María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

María Pía Copello lanza sorpresivo anuncio de su canal de YouTube tras fuertes críticas: “Hoy muere QTV”.

María Pía Copello lanzó un anuncio sorpresivo sobre el futuro de su canal de streaming +QTV y dejó a sus seguidores en suspenso. La conductora apareció sola ante cámaras este viernes 24 de julio, justo antes de finalizar la programación del día, para dar un comunicado que, según se indicó, era esperado por las figuras del proyecto y por la audiencia.

En su mensaje, Copello reconoció que el inicio de +QTV generó “bulla” y “revuelo” en YouTube, y aceptó que desde el arranque recibieron críticas duras, tanto por el formato como por la idea de “trasladar” una fórmula televisiva a internet. Luego, sin rodeos, soltó una frase que encendió la conversación en redes: “Hoy muere +QTV”.

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“Se burlaron de nosotros”: Copello recuerda las críticas al inicio del proyecto

En su intervención, María Pía revisó cómo fue la llegada de +QTV al ecosistema de canales digitales. Señaló que no pasaron desapercibidos y que, incluso, fueron blanco de burlas y cuestionamientos por parte de quienes ya tienen comunidad en plataformas.

“Llegamos a esta aventura haciendo ruido, nos dijeron que traíamos fórmula viejas, que no entendíamos cómo se hacía, que no teníamos comunidad y se burlaron de nosotros y es verdad”, indicó.

La conductora admitió, además, que el proceso no fue sencillo y que el canal tuvo que atravesar tropiezos para encontrar un rumbo. En su relato, colocó las críticas como un motor —incómodo, pero útil— para replantear el concepto.

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María Pía Copello lanza sorpresivo anuncio de su canal de YouTube tras fuertes críticas: “Hoy muere +QTV”

“Nos costó encontrar el rumbo”: el aprendizaje detrás del canal

Copello aseguró que el recorrido de +QTV fue una enseñanza y que el proyecto no se construyó desde la perfección, sino desde el ensayo y error. En ese tramo, sostuvo que el canal cambió a partir de escuchar y aprender, incluso cuando lo que llegaba eran comentarios negativos.

“Nos costó encontrar el rumbo, pero de esto se trataba el viaje, de equivocarnos, de escuchar, de aprender a tropezar y de cambiar. Cada crítica nos hizo buscar qué queríamos ser y hoy cerramos esta etapa”, añadió.

La frase “cerramos esta etapa” fue una señal clara de que el anuncio no era solo una reflexión sobre el pasado: apuntaba a un giro inmediato en el proyecto.

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“Hoy muere +QTV”: el anuncio que dejó en shock a sus seguidores

El momento central llegó cuando María Pía Copello dijo que el canal ya no quería ajustarse a lo que otros esperan o a lo que “exige el molde”. En ese punto, reafirmó que lo que buscan es entretenimiento, sin encasillarse en televisión o internet como etiquetas.

“Ya no queremos ser lo que los demás dicen que somos, ni lo que exigía el molde. No es televisión, no es Internet, es entretenimiento y eso es lo que queremos demostrar y por eso hoy muere ‘+Qtv’”.

La frase, contundente, generó sorpresa por el peso de la palabra “muere”, utilizada en un comunicado directo y solemne. Copello no dio marcha atrás en el mensaje ni lo matizó en ese momento. En cambio, cerró agradeciendo a quienes acompañaron el proceso.

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“Gracias de corazón a quienes nos acompañaron en este proceso”, finalizó.

“Hoy muere +QTV”, dijo la conductora al cierre de la programación del viernes 24 de julio. YouTube: +QTV

Reacciones en redes: “Esto es una broma verdad” y teorías sobre una estrategia

El anuncio no tardó en volverse tema en redes sociales, especialmente en Instagram. Según se informó, los comentarios se multiplicaron y varios usuarios pusieron en duda que se tratara de un cierre definitivo. Muchos plantearon que podría ser una estrategia para anunciar un cambio de nombre o una nueva etapa del canal.

Entre los mensajes que circularon se leyeron frases como: “No entiendo, justo cuando ingresa @lapozo”, “Estrategia… igual vamos Pía, de viene algo nuevo”, “Le va a cambiar de nombre”, “Pía, ¿qué va pasar? ¿Cómo me voy a entretener? ¡Nooo!” y “Es una broma verdad”.

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Otros comentarios fueron más duros y cuestionaron la veracidad del anuncio con comparaciones sarcásticas: “Esto es más falso que su matrimonio de Mario y Korina”.

La mezcla de incertidumbre y escepticismo evidenció que, más allá del mensaje formal, el público interpretó el “fin” de +QTV como un movimiento que podría esconder un relanzamiento.

Un cierre de etapa, pero con una promesa: entretenimiento sin etiquetas

Aunque Copello no detalló cuál será el nuevo formato o el nombre que adoptará el proyecto, sí dejó planteado el concepto con el que pretende continuar: no definirse como televisión ni como internet, sino como entretenimiento.

Ese punto se convirtió en el eje interpretativo del anuncio: más que un “adiós” total, el mensaje parece apuntar a un cambio de identidad, un giro creativo y un intento de reencuadrar el canal a partir de todo lo que, según ella, aprendieron con las críticas.

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Por ahora, lo único que Copello dejó como certeza pública fue la frase que detonó la conversación: “hoy muere +QTV”, acompañada de una despedida agradecida y una intención clara de reinventarse.

Copello reconoció que recibieron críticas desde el inicio: “Se burlaron de nosotros y es verdad”. YouTube: +QTV