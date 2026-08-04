Universitario vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario se medirá con Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.

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El partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal no solo acapara la atención de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, sino que se ha convertido en el evento central para el fútbol peruano en este tramo de la temporada. La expectativa que genera este enfrentamiento va mucho más allá de los tres puntos en disputa, pues enfrenta a dos de los clubes con mayor historia y arraigo en el país.

Universitario vs Sporting Cristal: día y hora del partidazo por el Torneo Clausura 2026

La cita entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal está confirmada para el viernes 7 de agosto, abriendo la jornada principal de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que tendrá como escenario el Estadio Monumental, comenzará a las 20:30 horas en horario local peruano, un dato clave para quienes planean seguirlo en directo.

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La organización ha detallado los horarios para los seguidores fuera de Perú, reconociendo la proyección internacional de ambos clubes. Así, en Colombia, Ecuador y Panamá, el pitazo inicial será también a las 20:30 horas. Para los aficionados en Bolivia y Venezuela, el partido arrancará a las 21:30 horas, mientras que en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la cita será a las 22:30 horas.

Universitario vs Sporting Cristal sufrió un cambio de horario.

Canal TV para ver Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

La transmisión del Torneo Clausura 2026 rompe con las limitaciones tradicionales y garantiza a los hinchas peruanos acceso pleno a todos los partidos, sin importar el proveedor de televisión. L1 Max se convierte en el canal exclusivo para la totalidad de los encuentros, con señal asegurada en Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Este esquema elimina la dependencia de un único operador, abriendo la señal a nivel nacional y facilitando el seguimiento de la competencia desde cualquier rincón del país.

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Para quienes priorizan la conectividad digital, la aplicación oficial Liga 1 Play permite ver los partidos en tiempo real en smartphones y computadoras. Esta alternativa responde a una tendencia creciente entre los aficionados: seguir el fútbol en directo desde cualquier lugar, sin necesidad de un televisor convencional. El sistema se adapta a los hábitos de consumo actuales, ofreciendo flexibilidad y movilidad a cientos de miles de usuarios.

El seguimiento periodístico suma un valor especial a la experiencia de los fanáticos. Infobae Perú ha preparado una cobertura dedicada durante toda la jornada, que incluye información previa, relatos minuto a minuto, detalles de los goles y las mejores jugadas, así como reacciones y declaraciones de los protagonistas tras el pitazo final. Este despliegue informativo acerca aún más a los seguidores a la actualidad del campeonato, brindando análisis y datos en tiempo real para potenciar su vínculo con el torneo.

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Edison Flores controlando una pelota mientras Martín Távara va al cierre. - Crédito: Liga 1

Así llegan Universitario y Sporting Cristal al choque

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal adquiere un significado especial en el contexto del Torneo Clausura 2026, no solo por su impacto en la tabla, sino porque coincide con el 102° aniversario del club crema. La fecha suma un valor simbólico para los hinchas, que esperan una actuación acorde a la historia de la institución.

La urgencia de la ‘U’ se entiende tras la caída por 2 a 0 ante Cienciano en el Cusco. Ese resultado lo desplazó de la cima y ahora el equipo se encuentra a solo un punto de los líderes. Antes de ese traspié, el conjunto estudiantil supo imponerse a ADT en Tarma y a Cusco FC, mostrando solidez en el arranque del torneo.

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El cuadro 'crema' cayó 2-0 en Cusco y perdió la chance de llegar al primer lugar de la tabla - Crédito: L1MAX.

Por su parte, el equipo de Roberto Mosquera llega fortalecido por el triunfo reciente ante Juan Pablo II, también por 2 a 0. Esa victoria le permitió igualar en puntos a Universitario, aunque los celestes presentan una mejor diferencia de gol. En jornadas previas, el equipo del Rímac superó a Deportivo Garcilaso pero tropezó frente a Melgar.

El partido de esta fecha presenta una presión adicional para ambos. La ‘U’ necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno en la pelea por el Clausura, mientras que los ‘celestes’ saben que sumar en casa de un rival directo podría marcar diferencias decisivas en la recta final del torneo.

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Goles y resumen de la victoria 'celeste' en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)