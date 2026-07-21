Antonio Rizola advirtió que ningún rival será sencillo en la Copa Sudamericana de Vóley: “Vamos a pelear con Bolivia también”

El entrenador brasileño evitó confiarse antes del debut de la 'bicolor' y explicó por qué considera que Chile y Bolivia serán rivales directos por uno de los cupos al Campeonato Sudamericano. (Video: Latina)

La selección peruana ya cuenta las horas para su debut en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. En la antesala del certamen, el entrenador Antonio Rizola analizó el panorama que enfrentará la ‘bicolor’ en el Grupo A y advirtió que ningún rival será accesible en la pelea por uno de los cupos al Campeonato Sudamericano que se disputará en Brasil en septiembre.

Aunque reconoció que Chile será el primer gran desafío del combinado nacional, el estratega brasileño también pidió no restarle importancia a Bolivia, al considerar que ambas selecciones representan obstáculos importantes en las aspiraciones peruanas dentro del certamen continental.

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Durante la presentación oficial de la Copa Sudamericana en Lima, Rizola explicó que comenzar la competencia frente al similar chileno supondrá una exigencia inmediata, ya que considera al conjunto sureño un rival directo por la clasificación debido a su presente en el voleibol sudamericano.

“El primer partido es complicado para uno y para otro, para los dos. Chile es nuestro adversario directo por el cupo, así como Brasil, así como Bolivia. En nuestro concepto, Chile hoy está un poco adelante de Bolivia y tenemos que enfrentarlos en primera fecha. La orden de los juegos lo define la Sudamericana y para mí es mejor jugar un partido difícil desde el inicio, un partido donde usted pelea por un cupo adelante”, analizó.

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El estratega recordó que la selección chilena atraviesa un crecimiento sostenido en los últimos años y que incluso supera a Perú en el ranking sudamericano, motivo por el cual considera que será una prueba exigente desde el inicio del campeonato.

Antonio Rizola advirtió que ningún rival será sencillo en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

“No piensen que no vamos a pelear con Bolivia también”

Aunque reconoció que Chile parte con una ligera ventaja por su posición en el ranking continental, Rizola insistió en que Bolivia también será un rival de cuidado y rechazó cualquier exceso de confianza dentro del grupo.

“No piensen que no vamos a pelear con Bolivia también, pero Chile es un adversario que está adelante de nosotros en el ranking y por esto que cito que es mejor que Bolivia hoy, porque está adelante de nosotros en el ranking sudamericano y por eso nos quedamos en el mismo grupo que ellos. Brasil, Argentina, Colombia, Chile están adelante de nosotros y nosotros estamos allí atrás peleando para pasarlos”, afirmó.

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Rizola pidió el respaldo de la afición peruana

El técnico brasileño también se refirió a la importancia de disputar la Copa Sudamericana en el Coliseo Eduardo Dibós, escenario que, a su juicio, ofrece mejores condiciones para que la afición acompañe a la selección durante el torneo.

“Yo entiendo que jugar en Dibós para nosotros es mucho mejor que en Villa El Salvador, porque el Dibós tiene más la cara del voleibol, está más cerca, facilidades para las personas lleguen allí y apoyar al equipo. Y necesitamos de ese apoyo, necesitamos que toda la barra sea fuerte y apoyando Colombia y Perú, Venezuela, Argentina, Brasil, a todos que están aquí merecen apoyo y respeto, fundamental”, expresó.

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La Copa Sudamericana de vóley tendrá lugar en el Coliseo Eduardo Dibós. Crédito: Instagram FPV.

Rizola destacó que el respaldo del público será un factor importante para afrontar un campeonato que marcará un nuevo reto oficial al frente de la selección peruana absoluta. Además, hizo un llamado a los aficionados para llenar las tribunas y brindar un ambiente de respeto hacia todas las delegaciones participantes.

Perú iniciará su participación en la Copa Sudamericana de Vóley con la misión de asegurar uno de los cupos al Campeonato Sudamericano. Para ello, el equipo dirigido por Antonio Rizola deberá superar un grupo exigente en el que enfrentará a Chile, Bolivia y Brasil, rivales que el técnico considera claves para medir el verdadero nivel de la ‘bicolor’ en este nuevo proceso.

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