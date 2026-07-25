Matías Di Benedetto, de la autocrítica por el juego de Universitario a los elogios a Gianluca Lapadula tras su gol ante Cusco FC: “Nos dará alegrías”

Matías Di Benedetto ensalzó a Gianluca Lapadula por su estreno goleador con Universitario. - Crédito: José Manuel Chávez / Liga 1

Aunque Universitario le ganó a Cusco FC, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, apelando a su clásica garra, la manera en cómo se logró ha dejado incómodo a más de un integrante del bloque de Ate. Acaso Matías Di Benedetto es el más crítico con la forma por encima del fondo.

“Es un poco raro para explicarlo, pero nos encontramos con el primer gol, que es lo que mayormente es más difícil acá para abrir los partidos. La mayor virtud de ellos era llegar por las bandas, cortar adentro y mandar el centro. Esa fue su clave, su única manera para lastimarlos”, dijo el ‘Tano’ en diálogo con los medios de comunicación.

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Matías Di Benedetto ejerciendo una marca a Facundo Callejo. - Crédito: @josemaimages

Al hilo, Di Benedetto reconoció que “no pudimos contrarrestarlos nunca hasta que llegó el gol. Esa fue una realidad que casi nos cuesta caro. Terminamos logrando un triunfo agónico prácticamente en casa cuando pudimos haber estado más tranquilos”.

El argentino considera que los inconvenientes para formar un ideario definitivo pasan por la falta de adaptación al estilo que propone Héctor Cúper. “Falta un poco más. Son tres puntos de oro, es una realidad. Es mucho mejor corregir sobre esos puntos. Hubiera sido muy doloroso perder dos puntos de local por nuestras aspiraciones. También es entendible, porque venimos de un proceso con un nuevo esquema al que nos estamos adaptando”, externó.

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Análisis y resumen completo de la victoria de Universitario sobre Cusco FC. Repasa los momentos clave, los goles y las polémicas de este partidazo correspondiente a la Fecha 2 de la Liga 1.

Lapadula salvador

Universitario de Deportes entró en un territorio pantanoso a partir de un gol inesperado de Facundo Callejo con el que se igualó el lance. A partir de ahí, se apreció a un conjunto local atribulado y desesperado. En esas, Héctor Cúper echó mano de su banquillo, dándole entrada a Gianluca Lapadula.

Durante los minutos que ‘Il Peruviano’ estuvo sobre el verde del estadio Monumental demostró fuerza, empeñó y tenacidad, aunque su mejor cualidad llegó en el último suspiro: un golazo desde la frontera del área para sellar el triunfo de la ‘U’.

El futbolista Gianluca Lapadula celebra un gol con el brazo derecho levantado y la mano izquierda sobre su pecho durante un partido del Torneo Clausura. (Liga 1 / ITEA Sport)

Al respecto, Matías Di Benedetto señaló: “La verdad que ha sido muy importante y no solo para nosotros, sino para él en lo personal. Sabemos que los delanteros necesitan convertir para que agarren confianza y más con la jerarquía que tiene”.

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En línea con eso, el central argentino no tuvo reparos en asegurar que Gianluca Lapadula “nos dará muchas alegrías”. Así las cosas, ha quedado bastante claro que la aportación goleadora del ‘18′ inyectará mucho más ánimo en un grupo que ha arrancado con pie derecho el Torneo Clausura 2026.

En un final de infarto, Universitario se llevó la victoria gracias a su flamante fichaje. Gianluca Lapadula marcó el 2-1 definitivo frente a Cusco FC en tiempo añadido, desatando la euforia de los hinchas.

Universitario firme

Universitario sostiene su invicto en el inicio del Clausura 2026, pese a las dudas sobre su juego. El equipo prioriza las victorias, lo que le permite mantenerse competitivo.

En la primera fecha, la ‘U’ venció a ADT en Tarma. En su siguiente presentación, superó a Cusco FC, consolidando así un buen arranque en el torneo.

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Alex Valera celebra con sus compañeros el gol que dio la victoria a Universitario por 1-0 sobre Cusco FC en la Liga 1 2026. (Liga 1 / ITEA Sport)

Con estos resultados, Universitario se posiciona entre los líderes de la Liga 1 2026 y retoma protagonismo en la competencia nacional.

El próximo partido será en la altura de Cusco frente a Cienciano, equipo que atraviesa una mala racha y cuyo técnico, Horacio Melgarejo, es cuestionado por el rendimiento reciente.