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Javier Rabanal descartó mala relación con jugadores de Universitario: “El 90% de lo que sale es mentira”

El entrenador español salió al cruce de las publicaciones falsas sobre su relación con los jugadores de Universitario en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Monumental, donde su Cusco FC cayó 2-1 ante la “U” por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1

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En conferencia de prensa tras el partido contra Universitario, Javier Rabanal, técnico de Cusco FC, aclaró los rumores sobre su supuesta mala relación con sus exjugadores cremas, afirmando que el aprecio es mutuo y que la mayoría de la información en redes es falsa.

Javier Rabanal desmontó las versiones falsas que circularon en redes sobre su relación con los jugadores de Universitario tras la derrota 2-1 del Cusco FC en el estadio Monumental por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1. El técnico español, que dirigió a la “U” antes de ser desvinculado por malos resultados, recibió el saludo de varios de sus ex dirigidos —entre ellos Andy Polo— antes del partido, un gesto que, según él, dejó en evidencia a las páginas que publicaron información inventada sobre su vínculo con el plantel crema.

“Lo que me preguntas desmonta un poco muchas teorías y muchas cosas que se han dicho que yo no he dicho”, arrancó Rabanal en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El técnico aclaró que sus únicas declaraciones públicas habían sido las obligatorias de la liga y la presentación oficial con el Cusco FC.

Rabanal fue directo al señalar el origen de las versiones falsas. No apuntó al periodismo tradicional, sino a lo que llamó “páginas sensacionalistas” que publican bajo alias falsos y cuentas que se presentan como periodísticas.

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Javier Rabanal grita de desahogo en el estadio Monumental. - Crédito: Universitario
Javier Rabanal grita de desahogo en el estadio Monumental. - Crédito: Universitario

“Hay, no son medios, sino algunas páginas sensacionalistas que ponen una foto mía con unas comillas y cualquier cosa que se les ocurre”, explicó. Mencionó como ejemplos inventos sobre alineaciones y decisiones de plantel que, según él, quedaron desmentidos por los hechos.

El técnico español estimó que el 90% de lo que circula en Internet sobre él es mentira. Y encontró en el gesto de sus ex jugadores la mejor respuesta posible a esas publicaciones.

“Afortunadamente hoy se les ha caído el chiringuito a muchas personas que están escribiendo muchas tonterías detrás de alias falsos”, sentenció. Y agregó: “Todas estas páginas pues han quedado hoy totalmente retratadas”.

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Javier Rabanal se medirá ante el exequipo que dirigió en la Liga 1 por la fecha 2 del Torneo Clausura.
Javier Rabanal se medirá ante el exequipo que dirigió en la Liga 1 por la fecha 2 del Torneo Clausura. Crédito: Facebook Cusco FC.

El aprecio mutuo con los jugadores de la “U”

Rabanal subrayó que su relación con los futbolistas que dirigió en Universitario nunca se deterioró, pese a lo que se publicó. Recordó que durante muchos entrenamientos ninguno de ellos le regaló un minuto de trabajo.

“Me llevo muy bien con los jugadores de Universitario. No salieron las cosas como esperábamos, pero creo que hoy se ha demostrado que nos deseamos lo mejor los unos a los otros”, afirmó.

El español apeló también a su condición humana por encima de la profesional. “Aparte de entrenador, creo que soy persona, creo que los traté siempre bien, ellos me trataron también con mucho respeto”, dijo.

El saludo de varios de sus ex dirigidos antes del partido —y el de Andy Polo tras el pitazo final— fue, para Rabanal, la prueba más elocuente de que el vínculo entre ambas partes sigue intacto.

En conferencia de prensa tras el partido entre Universitario y Cusco FC, el DT Javier Rabanal comparte sus sensaciones al volver al Monumental, compara su proceso en la 'U' con el actual en Cusco y destaca la pasión de la hinchada crema.

Un partido que el Cusco FC pudo no perder

Más allá de la polémica extradeportiva, Rabanal hizo una lectura positiva del rendimiento de su equipo. Consideró que el Cusco FC dominó a Universitario en varios tramos del partido en el propio estadio Monumental.

“Creo que hemos hecho un muy buen partido. Creo que por momentos hemos dominado a la U en su campo”, sostuvo. Señaló que al descanso el marcador debió ser 0-0, ya que el único gol había llegado tras un tanto anulado al Cusco y sin situaciones claras en ninguno de los dos arcos.

El técnico destacó la reacción anímica del vestuario tras el primer gol en contra. Describió que los propios jugadores asumieron la autocrítica: si querían revertir el resultado, debían ser más precisos e incisivos.

“Me gustó la actitud de los chicos en el camerín, ganadores”, valoró Rabanal. El Cusco FC llegó al empate y, según el entrenador, iba camino de sostenerlo hasta que llegó la jugada polémica y un descuido defensivo en la frontal del área.

Javier Rabanal se estrenó en el banquillo de la 'U' en un Estadio Monumental a reventar. Crédito: Universitario de Deportes.
Javier Rabanal se estrenó en el banquillo de la 'U' en un Estadio Monumental a reventar. Crédito: Universitario de Deportes.

El segundo gol de Universitario llegó, según su análisis, por una descarga de cara en la frontal, precisamente la zona que el Cusco había intentado cubrir con dos jugadores delante de los centrales. “Sea falta o no sea falta, habíamos metido dos jugadores delante de los dos centrales para que no ocurriera nada en la frontal del área y nos han hecho el gol por la frontal del área”, lamentó.

La jugada de Requena con Miguel Silveira, sin veredicto

Uno de los momentos más comentados del partido fue el lance entre Juan Manuel Requena y Miguel Silveira —el volante brasileño con pasado en Universitario— que derivó en el segundo gol crema. Rabanal optó deliberadamente por no revisar la jugada antes de la rueda de prensa.

“No he visto la jugada. No he querido verla precisamente para no venir a la rueda de prensa, a lo mejor condicionado por verla”, explicó. Admitió que de lejos le pareció falta, pero se negó a dar un veredicto sin haberla analizado con detenimiento.

La veré cuando ya no tenga que venir a rueda de prensa, anticipó. Una cautela que, en su lectura, también abarca el análisis del VAR: prefirió esperar a las imágenes antes de pronunciarse con certeza sobre si la tecnología tuvo influencia real en el resultado.

Javier Rabanal regresa a la Liga 1
Javier Rabanal regresa a la Liga 1

“Revancha” en los entrenamientos, no en la cancha

Ante la pregunta de si el partido ante su ex club tenía para él un sabor de revancha, Rabanal rechazó la connotación agresiva del término y la reencuadró en clave profesional.

“Yo no preparo los partidos desde la revancha. La revancha mía es demostrar que puedo ser un entrenador en la liga peruana, igual que lo fui en la ecuatoriana, que puedo tener un equipo clasificado en la parte alta”, respondió.

El técnico subrayó su lealtad actual al Cusco FC, el club que le dio la oportunidad de continuar en el fútbol peruano tras su salida de Universitario. Y graficó con nombres propios el ambiente cordial que vivió en el Monumental: varios jugadores y miembros del cuerpo técnico crema se acercaron al banquillo visitante a saludarlo durante el partido.

Arbitraje “casero” y un antecedente en Cusco

El español no eludió el tema del arbitraje, aunque fue cuidadoso en no responsabilizarlo del resultado. Describió un patrón de faltas menores y consecutivas que, según los jugadores desde adentro del campo, fueron minando la energía del Cusco FC.

Gol anulado a José Manzaneda provocó eufórica reacción de Javier Rabanal en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.
Gol anulado a José Manzaneda provocó eufórica reacción de Javier Rabanal en Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026.

“Ha pitado lo fácil en las disputadas”, resumió. Calificó el arbitraje de “casero” en el sentido de que todas las divididas se resolvieron de la misma manera, lo que a la larga restó impulso al equipo visitante en su intento de ir a ganar.

Rabanal pidió a la liga que revise la actuación del VAR y recordó un antecedente que considera relevante: cuando él mismo dirigía a Universitario, en la segunda fecha del torneo anterior disputada precisamente en Cusco, el VAR también protagonizó lo que describió como “un desastre total y absoluto”.

“Espero que la liga lo revise”, insistió, aunque aclaró que aguardará a ver las imágenes antes de afirmar con certeza si el VAR condicionó el partido del viernes.

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