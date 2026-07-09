¿Quién es Juan Manuel Requena, el mediocampista argentino que Héctor Cúper pidió para reforzar a Universitario?

El técnico pidió la llegada del mediocampista que juega en la Primera División de Chile y, según el periodista Gustavo Peralta, las tratativas están adelantadas mientras se gestiona la salida del futbolista (Imagen generada con IA)

Universitario de Deportes puso el foco en un refuerzo para la zona central del campo y avanzó en conversaciones por el argentino Juan Manuel Requena, mediocampista de 27 años que hoy juega en Unión La Calera, de la Primera División de Chile. El interés surge como una apuesta para el Torneo Clausura de la Liga 1, con la intención de fortalecer un puesto que el club busca estabilizar tras movimientos en su plantel durante la temporada.

La posibilidad de su llegada tomó fuerza a partir de la información difundida por el periodista Gustavo Peralta, quien señaló que el entrenador Héctor Cúper solicitó su incorporación y que ya se iniciaron tratativas entre las partes. En ese marco, el jugador se encuentra abocado a resolver su salida del equipo chileno, mientras la dirigencia crema espera cerrar un acuerdo en el corto plazo.

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De concretarse, Requena arribaría con continuidad de competencia: en la campaña actual registró 14 partidos con Unión La Calera de Chile, un detalle que en el club consideran relevante por el contexto del calendario y la cercanía del inicio del Clausura.

El pedido de Cúper y el estado de la negociación

Universitario avanza en la contratación de Juan Manuel Requena, un pedido directo de Héctor Cúper. El volante argentino negocia su salida de Unión La Calera para sumarse al plantel crema. (Instagram: juanmarequena5)

El nombre de Requena se instaló en la agenda de Universitario como una alternativa para desempeñarse como pivote en el mediocampo. Según la versión difundida por Gustavo Peralta, las conversaciones ya alcanzaron una etapa avanzada y el futbolista gestiona su desvinculación para incorporarse a la “U” en los próximos días.

“Está todo muy avanzado. Ha sido pedido expreso de Héctor Cúper y ya trabaja en la desvinculación del equipo chileno. Se espera que pueda destrabarse de dicho equipo y se una en los próximos días a Universitario. En las siguientes horas debería haber acuerdo total”, escribió el periodista en sus redes sociales.

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En el club entienden que la búsqueda de un jugador de ese perfil responde a la necesidad de recuperar solidez en el eje del equipo y a la planificación para encarar el Torneo Clausura, que comenzará dentro de pocos días. En ese escenario, Universitario tiene programado su estreno frente a ADT en Tarma el sábado 18 de julio a las 13.15 horas.

El cuadro crema ya había sumado incorporaciones en el mercado, con las llegadas de Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula. Aun así, el club considera que el plantel todavía puede fortalecerse con nuevas piezas para competir por el Clausura y sostener la pelea por la Liga 1.

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Perfil del jugador: edad, puesto y origen

Con experiencia en el fútbol argentino y chileno, Juan Manuel Requena aparece en la órbita de Universitario. El volante se desempeña como mediocampista central y llega con continuidad de competencia. (Instagram: juanmarequena5)

Juan Manuel Requena nació en Arroyo Cabral, Argentina, el 24 de enero de 1999. Se desempeña como mediocampista y actualmente integra el plantel de Unión La Calera, equipo de la Liga de Primera de Chile. En la evaluación que se hace de su perfil, en Universitario lo ven como un futbolista de recorrido sudamericano y con oficio en competiciones de la región.

Su recorrido formativo incluyó etapas en divisiones inferiores de All Boys, Rivadavia de Arroyo Cabral y, desde 2012, Newell’s Old Boys. Dentro de esa institución fue promovido al primer equipo a fines de 2018, aunque en ese período permaneció como suplente en partidos de la Primera División sin sumar minutos en cancha.

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El debut profesional de Requena se produjo el 15 de marzo de 2019, cuando Newell’s cayó como visitante ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Ese encuentro marcó su estreno oficial y el inicio de una carrera que luego continuó en el ascenso argentino y, más tarde, en el exterior.

En el plano de selecciones, en agosto de 2017 fue convocado a un microciclo de la Sub-20 de Argentina por decisión del entrenador Sebastián Beccacece, un antecedente que aparece en su historial previo a su salto definitivo al profesionalismo.

Del ascenso argentino al salto internacional

Antes de destacar en Unión La Calera, Juan Manuel Requena pasó por distintos equipos del ascenso argentino y Deportivo Táchira. Su recorrido lo acerca ahora a Universitario de Deportes. (Instagram: juanmarequena5)

Tras su etapa inicial vinculada a Newell’s, el mediocampista sumó rodaje mediante cesiones y cambios de club. En enero de 2020 se anunció su préstamo a Brown de Adrogué y, al año siguiente, volvió a salir cedido, esta vez a Estudiantes. Ya sin contrato con el equipo rosarino, continuó su carrera en distintos equipos del ascenso argentino: San Martín de San Juan, Ramón Santamarina, San Telmo y Atlanta.

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En Atlanta, durante la temporada 2024, compartió plantel con el defensor Caín Fara, quien actualmente integra el plantel de Universitario. Ese cruce en un mismo equipo es uno de los vínculos que aparecen en su recorrido reciente, en la antesala de su salida al extranjero.

Su primera experiencia internacional se formalizó en diciembre de 2025, cuando se anunció su incorporación al Deportivo Táchira, de la Primera División de Venezuela. Luego, el 7 de enero de 2026, se confirmó su llegada a Unión La Calera, en Chile, donde disputó 14 partidos en la campaña en curso.

En ese torneo, Requena acumuló 43 duelos individuales ganados en la primera parte del año, una cifra que lo ubicó como el segundo mejor recuperador del campeonato, por detrás de Arturo Vidal, quien sumó 47.

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