Perú mediante L1 Max y Liga 1 Play, con transmisión disponible para toda Sudamérica según el horario local. (Liga 1)

El encuentro se jugará desde las 20:30 horas en Perú. Para los hinchas que sigan el partido fuera del país, la organización también estableció el inicio según franjas regionales: en Colombia, Ecuador y Panamá comenzará a las 20:30; en Bolivia y Venezuela, a las 21:30; y en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 22:30.

La transmisión del partido y del resto de la fecha del Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max, señal que tendrá los derechos exclusivos de todos los encuentros. El canal estará disponible en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, con acceso para los aficionados peruanos sin importar su proveedor de televisión.

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Además, la competencia podrá seguirse por vía digital mediante Liga 1 Play, la aplicación oficial que permite ver los partidos en tiempo real desde teléfonos inteligentes y computadoras. La plataforma ofrece una alternativa para quienes eligen seguir el torneo sin depender de un televisor.