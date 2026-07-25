Madre suplica ayuda para encontrar a su hija de 16 años desaparecida en Arequipa: “Cada minuto puede correr peligro”

Una mujer sostiene la fotografía de una menor desaparecida frente a la Comisaría Rural PNP La Pampa mientras se realiza su búsqueda en Arequipa. (PNP)

La desesperación se apodera de una familia en Arequipa. Entre lágrimas y al borde del desmayo, la madre de Laura Lucía Antoane Suclle Cayo, adolescente de 16 años desaparecida desde el pasado 19 de julio, hizo un conmovedor llamado para encontrar a su hija lo antes posible.

"Yo, mi vida no importa. Cada minuto que pasa mi niña puede correr peligro. Por piedad, por piedad“, exclamó la mujer mientras era sostenida por vecinos durante una transmisión en vivo con la prensa local desde la zona donde se realizan las labores de búsqueda.

Visiblemente afectada, también pidió que se sumen equipos especializados para continuar con las diligencias. "Si hay gente especializada, con perros, que venga“, imploró.

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De acuerdo con la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú (PNP), Laura Lucía Antoane Suclle Cayo fue reportada como desaparecida el 19 de julio de 2026 en el distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná, región Arequipa.

Según el registro policial, la adolescente salió de su domicilio aproximadamente a las 3:00 de la madrugada con rumbo desconocido. Antes de irse, dejó una nota en la que manifestaba que quería trabajar y que no deseaba ser una carga para su familia.

Las investigaciones indican que fue vista por última vez en el sector San Jorge, donde habría abordado un mototaxi. Asimismo, las diligencias realizadas por las autoridades apuntan a que podría encontrarse en la ciudad de Arequipa, por lo que la búsqueda se ha extendido a diversos sectores.

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Al momento de su desaparición vestía:

Buso de color oscuro.

Polera de color café.

Zapatillas de color blanco.

Familia pide ayuda urgente

Los familiares de Laura Lucía, junto con la Policía Nacional, continúan realizando intensas labores para ubicar a la menor y solicitan la colaboración de la ciudadanía.

Cualquier información que ayude a encontrarla puede marcar la diferencia. Quienes conozcan datos sobre su paradero pueden comunicarse de inmediato con la Policía Nacional del Perú, la comisaría más cercana o con el Área de Trata de Personas de Arequipa al (054) 576128. También pueden contactar a la madre de la adolescente al 974 766 995.

La familia espera que la difusión del caso permita obtener pistas que conduzcan a la ubicación de la menor sana y salva.

¿Cómo denunciar la desaparición de una persona en Perú?

Ante la desaparición de una persona, no es necesario esperar 24 horas para presentar la denuncia. La Policía Nacional del Perú (PNP) está obligada a recibirla de inmediato y activar el protocolo de búsqueda.

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Paso a paso para denunciar una desaparición

Acude de inmediato a la comisaría más cercana , al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) o a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas .

Lleva, de ser posible, una fotografía reciente de la persona desaparecida (impresa o en formato digital).

Proporciona todos los datos disponibles: nombre completo, edad, características físicas, vestimenta, lugar y hora de la desaparición, así como cualquier información que ayude a su ubicación.

Una vez registrada la denuncia, la Policía debe emitir automáticamente la Nota de Alerta, que se publica en el portal oficial Desaparecidos en Perú para difundir la búsqueda.

¿Quién puede presentar la denuncia?

La denuncia puede ser presentada por cualquier persona, no solo por familiares de la persona desaparecida. Además, la Policía debe atender el caso con inmediatez, urgencia y prioridad.

¿Debo esperar 24 horas?

No. Ese requisito ya no existe. La denuncia debe realizarse apenas se advierta la desaparición para aumentar las posibilidades de encontrar a la persona lo antes posible.

¿Qué hacer si la Policía no quiere recibir la denuncia?

La negativa de una comisaría a registrar una denuncia por desaparición contraviene la normativa vigente. Si esto ocurre, puedes:

Llamar a la Línea 1818 , de la Central Única de Denuncias (CUD) del Ministerio del Interior, disponible las 24 horas y de manera gratuita para reportar la negativa.

También puedes presentar una queja ante la Inspectoría General de la PNP.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 003-2019-IN, la Policía Nacional del Perú tiene la obligación de recibir y atender todas las denuncias por desaparición, sin importar quién la presente ni el tiempo transcurrido desde que ocurrió el hecho.

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