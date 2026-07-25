Incendio en Comas: Bomberos intentan apagar fuego en casa de cinco pisos en Trapiche

Un incendio de gran magnitud activó la respuesta urgente del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú en la mañana de este sábado 25 de julio, cuando se reportó un siniestro en un edificio de cinco pisos ubicado en el cruce de las avenidas Héroes del Alto Cenepa (Trapiche) y San Felipe, en el distrito de Comas.
Al menos nueve unidades de bomberos acudieron al lugar para contener las llamas y evitar que se extiendan hacia los inmuebles cercanos.
La emergencia se registró aproximadamente a las 10:46 a. m. según el reporte de incidentes de los servicios de emergencia, que ubicó el suceso en una zona densamente poblada de Comas.
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La estructura afectada está construida con material noble, lo que permitió una respuesta más efectiva por parte de los rescatistas, aunque la intensidad del fuego exigió la intervención de múltiples unidades especializadas. El sistema de control y despacho de emergencias confirmó que el evento seguía siendo atendido minutos después de la alerta inicial.
Testigos relataron que las llamas se originaron en uno de los niveles superiores, generando alarma entre los residentes y comerciantes de la zona, quienes evacuaron de inmediato los predios colindantes mientras los bomberos desplegaban mangueras y equipos de ventilación.
Asimismo, no se han registrado personas heridas de consideración, y las autoridades no habían determinado las causas del incendio ni la magnitud exacta de los daños materiales.
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Otro incendio en Los Olivos
Un incendio de grandes proporciones consumió la madrugada del 24 de julio una planta industrial de productos cosméticos de la empresa Yobel (conocida comercialmente como Yanbal), ubicada en la cuadra 1 de la avenida San Genaro, en el distrito de Los Olivos, Lima. El siniestro afectó aproximadamente 1.200 metros cuadrados y destruyó por completo el establecimiento, donde se almacenaban alcohol, solventes, gases y ácidos, lo que incrementó el peligro y dificultó las tareas de extinción.
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú movilizó cerca de 15 unidades y 60 efectivos, quienes adoptaron una estrategia defensiva para impedir la propagación del fuego a predios vecinos, priorizando la seguridad del personal y la población. Uno de los mayores retos fue el abastecimiento de agua, resuelto con el apoyo de cisternas proporcionadas por Sedapal.
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Canales de ayuda
- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde ante incendios, rescates y emergencias relacionadas con materiales peligrosos. Para solicitar su intervención, se debe marcar el número 116, disponible en todo el país durante las 24 horas. Su rápida acción resulta fundamental para controlar situaciones de riesgo y proteger vidas y propiedades.
- El Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) brinda atención prehospitalaria a personas que sufren accidentes, descompensaciones o crisis médicas. El número 106 conecta directamente con personal capacitado para enviar ambulancias y ofrecer primeros auxilios en emergencias de salud, garantizando una respuesta eficiente a nivel nacional.
- La Policía Nacional del Perú (PNP) actúa frente a delitos, accidentes de tránsito, disturbios y otras situaciones que comprometen la seguridad ciudadana. Ante cualquier emergencia policial, el número 105 permite contactar a los agentes, quienes coordinan operativos y resguardan el orden público en todo el territorio peruano.
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