'Los Caminantes de la Calle' lanza su primer tráiler y ya tiene fecha para llegar a los cines peruanos

El thriller policial ‘Los Caminantes de la Calle’ presentó su primer tráiler oficial, con el que confirma su estreno en todos los cines del Perú para el próximo 27 de agosto. El adelanto expone una historia de persecuciones, escuchas telefónicas y crimen organizado que conecta directamente con un fenómeno que afecta a miles de ciudadanos y comerciantes en el país: las mafias de extorsión.
La película llega con un recorrido previo por festivales internacionales y con el respaldo institucional de dos países. Más de la mitad del filme fue rodado en territorio peruano, lo que convierte a esta producción en uno de los proyectos binacionales más ambiciosos del cine latinoamericano reciente en llegar a la cartelera local.
PUBLICIDAD
Una fiscal, un policía chino y una mafia que opera en silencio
‘Los Caminantes de la Calle’ está dirigida por Juan Martín Hsu y sigue a una fiscal que investiga una poderosa organización criminal de origen chino que opera en Mendoza, Argentina. Cuando las escuchas telefónicas que podrían resolver el caso aparecen registradas en dialecto fujianés, la Embajada de China envía a un policía especializado para colaborar en la investigación. Juntos deben desarticular una red dedicada a la extorsión, los homicidios y la trata de personas.
El tráiler oficial sumerge al espectador en esa trama desde los primeros segundos: tensión, persecuciones y una investigación que avanza entre barreras idiomáticas y amenazas concretas. La duración del filme es de 90 minutos.
PUBLICIDAD
La producción ejecutiva está a cargo de Mariana Luconi y Norma Velásquez. El proyecto cuenta además con la participación de la actriz peruana Vanessa Terkes como productora asociada, un vínculo que refuerza la presencia peruana no solo frente a las cámaras, sino también en la toma de decisiones creativas y de producción.
El elenco reúne a un grupo de intérpretes de perfil binacional. Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu integran el reparto principal, con actuaciones que, según los materiales de presentación del filme, combinan el suspenso del género policial con un retrato sobre la migración y la búsqueda de justicia.
PUBLICIDAD
Más del 50% de la película fue filmada en Lima, lo que convierte a la capital peruana en escenario central de una historia que, aunque tiene su epicentro narrativo en Argentina, encuentra en el Perú buena parte de su geografía visual y de su equipo humano.
El respaldo institucional y el origen de una coproducción binacional
‘Los Caminantes de la Calle’ es una coproducción entre Perú y Argentina con respaldo de dos organismos estatales de fomento cinematográfico. Del lado peruano, el proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO). Del lado argentino, el respaldo provino del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
PUBLICIDAD
Esa estructura de financiamiento explica en parte la escala del proyecto y su capacidad para circular por festivales internacionales antes de llegar a la cartelera comercial. La historia nació de una realidad concreta: el avance de las organizaciones criminales de extorsión en América Latina, un fenómeno que en el Perú se ha intensificado en los últimos años y que afecta especialmente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.
La dirección de Hsu apuesta por un género —el thriller policial— que permite abordar esa realidad desde la tensión narrativa sin abandonar la precisión documental que exige una historia inspirada en hechos reales.
PUBLICIDAD
Cuatro premios en Málaga y presencia en los festivales más importantes del circuito latinoamericano
Antes de llegar a las salas peruanas, ‘Los Caminantes de la Calle’ ya acumuló un recorrido por festivales que le dio visibilidad internacional desde la etapa de postproducción. En el Festival de Cine de Málaga, dentro de su sección WIP 2024, el proyecto obtuvo cuatro reconocimientos: los premios Chemistry (postproducción de imagen), Sideral (distribución internacional), E-28 (composición musical, otorgado a Mowat) y LatamCinema.com.
A esos galardones se sumaron el Premio Pablo Mondragón-Fullmix Studio Post y el Premio Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El filme también integró la selección oficial del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), del BAFICI y del Festival de Cine de Lima PUCP, tres de los certámenes de mayor peso en sus respectivos circuitos —europeo, argentino y peruano.
PUBLICIDAD
El estreno en todos los cines del Perú está programado para el 27 de agosto de 2026.
Más Noticias
Programación de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV
La selección peruana se juega su clasificación al Campeonato Sudamericano en el Coliseo Eduardo Dibós de Lima. Conoce todos los enfrentamientos de esta instancia del torneo
Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana
La ‘bicolor’ se jugará su cupo al torneo clasificatorio esta noche cuando enfrente a Ecuador en el Coliseo Eduardo Dibós
Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 25 de julio de 2026
El IGP reportó que ninguno de los sismos generó alerta de tsunami ni daños estructurales, aunque las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas en las zonas afectadas
Tony y Mimy Succar convierten la historia real de una peruana migrante en salsa con ‘Lo Bueno Viene Ya’
El videoclip del álbum ASUCCAR, inspirado en la vida de Lim Bances, superó las 200 000 reproducciones en YouTube en menos de una semana y conectó con la comunidad latina por su mensaje sobre migración y esperanza
La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú
El show de creadores de contenido vuelve a Sevilla hoy sábado 25 de julio con su cartelera más grande hasta ahora, invitados musicales de primer nivel y una emisión gratuita por Twitch, YouTube y también TikTok LIVE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD