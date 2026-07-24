Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

¡Día de partido! Universitario de Deportes enfrenta hoy, viernes 24 de julio, a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido está programado para las 20:30 horas en el estadio Monumental de Ate.

En los minutos finales, ADT presionó en busca del empate, pero Universitario sostuvo el resultado, defendiendo la ventaja y asegurando tres puntos importantes en el arranque del campeonato.

El partido también marcó el debut de Gianluca Lapadula en el fútbol peruano. El delantero ítalo-peruano ingresó a los 81 minutos y participó en jugadas ofensivas, aunque no logró convertir.

Pese a contar con un jugador más, el equipo dirigido por Héctor Cúper no amplió la diferencia y terminó cediendo terreno, permitiendo que ADT creara peligro por medio de centros y balones detenidos.

En la segunda parte, Universitario jugó con superioridad numérica luego de la expulsión de John Narváez por una agresión sobre Héctor Fértoli , sanción determinada tras revisión del VAR.

ADT igualó el encuentro a través de Jeremy Canela , pero antes del descanso, Lisandro Alzugarray devolvió la ventaja a Universitario con un tiro libre.

Universitario de Deportes l lega al partido ante Cusco FC tras debutar con una victoria 2-1 como visitante frente a ADT en Tarma , por la primera fecha del Torneo Clausura . El equipo crema abrió el marcador con un tanto de Alex Valera , quien capitalizó un error defensivo y definió tras eludir al arquero.

07:40 hs

¿Cómo llega Cusco FC?

Cusco FC llega al partido ante Universitario tras un inicio prometedor en el Torneo Clausura 2026. El conjunto dirigido por Javier Rabanal debutó con una contundente victoria 4-1 sobre Alianza Atlético en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este resultado marcó el estreno oficial del español al mando del equipo ‘imperial’, que mostró un juego ofensivo y una estructura sólida en todas sus líneas.

Desde el arranque, Cusco FC se adueñó del partido y pronto encontró la ventaja. José Manzaneda abrió el marcador con un cabezazo tras un centro de Lucas Colitto, reflejando la intensidad y el dominio local. El equipo mantuvo la presión y, tras un error en la salida de Alianza Atlético, Facundo Callejo asistió a Iván Colman para el segundo gol antes del descanso.

En la segunda mitad, Alianza Atlético recortó distancias con un tiro libre de Cristian Penilla, quien con su ingreso generó peligro constante por la banda izquierda y obligó a Pedro Díaz a intervenir en varias ocasiones. Pese al impulso visitante, Cusco FC supo resistir y aprovechó los espacios para ampliar la ventaja.

Steven Rivadeneyra evitó en dos ocasiones el tercer gol de los cusqueños, pero finalmente Facundo Callejo logró su recompensa con el tercer tanto tras una buena jugada colectiva. Poco después, Nicolás Silva sentenció el partido al empujar un balón servido por su compatriota dentro del área, sellando el 4-1 definitivo.

El inicio de la era Rabanal ha dejado buenas sensaciones en Cusco FC, que mostró solidez defensiva, variantes en ataque y una actitud proactiva para recuperar el balón. La goleada alimenta la ilusión del plantel y la hinchada, que esperan ver al equipo pelear por los puestos de vanguardia en el Clausura.