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Nicolás Díaz se asoma al debut con Alianza Lima: integra lista de convocados para duelo contra Comerciantes Unidos en Torneo Clausura de Liga 1 2026

‘Nico’ apunta a su estreno con el elenco aliancista. Su capacidad polifuncional le abre las puertas a la estructura. El movimiento decisivo correrá por parte de la evaluación de Pablo Guede

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Nicolás Díaz poniéndose a punto físicamente. - Crédito: Alianza Lima
Nicolás Díaz poniéndose a punto físicamente. - Crédito: Alianza Lima

Del avión a los gramados. O, al menos, esa es la idea que existe en el comando técnico de Alianza Lima con Nicolás Díaz, el reciente fichaje de mitad de temporada. Sus innegables condiciones físicas y pleno conocimiento del método de trabajo de Pablo Guede han hecho posible su inmediata aparición en el Torneo Clausura 2026.

Hace algunos días desembarcó en la capital y muy rápido se puso bajo las órdenes del responsable técnico ‘blanquiazul’, quien no solo ha quedado encantado con el estado de momento del chileno, también con su predisposición para entregarse al máximo, a primeras de cambio, en Esther Grande Bentín.

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Nicolás Díaz durante su presentación como nuevo futbolista de Alianza Lima. - Crédito: @ClubALOficial
Nicolás Díaz durante su presentación como nuevo futbolista de Alianza Lima. - Crédito: @ClubALOficial

Las mejores cualidades de ‘Nico’ han convencido al DT Guede para que se una a la expedición aliancista de cara al partido contra Comerciantes Unidos, en la ciudad de Cutervo. Se valora en la interna que, dependiendo del trámite del enfrentamiento, gane minutos en el estadio Juan Maldonado Gamarra, plaza de la que suele ser difícil puntuar.

De 27 años, Díaz es una opción más que fiable para potenciar la parcela defensiva de Alianza Lima. Su versatilidad y noción de la demarcación lateral así como central le hace ganar mucho enteros para ser empleado como un inicialista, aunque por recién haber llegado se comprende que espere su oportunidad en la banca hasta que, más temprano que tarde, se una a la estructura oficial.

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El último pasajero de Alianza Lima

El cuerpo técnico encabezado por Pablo Guede identificó la necesidad de fortalecer la zona defensiva de Alianza Lima de cara a la última parte del año. Ante este diagnóstico, el entrenador argentino evaluó alternativas y se interesó por la situación de Nicolás Díaz, defensor chileno que se encontraba en búsqueda de nuevas oportunidades profesionales.

Recibida la aprobación por parte del futbolista, Alianza Lima concretó un acuerdo de cesión por un año con Xolos de Tijuana, club de origen de Díaz.

Nicolás Díaz – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 22 julio
Nicolás Díaz explicó que eligió Alianza Lima por la grandeza del club, el respaldo de su hinchada y la influencia de Pablo Guede, quien le transmitió confianza para aceptar el desafío. (Alianza Lima)

La modalidad realizada en la operación permitirá al club de La Victoria realizar una evaluación detallada del desempeño de ‘Nico’ durante la temporada. En caso logre sobresalir, se podría entablar una compra de ficha.

Con 27 años, Nicolás Díaz se caracteriza por su capacidad para desempeñarse tanto como defensor central como en la posición de lateral izquierdo. Esta polivalencia figura como un aspecto relevante en su aspiración por consolidarse como titular en el estadio Matute.

Ausencias claras rumbo a Cutervo

Alianza Lima buscará asestar un golpe de autoridad en su visita al feudo de Comerciantes Unidos, aunque para encarar su segundo test del Torneo Clausura 2026 presentará algunas bajas que, definitivamente, van a trastocar el armado del plantel oficial.

El club de La Victoria no podrá contar con la presencia de Paolo Guerrero, veterano capitán del equipo. Una cuestión netamente técnica ha hecho que se caiga de la convocatoria y a fin de no exigirlo, el líder Pablo Guede ha preferido descartarlo para que pueda recuperarse de cara al siguiente juego liguero.

Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 21 julio
La ausencia de Luis Ramos responde a una pubalgia que lo mantiene en recuperación. El cuerpo médico monitorea su evolución antes de autorizar su vuelta. (Alianza Lima)

Otro futbolista que ha quedado desmarcado de las planificaciones para el choque contra las ‘águilas cutervinas’ ha sido Kevin Quevedo y le sigue Luis Ramos. Ambos efectivos están lejos del 100% en estado de momento, lo que ha hecho mantengan en la capital cumpliendo sus respectivos procesos de rehabilitación.

La progresión de Alianza Lima en el Clausura 2026 deja gratas señales. En su estreno venció 2-1 a Sport Huancayo, tras cumplir con una loable remontada que contó con Eryc Castillo como jugador gravitante al anotar un doblete con el que se ha despuntado como goleador íntimo en la actual campaña.

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