Perú

Murió adulta mayor de 88 años que perdió su casa en el sismo de Junín: pasó una semana a la intemperie

Brígida Quintana Hilario perdió su vivienda durante el sismo en Chupaca y pasó casi una semana a la intemperie. Su familia denuncia que la ayuda llegó tarde y fue insuficiente

Guardar
Google icon
Este video es un reportaje de "tvpe Noticias". Muestra un camión blanco y rojo junto a un gran cúmulo de rocas en una carretera de montaña. Las escenas incluyen el retrato de una mujer mayor, entrevistas a una mujer y un hombre en exteriores, y grupos de personas cerca de tiendas de campaña blancas. La información en pantalla indica el fallecimiento de una persona damnificada en Junín a causa del deterioro de su salud.

La emergencia provocada por el sismo que remeció la región Junín el pasado 18 de julio sumó una nueva víctima. Brígida Quintana Hilario, una adulta mayor de 88 años, falleció luego de que su estado de salud se agravara mientras permanecía en un refugio improvisado tras el colapso de su vivienda en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.

De acuerdo con el reporte difundido por TV Perú, la octogenaria permaneció varios días durmiendo en una carpa junto a su familia luego de que el movimiento telúrico dejara inhabitable su vivienda. Sus familiares sostienen que la exposición constante a las bajas temperaturas terminó deteriorando su salud.

PUBLICIDAD

“Del terremoto la he sacado afuera. En el frío se ha amanecido. Eso mal le ha hecho. Estaba bien. En la mañana más ya se ha puesto mal. No nos quieren dar ni carpa, nada; hemos pasado en tierra”, relató entre lágrimas Rubí Mendoza, nuera de la fallecida.

Permaneció varios días en un refugio improvisado

Según contaron sus familiares, debido a su avanzada edad Brígida Quintana tuvo que ser evacuada por sus hijos durante el sismo. Desde entonces permaneció junto a ellos a la intemperie, durmiendo sobre costales, mientras esperaban recibir ayuda.

Grupo de personas sentadas en el pasto, junto a carpas de campaña azul, verde y blanca, con bandera de Perú y casas. Retrato de mujer adulta mayor
Pobladores de la región de Junín residen en carpas de campaña en un terreno con pastizales, junto a un retrato en blanco y negro de Josin, quien falleció en la intemperie. (Infobae)

La familia indicó que recién días después recibieron una pequeña carpa, aunque aseguran que esta no era suficiente para protegerlos de las bajas temperaturas que se registran durante las noches en la zona.

PUBLICIDAD

“El lunes nos dieron una carpita pequeña. En la carpa también hace mucho frío, no es como estar en la casa. Poco a poco se ha empeorado. Parece que le ha dado una bronconeumonía”, señaló su hijo, Rolando De la Cruz.

Sus allegados sostienen que, antes del terremoto, la adulta mayor se alimentaba con normalidad y que fue la exposición al frío la que aceleró el deterioro de su salud.

Una nueva víctima de la emergencia

El fallecimiento de Brígida Quintana ocurre en medio de los reclamos de decenas de familias damnificadas de Chongos Bajo, quienes denuncian que la ayuda humanitaria continúa siendo insuficiente.

En los últimos días, pobladores de la zona reportaron que continúan durmiendo en carpas improvisadas construidas con palos, plásticos y toldos, mientras esperan la entrega de módulos temporales, frazadas, alimentos y atención médica.

La muerte de la adulta mayor expone las difíciles condiciones que enfrentan los damnificados tras el sismo y la vulnerabilidad de adultos mayores, niños y personas con problemas de salud que permanecen expuestos al intenso frío.

Familia solicita apoyo para cubrir gastos

Tras el fallecimiento de Brígida Quintana Hilario, sus familiares solicitaron apoyo económico para cubrir los gastos de alimentación, abrigo y sepultura.

Según informó TV Perú, las personas que deseen colaborar pueden hacerlo mediante el aplicativo Yape al número +51 931 495 339, a nombre de Mael de la Cruz Mendoza, familiar de la fallecida.

La tragedia ocurre mientras numerosas familias de Chupaca continúan esperando una respuesta más rápida frente a la emergencia ocasionada por el sismo que afectó la región Junín y dejó viviendas destruidas, heridos y miles de damnificados.

Temas Relacionados

sismoJunínChupacaperu-noticias

Más Noticias

De la NASA a la capoeira: Inabif premia a tres adolescentes que dejan en alto el nombre del Perú

Brenda Espíritu Huarhua, Brando y Brayan destacan en la ciencia y el deporte gracias a su talento, esfuerzo y el respaldo del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar

De la NASA a la capoeira: Inabif premia a tres adolescentes que dejan en alto el nombre del Perú

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

El show de creadores de contenido vuelve a Sevilla hoy sábado 25 de julio con su cartelera más grande hasta ahora, invitados musicales de primer nivel y una emisión gratuita por Twitch, YouTube y también TikTok LIVE

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

Mayra Couto exige justicia para su amiga Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’: “No es justo, quiero volver a verte”

La exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ publicó un mensaje de despedida y pidió que se esclarezca la muerte de Raiza Joselyn Martínez Ccopa, hallada sin vida en una vivienda de La Molina.

Mayra Couto exige justicia para su amiga Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’: “No es justo, quiero volver a verte”

Presentan demanda ante el TC contra la ley que ordena juzgamiento de policías y militares solo en el fuero militar

Colegio de Abogados de Cusco advierte que norma impulsada por Fernando Rospigliosi desnaturaliza el concepto de delito de función y tendría consecuencias nocivas para las víctimas

Presentan demanda ante el TC contra la ley que ordena juzgamiento de policías y militares solo en el fuero militar

Pedro Gallese centra su atención en el presente, ignorando la posibilidad de un traslado a Alianza Lima: “Estoy concentrado en Deportivo Cali”

El portero de la selección peruana desoye cualquier rumor que lo ubique fuera de Palmaseca. Su foco principal es el club caleño, al que quiere seguir aportándole su experiencia para salir campeón

Pedro Gallese centra su atención en el presente, ignorando la posibilidad de un traslado a Alianza Lima: “Estoy concentrado en Deportivo Cali”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Presentan demanda ante el TC contra la ley que ordena juzgamiento de policías y militares solo en el fuero militar

Presentan demanda ante el TC contra la ley que ordena juzgamiento de policías y militares solo en el fuero militar

PJ archiva definitivamente proceso contra Delia Espinoza: Fiscalía y Procuraduría aceptaron fallo

Pedro Castillo “reconoce” y “felicita” a diputados y senadores que juraron por su libertad

Fujimorista Miguel Torres y exministro castillista Daniel Barragán disputarán la presidencia del Senado

EN VIVO Mesa Directiva del Congreso bicameral en disputa: dos listas se presentaron para presidir la Cámara Alta

ENTRETENIMIENTO

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

La Velada del Año 6 de Ibai Llanos: todo lo que debes saber del megaevento que genera gran expectativa en Perú

Mayra Couto exige justicia para su amiga Raiza Martínez, ‘La Chocolatita’: “No es justo, quiero volver a verte”

María Pía Copello anuncia que “muere +QTV” y desata reacciones en redes: ¿Estrategia o cierre real?

'Los Caminantes de la Calle' lanza su primer tráiler y ya tiene fecha para llegar a los cines peruanos

Tony y Mimy Succar convierten la historia real de una peruana migrante en salsa con ‘Lo Bueno Viene Ya’

DEPORTES

Pedro Gallese centra su atención en el presente, ignorando la posibilidad de un traslado a Alianza Lima: “Estoy concentrado en Deportivo Cali”

Pedro Gallese centra su atención en el presente, ignorando la posibilidad de un traslado a Alianza Lima: “Estoy concentrado en Deportivo Cali”

Programación de las semifinales y definición de puestos de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Los clasificados al Campeonato Sudamericano de vóley 2026: Perú cerca del tan ansiado boleto en Copa Sudamericana

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026