'Los Caminantes de la Calle' lanza su primer tráiler y ya tiene fecha para llegar a los cines peruanos

Juan Martín Hsu dirige Los Caminantes de la Calle, una historia sobre una fiscal y un policía especializado que investigan una organización criminal de origen chino en Mendoza.

El thriller policial ‘Los Caminantes de la Calle’ presentó su primer tráiler oficial, con el que confirma su estreno en todos los cines del Perú para el próximo 27 de agosto. El adelanto expone una historia de persecuciones, escuchas telefónicas y crimen organizado que conecta directamente con un fenómeno que afecta a miles de ciudadanos y comerciantes en el país: las mafias de extorsión.

La película llega con un recorrido previo por festivales internacionales y con el respaldo institucional de dos países. Más de la mitad del filme fue rodado en territorio peruano, lo que convierte a esta producción en uno de los proyectos binacionales más ambiciosos del cine latinoamericano reciente en llegar a la cartelera local.

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Una fiscal, un policía chino y una mafia que opera en silencio

‘Los Caminantes de la Calle’ está dirigida por Juan Martín Hsu y sigue a una fiscal que investiga una poderosa organización criminal de origen chino que opera en Mendoza, Argentina. Cuando las escuchas telefónicas que podrían resolver el caso aparecen registradas en dialecto fujianés, la Embajada de China envía a un policía especializado para colaborar en la investigación. Juntos deben desarticular una red dedicada a la extorsión, los homicidios y la trata de personas.

La investigación de Los Caminantes de la Calle gira en torno a escuchas telefónicas en dialecto fujianés y a una red vinculada con extorsión, homicidios y trata de personas.

El tráiler oficial sumerge al espectador en esa trama desde los primeros segundos: tensión, persecuciones y una investigación que avanza entre barreras idiomáticas y amenazas concretas. La duración del filme es de 90 minutos.

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La producción ejecutiva está a cargo de Mariana Luconi y Norma Velásquez. El proyecto cuenta además con la participación de la actriz peruana Vanessa Terkes como productora asociada, un vínculo que refuerza la presencia peruana no solo frente a las cámaras, sino también en la toma de decisiones creativas y de producción.

El elenco reúne a un grupo de intérpretes de perfil binacional. Victoria Almeida, Andrés Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu integran el reparto principal, con actuaciones que, según los materiales de presentación del filme, combinan el suspenso del género policial con un retrato sobre la migración y la búsqueda de justicia.

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El thriller policial Los Caminantes de la Calle aborda las mafias de extorsión con una trama de persecuciones, escuchas telefónicas y crimen organizado.

Más del 50% de la película fue filmada en Lima, lo que convierte a la capital peruana en escenario central de una historia que, aunque tiene su epicentro narrativo en Argentina, encuentra en el Perú buena parte de su geografía visual y de su equipo humano.

El respaldo institucional y el origen de una coproducción binacional

‘Los Caminantes de la Calle’ es una coproducción entre Perú y Argentina con respaldo de dos organismos estatales de fomento cinematográfico. Del lado peruano, el proyecto contó con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO). Del lado argentino, el respaldo provino del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

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Esa estructura de financiamiento explica en parte la escala del proyecto y su capacidad para circular por festivales internacionales antes de llegar a la cartelera comercial. La historia nació de una realidad concreta: el avance de las organizaciones criminales de extorsión en América Latina, un fenómeno que en el Perú se ha intensificado en los últimos años y que afecta especialmente a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios.

Los Caminantes de la Calle presentó su primer tráiler oficial y confirmó su estreno en los cines del Perú para el 27 de agosto de 2026.

La dirección de Hsu apuesta por un género —el thriller policial— que permite abordar esa realidad desde la tensión narrativa sin abandonar la precisión documental que exige una historia inspirada en hechos reales.

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Cuatro premios en Málaga y presencia en los festivales más importantes del circuito latinoamericano

Antes de llegar a las salas peruanas, ‘Los Caminantes de la Calle’ ya acumuló un recorrido por festivales que le dio visibilidad internacional desde la etapa de postproducción. En el Festival de Cine de Málaga, dentro de su sección WIP 2024, el proyecto obtuvo cuatro reconocimientos: los premios Chemistry (postproducción de imagen), Sideral (distribución internacional), E-28 (composición musical, otorgado a Mowat) y LatamCinema.com.

A esos galardones se sumaron el Premio Pablo Mondragón-Fullmix Studio Post y el Premio Iberoamericano de Coproducción Cinematográfica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. El filme también integró la selección oficial del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF), del BAFICI y del Festival de Cine de Lima PUCP, tres de los certámenes de mayor peso en sus respectivos circuitos —europeo, argentino y peruano.

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El estreno en todos los cines del Perú está programado para el 27 de agosto de 2026.