Matías Di Benedetto recibió carta de naturalización y apunta a la selección peruana: “No le cierro las puertas”

El 'Tano' es oficialmente un peruano más. - Crédito: Difusión

Matías Di Benedetto puede decir con orgullo que es un peruano más. El ‘Tano’, pieza fundamental con Universitario de Deportes en la consecución del tricampeonato de la Liga 1 2026, ha recibido la carta de naturalización en una ceremonia, junto a otros ciudadanos aspirantes a la nacionalización, desarrollada en la sede de Migraciones.

En sus primeras declaraciones como ciudadano patrio, Di Benedetto ha expresado su deseo más honesto de representar a la selección peruana, acaso en un acto de agradecimiento por los años establecidos con su familia. Sin embargo, ha reconocido que un posible llamamiento dependerá de un futuro no muy lejano por cuestiones relacionadas al tiempo de estadía.

Di Benedetto con la documentación oficial que lo acredita como ciudadano peruano. - Crédito: Migraciones

“No le cierro las puertas, pero creo que sería un poco mirar muy hacia adelante, ver qué pasa de acá a dos años, cómo está la selección, cómo están los chicos. Hoy en día se tiene que dar prioridad a eso y esa es la premisa que todos tenemos que tener”, indicó no bien culminó la ceremonia protocolar.

Al hilo aseveró que “por mi edad, yo ya tengo 33 años, me quedarían dos años más para tener que cumplir cinco años en el país. Me parece que hoy Perú necesita un cambio generacional, me refiero a edad, que los chicos empiecen a sumar minutos, que empiecen a sumar ritmo y roce internacional para lo que viene. Yo creo que en el corto plazo quizás va a ser difícil”.

El 'Tano' piensa en integrar la 'bicolor', siempre y cuando los tiempos y su estado de forma den para un llamamiento. | Crédito: YouTube / Jax Latin Media

Éxito de naturalización

A Di Benedetto le resultó un poco engorroso cumplir con el proceso de nacionalización, dado que en la primera evaluación falló, causando mucha preocupación entre los simpatizantes ‘cremas’ que esperaban con ansiedad su retorno al equipo, pero como peruano.

Lejos de inquietarse, redobló esfuerzos y enmendó su error: “Cuando nos salió mal la primera vez, ya está, nos preparamos para la segunda y así poder darlo. Es cierto que perdí un poco de tiempo, porque quizás si lo daba a fin de año, quizás ya estaría jugando, ya podría haberlo recibido. Pero las cosas se dieron así, se dieron por algo”.

Matías Di Benedetto con su Documento Nacional de Identidad en mano. - Crédito: Universitario

Por otro lado, el ‘Tano’ ha confirmado que su permanencia en Ate no dependía de la obtención del DNI. Él quiso cumplir con ese requisito con la finalidad de contribuir con la institución para que su cupo de extranjero quedase liberado en beneficio de otro fichaje foráneo.

“El club siempre confió en mí. Lo que se decía de que era una condición para la renovación la nacionalidad, la verdad que no era así. El club siempre me dijo que desde el momento en el que renové que querían contar conmigo sea como sea, pero también me comprometí a darles una mano”, cerró.

El central argentino, de 33 años, accedió a la nacionalidad peruana al segundo intento; es un peruano más para la 'U'. | Crédito: YouTube / Jax Latin Media

Inmediata reintegración

Matías Di Benedetto, temporalmente, quedó fuera de cualquier planificación en Universitario priorizando la obtención del Documento Nacional de Identidad. En total, se ha perdido cinco partidos en el Apertura 2026 y no quiere perder más tiempo. Su enfoque central, ahora, es recuperar su posición de inamovible.

“Ya van cinco fechas que, que me pierdo. Ojalá que haya sido la última, la anterior. Pero esperemos, ya es un tema más legal esperemos que pueda estar disponible”, externó el argentino.

Matías Di Benedetto, central argentino tricampeón con Universitario. - Crédito: Difusión

Acerca del tiempo prolongado de para, el ‘Tano’ indicó que “no fue fácil y más con la ansiedad también manejo. Había terminado muy bien el año pasado en lo futbolístico y sentí como que se me cortó un poco, pero me propuse entrenar un poquito más, exigirme y estar preparado para cuando me toque estar a la altura de lo que significa Universitario”.

De 33 años, Di Benedetto es una de las piezas sustanciales de Universitario. No solo es un zaguero fiable, también es un líder que proyecta las indicaciones del entrenador dentro del campo.