Perú

De la NASA a la capoeira: Inabif premia a tres adolescentes que dejan en alto el nombre del Perú

Brenda Espíritu Huarhua, Brando y Brayan destacan en la ciencia y el deporte gracias a su talento, esfuerzo y el respaldo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar

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Grupo de diez personas en un escenario con una bandera de Perú. Una pantalla de fondo muestra texto y fotos. Los adolescentes sostienen certificados y trofeos
El Programa Inabif y el Ministerio de la Mujer reconocen a adolescentes por sus logros en ciencia, tecnología y deporte en una ceremonia oficial. (INABIF)

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif), distinguió a tres adolescentes que hoy son motivo de orgullo para el país por los importantes logros alcanzados en los ámbitos científico, académico y deportivo. Se trata de Brenda Espíritu Huarhua y de los hermanos Brando y Brayan, quienes han logrado destacar gracias a su esfuerzo, disciplina y al acompañamiento recibido en los servicios de la institución.

La ceremonia fue encabezada por la directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, quien entregó un reconocimiento institucional a Brenda, usuaria del Centro de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) Rosa de Lima, y a Brando y Brayan, residentes del Centro de Acogida Residencial Especializado (CAR) Aldea San Ricardo. Durante la actividad, la funcionaria destacó que estas historias representan el propósito del programa de brindar protección y oportunidades para que niñas, niños y adolescentes desarrollen todo su potencial.

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Asimismo, resaltó que el reconocimiento va más allá de los resultados obtenidos en competencias o proyectos. “Hoy reconocemos mucho más que logros académicos o deportivos. Reconocemos historias de esfuerzo, disciplina, resiliencia y sueños que se han construido gracias al compromiso de ustedes, de sus familias, de nuestros equipos profesionales y de las oportunidades que juntos hemos logrado generar. Ustedes demuestran que no existen límites cuando el talento encuentra acompañamiento y confianza”, expresó.

Una adolescente en un mono azul con parches de logos, entre dos jóvenes, todos con los brazos alzados en un escenario, con banderas de Perú
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables e Inabif reconocen el talento de jóvenes peruanos que destacaron en ciencia y capoeira en Lima, Perú. (INABIF)

Brenda Espíritu llevó su talento hasta la NASA

Uno de los principales reconocimientos fue para Brenda Espíritu Huarhua, adolescente ayacuchana que recientemente participó en una pasantía académica en el Centro Espacial Kennedy, en Florida (Estados Unidos). La joven obtuvo esta oportunidad tras conseguir una beca del programa Huarmis Space 2025, luego de superar un exigente proceso de selección entre postulantes de diferentes regiones del país.

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Su interés por la ciencia y la tecnología la ha llevado a desarrollar proyectos de innovación, entre ellos un bastón inteligente para personas con discapacidad visual. Gracias a esta iniciativa recibió diversos reconocimientos nacionales y fue distinguida como Niña STEM por la Alianza del Pacífico, consolidándose como una de las jóvenes promesas peruanas en el ámbito científico.

Cuatro personas, tres mujeres adultas y una adolescente con mono azul, posan en un escenario. Una mujer sostiene un trofeo, la adolescente un diploma. Bandera de Perú visible
La directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, entrega un reconocimiento a Brenda Espíritu Huarhua, joven peruana que participó en una pasantía en el Centro Espacial Kennedy. (INABIF)

Hermanos brillan en la capoeira

El Inabif también reconoció a los hermanos Brando y Brayan por la trayectoria que vienen construyendo en la disciplina de capoeira. Ambos residen en el CAR Aldea San Ricardo y recientemente fueron distinguidos por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) como Deportistas Calificados de Alto Nivel (DECAN), en reconocimiento a sus destacados resultados en competencias oficiales.

Entre sus logros más recientes figuran tres medallas de oro y una de bronce obtenidas en el Torneo Macro Regional de Capoeira Lima y Callao 2026. Además, Brando consiguió el campeonato en el Primer Campeonato Sudamericano de Capoeira Lima 2025, reafirmando el nivel competitivo que ambos han alcanzado dentro de esta disciplina.

Cinco personas de pie frente a una pantalla digital grande; tres mujeres y dos hombres jóvenes con los rostros borrosos sostienen premios y certificados
La directora ejecutiva del Inabif, Melina Locatelli Alfaro, lidera la ceremonia de reconocimiento a jóvenes peruanos con logros científicos y deportivos en Perú. (INABIF)

Inabif impulsa nuevos talentos

Durante la ceremonia, la directora ejecutiva del Inabif destacó que los logros alcanzados por Brenda, Brando y Brayan reflejan el impacto que genera ofrecer espacios seguros, acompañamiento profesional y oportunidades de desarrollo para la niñez y adolescencia.

“En el Inabif seguiremos trabajando para abrir más puertas y construir más oportunidades para que historias como las de Brenda, Brando y Brayan continúen inspirando al país”, manifestó.
Seis personas posan. Dos jóvenes en chándal blanco sostienen certificados. Dos hombres con traje y dos mujeres acompañan. Al fondo, un banner del IPD
Los hermanos Brando y Brayan Luján Yañez, deportistas de capoeira, reciben en Lima el reconocimiento del Instituto Peruano del Deporte como calificados de alto nivel. (INABIF)

Con este reconocimiento, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reafirmó su compromiso de fortalecer los servicios que impulsen el talento, promuevan la igualdad de oportunidades y permitan que más adolescentes escriban historias de éxito, demostrando que el acompañamiento oportuno puede cambiar el rumbo de una vida.

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