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Dana Guzmán inicia con triunfo su camino en el W35 de Southaven tras vencer a la japonesa Kayo Nishimura

La tenista nacional busca defender los 23 puntos que perderá en la siguiente actualización del ranking WTA

La tenista peruana Dana Guzmán venció a la japonesa Kayo Nishimura en sets corridos para instalarse en los octavos de final del W35 de Southaven. Crédito: Facebook ATPerú.
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Dana Guzmán comenzó con el pie derecho su participación en el W35 de Southaven, Estados Unidos. La tenista peruana derrotó de manera contundente a la japonesa Kayo Nishimura, ubicada en el puesto 497 del ranking WTA y octava preclasificada del torneo, por 6-2 y 6-0, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final del certamen norteamericano.

La representante nacional necesitó menos de una hora y 20 minutos para resolver el encuentro y demostrar una clara superioridad frente a su rival. Guzmán, actualmente ubicada en el #479 del ranking mundial, dominó desde el inicio y no permitió que Nishimura pudiera encontrar respuestas a lo largo del partido.

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El triunfo adquiere además una importancia especial por la situación de la peruana en la clasificación mundial. Guzmán deberá defender próximamente 23 puntos obtenidos en una anterior participación, por lo que cada victoria que consiga en esta gira norteamericana será fundamental para intentar mantenerse e incluso continuar escalando posiciones. Con su victoria ante Nishimura, la nacional ya recuperó cuatro de esas unidades.

Guzmán venía de alcanzar las semifinales del W35 de Santa Fe, también en Estados Unidos, y volvió a demostrar que atraviesa un momento positivo sobre cancha dura. Ahora tendrá la oportunidad de prolongar su buena racha en Southaven, donde buscará instalarse entre las ocho mejores del torneo.

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Dana Guzmán debutó con el pie derecho en Southaven.
Dana Guzmán debutó con el pie derecho en Southaven.

Su próximo desafío será ante la estadounidense Alyssa Ahn, ubicada en el puesto 847 del ranking WTA y proveniente de la fase de clasificación. El encuentro se disputará este viernes y, sobre el papel, la peruana parte como favorita debido a su mejor posición en la clasificación y al rendimiento que viene mostrando durante las últimas semanas.

El mejor momento de su carrera

El presente de Dana Guzmán refleja una progresión importante dentro del circuito profesional. Hace apenas dos semanas, la peruana consiguió uno de los resultados más destacados de su carrera al alcanzar las semifinales del W35 de Dallas.

En aquella oportunidad, Guzmán superó con autoridad a la china Yexin Ma, actual número 195 del ranking WTA y principal favorita del torneo, por 6-3 y 6-2, después de una hora y 36 minutos de juego. Aquella victoria le permitió sumar una importante cantidad de puntos y continuar acercándose a la mejor posición de su trayectoria.

La tenista peruana Dana Guzmán se ha despachado con la mejor victoria de su carrera en los cuartos de final del W35 de Dallas. Crédito: X ATPerú.

De hecho, la cosecha obtenida durante sus recientes participaciones le permitirá alcanzar próximamente el mejor ranking WTA de su carrera. La peruana se encuentra actualmente alrededor del puesto 479 y continúa dando pasos hacia adelante en la clasificación mundial.

El objetivo inmediato será aprovechar su buen momento en Southaven. Después de imponerse con autoridad a Nishimura, Guzmán buscará ahora superar a Ahn y avanzar a los cuartos de final. Para ello, deberá mantener el nivel mostrado en su debut y continuar sumando victorias que le permitan consolidarse como una de las principales representantes del tenis peruano en el circuito internacional.

¿Dana Guzmán dará el salto definitivo al tenis profesional?

El progreso de Dana Guzmán cobra un mérito aún mayor al tomar en cuenta que el tenis no es su única prioridad en la actualidad. Tras graduarse en Ingeniería Industrial a fines del año pasado, la tenista peruana optó por continuar con sus estudios universitarios y comenzó una maestría.

Dana Guzmán confirmó que inició los estudios de una maestría y llevará sus estudios a la par de la competencia profesional. Crédito: Instagram FPT.

Esta exigencia académica la ha llevado a ajustar su calendario deportivo, compitiendo en el circuito profesional principalmente durante sus recesos universitarios. Esta falta de continuidad constante frena un ascenso más acelerado en el ranking.

Sin embargo, su rendimiento deportivo sigue respondiendo con creces. Sus recientes actuaciones en Dallas y Southaven demuestran que tiene el nivel necesario para medirse de tú a tú ante rivales de mayor rodaje internacional, lo que reaviva la expectativa sobre si decidirá volcarse de lleno al profesionalismo en el futuro.

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