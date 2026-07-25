Dónde ver Brasil vs Turquía: canal TV de la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026

Brasil y Turquía se enfrentan en la gran final de la VNL 2026.

Brasil y Turquía disputarán la final de la Liga de Naciones de Vóley Femenino 2026 este domingo 25 de julio. El partido está programado para las 6:30 a. m. (hora de Perú) en el coliseo de Macao, China. A continuación, los detalles para ver la transmisión en vivo de este enfrentamiento.

Dónde ver la final de la VNL 2026: Brasil vs Turquía

Los seguidores del vóley femenino disponen de distintas alternativas para ver la final de la Liga de Naciones 2026. En Perú y el resto de Sudamérica, el partido se podrá seguir por DSports, señal de cable que cuenta con los derechos de transmisión en la región.

Para quienes opten por una opción digital, el encuentro estará disponible en DGO, la plataforma online del operador, accesible desde celulares, computadoras y otros dispositivos compatibles.

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A nivel internacional, existe la posibilidad de suscribirse a VBTV, el canal oficial de Volleyball World, que transmite todo el torneo mediante una suscripción mensual de 9,99 dólares. De esta manera, tanto por televisión como por streaming, la audiencia podrá elegir cómo ver la final entre Brasil y Turquía.

Brasil y Turquía pelearán por el título de la VNL este domingo 26 de julio. Créditos: Volleyball Nations League.

Horarios del Brasil vs Turquía: final de la VNL 2026

El choque entre brasileñas y turcas está pactado para las 6:30 horas de Perú, a las 8:30 horas de Brasil, y a las 13:30 horas de Turquía. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 5:30 horas de México; a las 6:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 7:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 8:30 horas de Argentina, Paraguay y Uruguay.

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Así llegan Brasil y Turquía a la final

En la fase inicial, Brasil finalizó en la tercera posición de la tabla tras lograr nueve victorias en doce encuentros, resultado que le aseguró un lugar en los cuartos de final. En esa instancia, superó a Japón por 3-1.

En semifinales, el cuadro brasileño eliminó al vigente campeón, Italia, en un duelo que se definió en el tie-break. Los parciales fueron 25-21, 25-21, 26-24, 25-21 y 15-12.

Ahora, el representante de Sudamérica buscará revancha en la final frente a Turquía, tras finalizar como subcampeón en la edición anterior y acumular cuatro finales perdidas en el historial del torneo.

Las brasileñas se impusieron frente las italianas y se convirtieron en las primeras finalistas de la competición internacional. (volleyballworld)

Por su parte, Turquía terminó en la cuarta posición de la tabla general tras doce jornadas, con un saldo de nueve victorias. Este desempeño le permitió avanzar a los cuartos de final, donde venció a Canadá por 3-1.

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En semifinales, el equipo turco superó a China con un claro 3-0. Turquía busca recuperar el liderazgo en el voleibol mundial, tras dos temporadas sin títulos.

Su última consagración fue en 2023, cuando se impuso a China en la final. Después de ello, ni siquiera alcanzó el cuarto lugar en este certamen, algo que ya rompió en esta edición.

Turquía volvió a clasificar a una final de la VNL tras vencer a China en semis. Créditos: Volleyball Nations League.

Los premios para el campeón

El equipo que se imponga en la final entre Turquía y Brasil no solo logrará el título mundial, sino que también recibirá un premio económico significativo, destinado a potenciar sus proyectos deportivos.

La organización otorga un millón de dólares al campeón y 500 mil dólares al subcampeón, cifras que evidencian el desarrollo y la proyección internacional del voleibol.

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Además, existen premios individuales para las jugadoras. La voleibolista distinguida como MVP de la competencia recibirá 30 mil dólares.