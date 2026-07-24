Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Hoy, viernes 24 de julio, arranca la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Universitario de Deportes y Cusco FC protagonizarán uno de los partidos de más llamativos de la jornada, donde se marcará el regreso de Javier Rabanal y Miguel Silveira al estadio Monumental.

Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa con la misión de asegurar su segunda victoria consecutiva, mientras que Alianza Lima viajará a Cutervo para medirse con Comerciantes Unidos en su primer choque fuera de casa.

Resultados de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Viernes 24 de julio

- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Monumetal / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 25 de julio

- Sport Huancayo vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Cienciano (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs ADT (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 26 de julio

- UTC vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

El arranque de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 contará con una amplia oferta de transmisión para los seguidores del fútbol nacional. L1 Max ha sido designado como el único canal con derechos para emitir en directo todos los partidos de la fecha, con acceso garantizado en los principales servicios de televisión por suscripción, entre ellos Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar.

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Para quienes prefieren el acceso digital, la aplicación Liga 1 Play representa la alternativa ideal. Esta plataforma permite ver todos los encuentros en vivo desde dispositivos móviles o computadoras, lo que brinda mayor flexibilidad y comodidad para los hinchas que no desean depender de la señal tradicional de televisión.

En paralelo a las transmisiones oficiales, Infobae Perú ha confirmado un operativo especial de cobertura para esta jornada. El portal ofrecerá información previa a cada partido, reportes minuto a minuto, registro de goles y jugadas clave, así como las principales declaraciones de protagonistas al término de la fecha.

Los 'cremas' recibirán a los 'dorados' en el estadio Monumental por la fecha 2. (L1 Max)

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura previo a la fecha 2

El inicio del Torneo Clausura 2026 evidenció la determinación de los equipos llamados a pelear por el campeonato. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes debutaron con triunfos, consolidando su condición de favoritos en el certamen.

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El resultado de la primera fecha dejó a los tres clubes con saldo perfecto, una señal clara del ritmo y la ambición que buscan imprimir en la competencia. Cada uno sumó de a tres, fortaleciendo su posición en la tabla y enviando un mensaje sobre sus aspiraciones para el resto del torneo.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura previo a la fecha 2. (Flashscore)