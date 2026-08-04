Universitario vs Sporting Cristal: la ventaja reciente de los ‘cremas’ en el historial inclina la balanza a su favor en Liga 1

Universitario y Sporting Cristal suelen protagonizar partidos de alta intensidad. - Crédito: Liga 1

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Universitario, Sporting Cristal y Torneo Clausura vuelven a cruzarse este viernes 7 de agosto, cuando ambos se enfrenten en el Estadio Monumental desde las 20:30 en un partido que puede marcar el rumbo del torneo. Los dos suman seis puntos, están a uno de los líderes y necesitan ganar para no ceder terreno en la pelea por el segundo campeonato del año.

Ese margen estrecho también atraviesa la tabla acumulada. El equipo de Roberto Mosquera ocupa zona de clasificación a la CONMEBOL Sudamericana con 25 puntos y está a 10 de la zona de Libertadores, mientras que el conjunto de Héctor Cúper es quinto con 35 unidades, las mismas que Melgar, aunque con peor diferencia de gol.

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El cruce llega, además, con una tendencia reciente favorable a Universitario en la Liga 1. En los últimos cinco enfrentamientos oficiales entre ambos, el cuadro 'crema’ ganó cuatro veces, Sporting Cristal se impuso en una y no hubo empates en ese tramo.

Andy Polo arrancando por un costado ante el marcaje de Maxloren Castro. - Crédito: Difusión

Antecedentes recientes

El antecedente más cercano se jugó el 21 de febrero de 2026 por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Aquella tarde, en el Estadio Alberto Gallardo, igualaron 2-2 después de que Cristal nivelara una desventaja de dos goles.

Universitario se había puesto en ventaja con tantos de Álex Valera y José Carabalí. La reacción 'celeste’ llegó con goles de Leandro Sosa y Yoshimar Yotún, que sellaron la igualdad.

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El carrilero llegó hasta el área rival y definió con mucha calidad el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX

En la temporada 2025, año del tricampeonato nacional de la U, el equipo ganó los dos partidos del calendario ante su rival. El primero terminó 2-0, en el Monumental, con goles de Edison Flores y Diego Churín.

El segundo se disputó por el Torneo Clausura en el Estadio Nacional y volvió a quedar en manos de Universitario. Esa vez se impuso 1-0 con un tanto de Alex Valera.

Edison Flores controlando una pelota mientras Martín Távara va al cierre. - Crédito: Liga 1

Dominio compartido

En 2024, ambos protagonizaron uno de los duelos más fuertes del Torneo Apertura. Sporting Cristal, entonces dirigido por Guillermo Farré, llegaba como líder y abrió el marcador con Santiago González.

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Universitario revirtió ese encuentro con anotaciones de Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Edison Flores y Rodrigo Ureña para ganar 4-1. Ese resultado fue clave en la conquista de su segundo torneo corto consecutivo.

El mediocampista brasileño abrió el marcador de cabeza. (Video: L1MAX)

La respuesta ‘rimense’ llegó en el Clausura de ese mismo año. Sporting Cristal ganó 2-1 con goles de Gustavo Cazonatti y Fernando Pacheco en un cierre definido en los minutos finales.

José Rivera había marcado el empate transitorio para Universitario a los 89 minutos. Un minuto después apareció Pacheco para darle la victoria al equipo.

Andy Polo metiendo un centro ante el cierre tardío de Ian Wisdom. - Crédito: Liga 1

Lance bisagra

El choque de este viernes corresponde a la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y enfrenta a dos equipos sin margen amplio de error. Tanto Universitario como Sporting Cristal tienen seis puntos y saben que una derrota los puede frenar ante rivales directos como Alianza Lima y Melgar.

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Para el equipo ‘crema’, la obligación pasa por hacerse fuerte como local y sostenerse cerca de la zona de CONMEBOL Libertadores. Para Cristal, la necesidad es mayor: no puede ceder ante otro competidor directo si quiere mantener abierta la posibilidad de pelear el Clausura.

La publicación también remarca que para ambos el objetivo de salvar la temporada pasa por ganar este torneo. El encuentro, que será transmitido por L1MAX, se jugará el mismo día en que Universitario cumplirá 102 años de vida institucional.