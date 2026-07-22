Fiorella Castillo y Baruj Ocharán dejaron ‘La Bella Luz’: hostigamiento laboral, rumores y el descargo de Óscar Custodio Jr.

Fiorella Castillo y Baruj Ocharán anunciaron su salida de La Bella Luz y reaparecieron juntos en una transmisión en vivo

Dos salidas consecutivas sacudieron a 'La Bella Luz’ y abrieron una discusión que ya se trasladó a redes y a la televisión. Fiorella Castillo y Baruj Ocharán anunciaron por separado su despedida de la agrupación de cumbia, pero reaparecieron juntos poco después en una transmisión en vivo que disparó nuevos rumores: desde un posible romance hasta un conflicto interno por presunto hostigamiento laboral.

En paralelo, el tema escaló por el pronunciamiento atribuido al padre de Baruj, Arturo Ocharán, quien aseguró que su hijo “venía siendo víctima de Hostigamiento Laboral” por parte de “José el animador”.

Ante ese contexto, Óscar Custodio Jr., líder de la orquesta, respondió en el magazine ‘Mande quien mande’ y sostuvo que la salida fue decisión de ambos: “No, ellos decidieron salirse de la orquesta”.

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Fiorella Castillo, , ex integrante de La Bella Luz. IG

La transmisión en vivo que alimentó los rumores de cercanía

Tras oficializar sus salidas, Fiorella y Baruj sorprendieron al aparecer juntos en una transmisión en vivo en redes sociales. Cantaron algunos temas, conversaron con sus seguidores y evidenciaron una complicidad que fue suficiente para que las imágenes se viralizaran.

Durante ese espacio, Baruj dejó una frase que encendió los comentarios: “Nosotros paramos juntos pues, entonces a veces queremos contarles cosas que nos pasan y no podíamos pues, ahora sí le podemos”. La declaración, sumada al tono relajado de la conversación, llevó a que usuarios especularan sobre la naturaleza de su vínculo y hablaran de un posible romance.

En los comentarios, los seguidores destacaron la química entre ambos. Frases como “Ahora todo tiene sentido”, “Bonita pareja” y “Que viva el amor” se repitieron en publicaciones vinculadas al video, reforzando la lectura de que la cercanía iba más allá de una simple amistad.

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Baruj Ocharán, ex integrante de La Bella Luz. IG

La renuncia de Fiorella Castillo: agradecimiento y cierre de etapa

Fiorella Castillo fue la primera en comunicar su salida. En su mensaje, eligió un tono de agradecimiento y de cierre profesional: “Hoy culmina una etapa, hoy dejo oficialmente de pertenecer a la orquesta La Bella Luz. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad de haber sido parte de este gran proyecto”.

También destacó el vínculo con el público: “De todo corazón, gracias a mi querido público por acompañarme en cada presentación, por su apoyo incondicional, su cariño y por creer siempre en mí. Ustedes han sido mi mayor motivación para seguir creciendo”, manifestó.

El comunicado no incluyó acusaciones ni explicaciones sobre tensiones internas, pero tampoco agredecimeinyto a los dueños de ‘La Bella Luz’ como el señor Óscar Custodio y Pilar Torres. Su foco estuvo en la despedida, el reconocimiento por la experiencia y la gratitud a quienes la siguieron en cada show.

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Fiorella Castillo y su comunicado anunciando su salida de La Bella Luz. IG

La salida de Baruj Ocharán: “No siempre nacen del deseo”

En el caso de Baruj Ocharán, el tono fue distinto: dejó entrever que su decisión estuvo atravesada por factores externos. “Hay decisiones que no siempre nacen del deseo, sino de las circunstancias que la vida presenta. Hoy cierro este capítulo con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí en cada presentación”, expresó.

Además, remarcó una idea que conectó con lo que luego se debatiría en redes: el trabajo artístico debe ir acompañado de respeto. Señaló que el talento y el compromiso “siempre deben estar acompañados de respeto y de un ambiente que permita el crecimiento profesional”.

Aunque no dio nombres ni describió hechos puntuales en esa despedida, su mensaje fue leído por seguidores como una señal de que detrás de la salida existía un malestar que excedía lo musical.

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Baruj Ocharán y su comunicado anunciando su salida de La Bella Luz. IG

Padre de Baruj denuncia “hostigamiento laboral”

El tema tomó otra dimensión con el pronunciamiento atribuido a Arturo Ocharán, padre de Baruj. En un texto extenso, afirmó: “Las cosas no son como las pintan, Baruj venia siendo victima de hostigamiento laboral por parte de José el animador y desde el escenario siempre lo molestaba”.

En su versión, también vinculó el conflicto a un episodio por la pérdida del celular de Fiorella, ocurrido —según relató— el día que cantaron en Villa María del Triunfo. Aseguró que Castillo le pidió a Baruj que guardara el equipo en su morral, pero que el celular fue sustraído “del escenario”.

Según ese mismo relato, Fiorella no habría asistido al día siguiente a un concierto privado en Chimbote por estar incomunicada. Luego, añadió que, cuando regresó a cantar en Lurín, llegó con un representante legal “para justificar su falta” y con una denuncia policial por la pérdida del celular.

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El texto también describe una discusión y acusa a Óscar Custodio de no permitirle subir al escenario pese a estar “vestida arreglada”, lo que calificó como “una humillación”. “Eso es una humillación, a una mujer no se le hace eso (…) dejandola sola y llorando”, sostuvo.

En el mismo pronunciamiento, Arturo Ocharán afirmó que a su hijo “no le renovaron su contrato” y que estuvo cantando “sin contrato por mas de un mes”. También criticó el tipo de contrato que, según dijo, se usaba: “Era un contrato de locación de servicios sin seguros ni beneficios para el cantante”, escribió.

Padre de Baruj Ocharán denunció hostigamiento laboral contra su hijo en La Bella Luz.

La respuesta de Óscar Junior: “Ellos decidieron salirse”

Ante la ola de versiones y especulaciones, Óscar Custodio Jr. líder la agrupación se pronunció en el magazine ‘Mande quien mande’. Evitó entrar en detalles sobre denuncias o acusaciones puntuales, y enfocó su respuesta en la dinámica habitual de una orquesta.

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“Son cosas que siempre van a pasar. En cualquier agrupación van a salir, van a entrar nuevos compañeros, pero nosotros siempre les deseamos lo mejor y la única respuesta que nosotros damos es en el trabajo y en la cancha”, declaró.

Añadió que el proyecto no depende de una o dos personas: “Nosotros vamos a seguir haciendo música (…) estamos un gran equipo, no solamente, nos debemos a una persona o dos personas, nos debemos a un equipo de trabajo”, señaló, y mencionó como “cabezas líderes” a su padre, Óscar Custodio, y a su madre.

Consultado sobre si la salida fue decisión de los cantantes o un retiro impulsado por la agrupación, respondió: “No, ellos decidieron salirse de la orquesta, ¿no?”.

Óscar Custodio Jr. se pronunció en Mande quien mande acerca de la renuncia de Fiorella Castillo y Baruj Ocharán. TikTok