Naldy Saldaña cuenta que exintegrantes de La Bella Luz le escribieron tras su denuncia y pide justicia: “Tú eres nuestra voz”

La exintegrante de La Bella Luz cerró su entrevista con Magaly Medina visiblemente afectada y aseguró que decidió denunciar no solo por ella, sino también por otras mujeres que podrían enfrentar situaciones similares. ATV/ Magaly TV La Firme

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La denuncia de Naldy Saldaña contra el director musical de La Bella Luz abrió una nueva etapa en la que otras voces comenzaron a aparecer. Durante su entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, la cantante reveló que, tras hacer público su caso, recibió mensajes de varias exintegrantes de la agrupación que le contaron experiencias similares y le expresaron su respaldo.

Según relató, algunas de estas mujeres habrían intentado hablar anteriormente sobre situaciones que les generaron incomodidad, pero sus testimonios no tuvieron el mismo impacto porque no contaban con elementos que permitieran respaldar sus versiones.

La artista explicó que esta situación fue una de las razones por las que decidió mantenerse firme en su denuncia y continuar con el proceso legal.

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Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

“Tú eres nuestra voz”

Durante la conversación con Magaly Medina, la conductora le preguntó si tenía conocimiento de que otras personas dentro de la agrupación hubieran vivido experiencias parecidas.

Ante la consulta, Naldy Saldaña reveló que sí había conversado con antiguas compañeras de la orquesta.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

“Sí, he visto muchas chicas que han sido exintegrantes aquí, que han salido a hablar. De hecho, he hablado con muchas excompañeras y me da mucha pena porque me dicen: ‘Naldy, tú eres nuestra voz’”, contó.

Según explicó, esas mujeres le hicieron saber que anteriormente intentaron contar lo que supuestamente habían vivido, pero que no lograron ser escuchadas.

“Porque nosotras en su momento hablamos y nos hicieron quedar como mentirosas, como que estaban aprovechando el momento, porque lamentablemente no tuvieron pruebas”, relató.

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La cantante aseguró que escuchar esos testimonios le generó una mezcla de tristeza e indignación, especialmente porque considera que muchas situaciones quedaron sin investigarse por falta de evidencias.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

La importancia de las pruebas en las denuncias

Durante la entrevista, Naldy Saldaña reflexionó sobre la dificultad que enfrentan muchas personas cuando intentan denunciar hechos de esta naturaleza sin contar con pruebas audiovisuales o documentos que respalden sus palabras.

Para ella, el video que logró obtener de las cámaras de seguridad fue determinante porque permitió que su denuncia tuviera un elemento concreto para ser investigado.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

La cantante señaló que otras mujeres que habrían pasado por experiencias similares no tuvieron esa posibilidad. “Lamentablemente no tuvieron pruebas”, insistió.

Según su relato, esa falta de evidencia habría provocado que sus testimonios fueran cuestionados y que no recibieran la atención que esperaban.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

“Me da mucha rabia”

Al recordar las historias que le compartieron sus excompañeras, Naldy Saldaña no pudo ocultar su molestia.

La artista explicó que le resulta doloroso pensar que otras mujeres pudieron haber atravesado situaciones incómodas y que, al no contar con pruebas, sus versiones fueron cuestionadas. “Me da mucha pena porque ellas en su momento hablaron y las hicieron quedar como mentirosas”, señaló.

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Asimismo, dejó entrever que la existencia de varios testimonios genera preocupación sobre la manera en que se habrían manejado anteriormente este tipo de situaciones dentro de la agrupación.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

“Las personas alrededor sabían”

Durante la entrevista, Magaly Medina también mencionó que, además de las exintegrantes, habría personas que trabajaban cerca de la agrupación que conocían ciertos comportamientos denunciados por la cantante.

La conductora recordó que algunos trabajadores y músicos habrían sido testigos de situaciones que Naldy describe como incómodas. Ante ello, la cantante respondió afirmativamente. “Sí”, contestó.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

“Solo pido justicia”

En la parte final de la conversación, Naldy Saldaña explicó que su decisión de hablar públicamente no obedecía únicamente a una búsqueda de reparación personal.

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La artista aseguró que espera que su caso contribuya a que otras mujeres se animen a denunciar cuando sean víctimas de situaciones similares.

“Yo solo pido justicia. Justicia por mí y por todas las mujeres que han pasado y que pueden estar expuestas a pasar esto dentro de su trabajo, en cualquier lugar”, manifestó.

Añadió que las mujeres pueden enfrentar este tipo de situaciones en distintos espacios laborales y que por esa razón decidió hacer pública su experiencia.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.

“Si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie”

La cantante también reconoció que denunciar no fue una decisión sencilla. Según explicó, durante mucho tiempo reflexionó sobre las consecuencias que podía tener exponer públicamente lo ocurrido, pero finalmente sintió que debía hacerlo.

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“Por eso también decidí exponer esto, porque para mí es bastante difícil, pero siento que si no lo hacía yo, no lo iba a hacer nadie”, afirmó.

Con esa frase, Naldy dejó entrever que esperaba que su caso pudiera marcar un precedente para otras personas que atraviesen situaciones similares.

Naldy Saldaña rompe en llanto y hace pedido tras denunciar presunto acoso: "Solo pido justicia".Captura: Magaly TV La Firme.