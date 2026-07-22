La promesa que hizo Nicolás Díaz a los hinchas de Alianza Lima para el Clausura de la Liga 1 2026: “Llego en un gran momento”

El zaguero chileno fue presentado como incorporación para el Clausura 2026, dijo que asume la exigencia del club con responsabilidad y fijó como meta competir por el campeonato desde el primer día (Alianza Lima)

El defensor chileno Nicolás Díaz inició su etapa en Alianza Lima con un mensaje directo para la hinchada: entrega total y ambición de campeonato. El futbolista, de 27 años, se mostró “muy contento” por sumarse al club y describió su llegada como un paso determinante en su carrera, por la dimensión de la institución y por lo que representa en el plano sudamericano.

En sus primeras declaraciones oficiales, Díaz remarcó que atraviesa un momento favorable, tanto en lo físico como en lo mental, y que aceptó el desafío con un objetivo claro: competir por el título. En ese marco, dejó una promesa explícita para el Clausura y la temporada: sostener un compromiso pleno dentro del campo, con una forma de juego intensa y adaptable según las necesidades del equipo.

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De acuerdo con lo señalado por el propio futbolista, su vínculo con Alianza Lima se extiende hasta 2027. Además, precisó que su llegada se concretó bajo la modalidad de préstamo con opción de compra, un punto que mencionó al ser consultado por el alcance del acuerdo.

Un mensaje inicial para la tribuna y un objetivo inmediato

El defensor chileno se presentó ante los aficionados blanquiazules con un discurso ambicioso, aseguró que dejará todo en la cancha y remarcó que su principal meta es salir campeón con Alianza Lima. (Alianza Lima)

En su presentación, Nicolás Díaz saludó a los hinchas con una frase que buscó marcar tono competitivo desde el inicio: “Hola íntimos, soy Nicolás Díaz y este 2026 llego a La Victoria”. Más allá de ese guiño, el jugador insistió en que su principal meta dentro del plantel es levantar un título con el club.

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“Este equipo es grande, lo mínimo que se pide es salir campeón, así que voy por ese objetivo”, afirmó. En esa misma línea, subrayó que siente el peso de la expectativa como un estímulo: “Sí, la verdad, es una presión linda que, la vengo a tomar con mucha responsabilidad”.

El refuerzo también apuntó a consolidar un vínculo con el público desde el rendimiento y la actitud. “Nada, que como le dije antes, que voy a dejar todo, que soy un jugador que siempre entrega todo y espero con ansias jugar ya en este, en este estadio con, con nuestra gente”, sostuvo, al cerrar su mensaje dirigido al hincha blanquiazul.

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Esa promesa de compromiso, repetida en distintos momentos de la entrevista, se apoyó en una idea central: Díaz pretende ganarse el respaldo desde el sacrificio y la intensidad, en un club donde la exigencia se mantiene alta por tradición y por la presión de competir por campeonatos.

Las razones de su fichaje y el rol de Guede en la decisión

Nicolás Díaz explicó que eligió Alianza Lima por la grandeza del club, el respaldo de su hinchada y la influencia de Pablo Guede, quien le transmitió confianza para aceptar el desafío. (Alianza Lima)

El chileno explicó que eligió a Alianza Lima por el peso institucional y por el vínculo estrecho que la hinchada mantiene con el equipo. “Es un equipo grande, su gente, es muy apegada al club. También Pablo (Guede) me habló muy bien del equipo. Y eso fue lo, lo que me convenció, su gente y la verdad que estoy muy contento de estar acá”, declaró.

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En otra de sus intervenciones, reforzó esa idea al describir el desafío desde una mirada personal: “Es un desafío muy grande en mi carrera, llegar a un equipo tan grande como es Alianza Lima, el más grande del Perú y muy importante a nivel de Sudamérica. Así que va a ser un, un lindo desafío para mí y que lo venía esperando hace mucho tiempo”.

El jugador también contó que buscó referencias directas antes de dar el paso. “Sí, a Fede, porque es muy amigo de mi hermano, así que me habló maravillas del club y cuando supe la posibilidad no, no dudé en venir para acá”, relató, sobre el contacto que realizó para interiorizarse en el día a día de la institución.

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En esa misma dirección, había destacado que el entrenador Pablo Guede fue una pieza clave en su convicción: según Díaz, el técnico le transmitió una impresión positiva del plantel y del proyecto, un detalle que inclinó la balanza cuando evaluó la posibilidad de sumarse al equipo.

Versatilidad táctica, perfil “aguerrido” y vida fuera del fútbol

El nuevo refuerzo íntimo aseguró que atraviesa el mejor momento de su carrera, resaltó su capacidad para jugar en distintos puestos y mostró el lado más personal fuera de las canchas. (Alianza Lima)

En lo futbolístico, Nicolás Díaz se definió como un defensor de rasgo combativo, con disposición para intervenir en el inicio del juego. “Soy un jugador muy aguerrido, que le gusta entregar todo en el campo y que también le gusta mucho jugar al fútbol. Me gusta mucho vincularme en la salida del balón del equipo y eso creo que es lo que le llamó mucho la atención a Pablo de mí”, señaló.

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Ese perfil se complementa con una característica que él mismo remarcó como diferencial: la polifuncionalidad. “He jugado de lateral, de volante, de central. La verdad que las tres posiciones me siento muy cómodo porque me, me formé como volante de contención”, explicó, antes de repasar distintos momentos de su trayectoria y los puestos que ocupó.

Además, aseguró que su estado actual lo encuentra listo para competir: “La verdad, muy bien, muy bien, prime de mi carrera, porque tengo veintisiete años, pasé por muchas cosas que he aprendido y así que llego en un gran momento, tanto mental como físicamente”.

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En medio de la conversación surgió una referencia a antecedentes de futbolistas chilenos en el club, a partir de una mención sobre el año 2006. Díaz respondió que desconocía ese dato, aunque sí recordó un vínculo familiar asociado al fútbol: “A ver, sabía que Rodrigo Pérez había jugado acá porque fue compañero de mi papá en, en mi equipo allá en Chile, y también le habló de maravilla del equipo, así que qué linda coincidencia”.

Fuera del campo, el jugador compartió rutinas personales ligadas a su familia y a actividades de ocio. “Estar con mis hijos, con mi esposa. Juego mucho Play, soy muy adicto al Play”, contó. Al ser consultado por los juegos, precisó: “Sí, juego mucho FIFA, Counter-Strike en el computador y la verdad me entretengo mucho en eso”.

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También mencionó que practica básquetbol y que suele mirar deportes por televisión, con especial interés por la NBA: “Me encanta ver fútbol y es algo que me apasiona y también me gusta ver mucho NBA”. En paralelo, señaló que comparte series con su esposa como parte de su tiempo en casa.

Con esas definiciones, Díaz inició su etapa en Alianza Lima con una promesa concreta a la hinchada: sostener una entrega constante en la cancha y apuntar al objetivo mayor que, según sus palabras, se exige en un club de esa magnitud: ser campeón.