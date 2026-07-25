Perú

Hermano de La Chocolatita señala omisiones de la PNP tras denunciar su desaparición antes de la muerte

La familia de Raisa Martínez asegura que alertó a las autoridades sobre su ausencia días antes de que la modelo fuera hallada sin vida

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Estrangulamiento causó la muerte de Raisa ‘Chocolatito’ Martínez, familia reclama celulares
Estrangulamiento causó la muerte de Raisa ‘Chocolatito’ Martínez, familia reclama celulares | Foto: Latina Noticias

La noticia sobre la muerte de Raisa Martínez, identificada en redes sociales como La Chocolatita, expuso nuevamente el tratamiento institucional hacia las denuncias de desaparición de mujeres en Perú.

El cuerpo de la modelo fue hallado el jueves 23 de julio en el distrito de La Molina, en una vivienda perteneciente a la familia de Óscar Arias Muñoz, principal sospechoso del caso.

Raisa Martínez, de 34 años, se hizo conocida en el espectáculo local a partir de su actividad como modelo y creadora de contenido para adultos, alcanzando notoriedad por su presencia en plataformas digitales.

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En 2026, su nombre adquirió aún mayor visibilidad tras la difusión de imágenes junto al futbolista Pedro Aquino. Según diversos medios, la modelo mantenía contactos con personalidades públicas y supo capitalizar el interés mediático en torno a su vida personal y profesional.

El hallazgo de La Chocolatita se produjo en circunstancias que la policía aún investiga. El informe forense estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulación.

Nuevos detalles sobre la muerte de la influencer Raiza Martínez, conocida como 'La Chocolatita'. La necropsia confirmó que la causa del deceso fue asfixia por estrangulamiento. El principal sospechoso se encuentra detenido mientras la familia clama por justicia.| Foto: Latina Noticias

Denuncia previa y omisiones en la búsqueda

La reacción de la familia de Raisa Martínez se centró en exigir explicaciones a las autoridades tras denunciar la desaparición de la joven días antes del hallazgo. Ronaldo Martínez, hermano de la víctima, relató acudieron a la comisaría de San Borja el jueves anterior, reportando que Raisa no daba señales desde el 22 de julio.

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“El pasado jueves en la comisaría de San Borja denuncié que mi hermana estaba desaparecida desde el 22 de julio. Señalé también que los dos celulares con los que ella iba estaban apagados”, explicó Ronaldo ante la prensa.

La familia intentó registrar la denuncia en diferentes dependencias policiales. “A mi papá le han negado la denuncia en la comisaría de Miraflores. Tenía dos celulares, este, iPhone y su iCloud, arrojó que estaba a las seis y veinte. Yo la he estado buscando todo el día y he estado en la DIPINCI de San Borja”, detalló el hermano.

Durante la búsqueda, el hermano de La Chocolatita monitoreó el teléfono de la joven. “El celular se prendió a las seis y veinte de la tarde, el cual yo me pude dar cuenta y les pude avisar a los policías de la DIPINCI de San Borja”, relató. Junto con los agentes, Ronaldo recorrió la zona donde, según vecinos, ya se habían presentado casos similares de mujeres desaparecidas.

El hermano también mencionó la relación amical de Raisa con Óscar Arias Muñoz, quien permanece detenido. “Su familia posiblemente lo está encubriendo. ¿Por qué? Porque el celular se prendió a las seis y veinte de la tarde”, expresó. Los dispositivos móviles de la víctima no han sido encontrados, lo que la familia considera esencial para reconstruir los movimientos y las comunicaciones previas a la muerte.

“Yo, como hermano, no voy a parar hasta encontrar justicia para mi hermana y esa persona tiene que pagar”, enfatizó Ronaldo Martínez ante los medios, según recogieron Magaly TV: la firme.

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