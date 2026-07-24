Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones del Clausura y Acumulado de Liga 1. (LFP)

Hoy, viernes 24 de julio, arranca la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 con duelos imperdibles. Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes iniciaron la competencia con importantes victorias en sus respectivos partidos.

En este espacio, los lectores encuentran la información actualizada sobre las posiciones que ocupan los equipos en el campeonato y en la tabla Acumulada. Los resultados de cada jornada definirán los obejtivos de la temporada: título nacional, cupos en los torneos internacionales, y el descenso.

Tabla del Torneo Clausura 2026 previo a la fecha 2

1. Cusco FC (3 puntos)

2. Melgar (3 puntos)

3. Atlético Grau (3 puntos)

4. Alianza Lima (3 puntos)

5. Universitario (3 puntos)

6. Sporting Cristal (3 puntos)

7. Los Chankas (3 puntos)

8. Comerciantes Unidos (1 punto)

9. CD Moquegua (1 punto)

10. Juan Pablo II (1 punto)

11. FC Cajamarca (1 punto)

12. Sport Huancayo (0 puntos)

13. ADT (0 puntos)

14. Sport Boys (0 puntos)

15. Deportivo Garcilaso (0 puntos)

16. Cienciano (0 puntos)

17. UTC (0 puntos)

18. Alianza Atlético (0 puntos)

Así va la tabla de posiciones del Acumulado y Torneo Clausura 2026 durante los partidos de la fecha 1. Créditos: Te Apuesto.

Tabla Acumulada de Liga 1 2026

1. Alianza Lima (43 puntos)

2. Los Chankas (37 puntos)

3. Cienciano (33 puntos)

4. Universitario (32 puntos)

5. Melgar (31 puntos)

6. Cusco FC (30 puntos)

7. Deportivo Garcilaso (26 puntos)

8. Sporting Cristal (22 puntos)

9. Comerciantes Unidos (22 puntos)

10. Alianza Atlético (21 puntos)

11. ADT (19 puntos)*

12. CD Moquegua (19 puntos)

13. Atlético Grau (19 puntos)

14. Sport Boys (18 puntos)*

15. FC Cajamarca (17 puntos)*

16. Juan Pablo II (17 puntos)

17. Sport Huancayo (16 puntos)

18. UTC (13 puntos)

*Sufrieron la resta de puntos por incumplimiento de pagos.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 previo a la fecha 2. (flashscore)

Así se jugará la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

La segunda fecha presenta desafíos clave para los equipos más populares. Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC, dirigido por Javier Rabanal, quien regresa al Monumental tras una salida poco amistosa y buscará sorprender a su antiguo club.

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Alianza Lima enfrentará a Comerciantes Unidos en la altura, donde intentará lograr su primer triunfo fuera de casa en este tipo de escenarios durante el Clausura, una meta habitual para los equipos limeños. Por su parte, Sporting Cristal visitará a Melgar en Arequipa, un duelo exigente que podría impactar en la moral y las aspiraciones del conjunto celeste.

Viernes 24 de julio

- Alianza Atlético vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Universitario de Deportes vs Cusco FC (20:30 horas / estadio Monumetal / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 25 de julio

- Sport Huancayo vs Atlético Grau (13:00 horas / estadio IPD Huancayo / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Juan Pablo II vs Cienciano (15:15 horas / Complejo deportivo Juan Pablo II / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Sport Boys vs ADT (17:30 horas / estadio Miguel Grau / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Melgar vs Sporting Cristal (20:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 26 de julio

- UTC vs CD Moquegua (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Comerciantes Unidos vs Alianza Lima (15:30 horas / estadio Juan Maldonado Gamarra / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Programación de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.