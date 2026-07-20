Pablo Guede rompió su silencio por posible renuncia de Alianza Lima y reveló 2 incomodidades: “El peor enemigo está en casa”

El técnico argentino rompió su silencio sobre su posible renuncia y de sus fastidios en el club 'blanquiazul'. (Video: Jax Latin Media)

El arranque de Alianza Lima en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 trajo un triunfo por 2-1 sobre Sport Huancayo, resultado que permite al equipo iniciar el semestre con optimismo y alimentar la ilusión de conquistar el título nacional. Sin embargo, el ambiente interno dista de ser apacible. Las polémicas declaraciones de Pablo Guede dejaron claro que, más allá de los tres puntos, el club atraviesa tensiones silenciosas que trascienden el rendimiento futbolístico.

Lejos de esquivar los rumores sobre su posible renuncia, el técnico argentino expuso su malestar con el entorno dirigencial y, especialmente, con la filtración constante de información interna a la prensa. “El peor enemigo lo tenemos dentro. Sigue habiendo gente con maldad, que no le interesa que nos vaya bien ni tener estabilidad deportiva”, dijo en conferencia de prensa.

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El DT reconoció que la situación no es nueva. Desde el semestre anterior, había advertido sobre la presencia de informantes dentro del club. La confirmación de que hay voces internas que filtran detalles a los medios ha agudizado su frustración, al punto de preguntarse públicamente quién es el “sapo” que comunica cada movimiento al exterior.

Pablo Guede rompió su silencio por posible renuncia de Alianza Lima y reveló 2 incomodidades. - créditos: Serie Río de la Plata

En su explicación, Pablo Guede remarcó que la relación de confianza con sus futbolistas es sólida, pero lamentó que “si te cuentan las cosas con maldad, se genera un montón de cosas para desestabilizar”. Para el argentino, el verdadero desafío no solo está en la cancha, sino en blindar el vestuario de influencias negativas.

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En medio de este escenario, Guede se hizo cargo del rumor de su renuncia y no dudó en responsabilizar a quien difunde información sensible. “Tendría cuidado con el sapo que les cuenta las cosas”, dijo a los periodistas, dejando entrever que el principal foco de conflicto no está fuera, sino dentro del propio club.

Pablo Guede sobre sus incomodidades en Alianza Lima

Pablo Guede fue transparente al detallar dos motivos de fastidio recientes en su trabajo en Alianza Lima. “Es verdad que tuve dos incomodidades y una no va por los fichajes. La primera es que no pude hacer doble turno y la segunda es que las canchas están hechas mier... Si crees que son un motivo para irse (risas)”, confesó con tono sarcástico.

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La imposibilidad de entrenar en doble turno respondió, según el estratega, a que los campos de entrenamiento fueron resembrados bajo la premisa de que el equipo haría la pretemporada en el extranjero. Al quedar descartada esa opción, el técnico se encontró con canchas en mal estado: “El problema es que no tenía canchas para entrenar ni para hacer doble turno porque las resembraron pensando que nos íbamos a ir afuera, entonces estaban muy blandas”, explicó.

El exadministrador de Alianza Lima habló sobre los dos temas polémicos de la última semana. Créditos: Alianza TV / Youtube.

Pablo Guede relató que debió desplazarse hasta la Videnita de Chincha para evaluar su viabilidad como centro de concentración, un viaje de tres horas de ida y tres de vuelta. Intentó utilizar la Videna de San Luis, pero las obras de remodelación lo impidieron. Incluso exploró la opción de viajar a Paraguay, pero la logística no resultó conveniente y optó por aceptar el duelo con Deportivo Cali en Matute.

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“Teníamos armados cinco amistosos, tres sábados con Cerro Porteño, Olimpia y Libertad, y miércoles otros dos partidos en 21 días. Cuando me dicen que no pueden, salimos desesperados a buscar acá”, resumió el técnico sobre las dificultades para planificar la pretemporada de mitad de año.

Análisis de Pablo Guede tras el Alianza Lima vs Sport Huancayo

Por otro lado, Pablo Guede compartió su visión táctica del partido ante Sport Huancayo, destacando el trabajo combinado de Eryc Castillo, Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes rotaron posiciones para generar opciones en ataque y presionar la salida rival. “La movilidad de los tres fue muy buena, me gustó”, resumió el entrenador sobre el despliegue ofensivo del equipo.

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El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 gracias a un doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.

Para Guede, el equipo mostró solidez durante buena parte del encuentro, aunque reconoció que después del segundo gol perdieron el control del balón y se desordenaron. Valoró el rendimiento físico tras 49 días sin competencia oficial y advirtió que la mejor versión del plantel se verá con el correr de las jornadas y el nivel de los rivales.

El técnico de 51 años también valoró la capacidad del grupo para revertir el marcador. “Lo único que nos faltaba era dar vuelta a un resultado”, señaló, subrayando que en los entrenamientos recientes trabajó la paciencia y la disciplina táctica para enfrentar a rivales que se cierran en defensa.

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