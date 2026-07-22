A qué hora juega Perú vs Chile: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

La selección peruana inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley 2026 con un partido que promete emociones desde el primer punto. El equipo dirigido por Antonio Rizola debutará frente a Chile en una nueva edición del tradicional 'Clásico del Pacífico’, un encuentro que podría ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo continental. El compromiso se disputará en el coliseo Eduardo Dibós de Lima, donde la ‘bicolor’ buscará comenzar con el pie derecho ante su público.
A qué hora juega Perú vs Chile por Copa Sudamericana de Vóley 2026
Perú debutará en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 este miércoles 22 de julio frente a Chile, en el duelo estelar de la primera jornada del certamen que se desarrolla en Lima. El compromiso está programado para las 18:15 horas (de Perú) y marcará el inicio del camino de la selección nacional sobre la pista del Coliseo Eduardo Dibós.
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Estos son los horarios del encuentro en otros países:
- Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas
- Bolivia, Chile y Venezuela: 19:15 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:15 horas
- España: 01:15 horas del viernes 17 de julio
- Miami (Estados Unidos): 19:15 horas
- Nueva York (Estados Unidos): 19:15 horas
¿Qué canal transmitirá el Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
El duelo entre Perú y Chile y todos los encuentros del campeonato internacional más esperado por llegará a todos los hogares peruanos gracias a que Latina Televisión transmitirá los encuentros de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Se podrán ver los partidos de Perú a través de sus canales 2 y 702 en HD, y también estará disponible vía streaming mediante su página web y aplicativo.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles del emocionante torneo de Sudamérica con previas, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.
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El análisis de los entrenadores
En la conferencia de prensa previa al inicio del campeonato, tanto Antonio Rizola como Eduardo Guillaume coincidieron en la importancia del encuentro, aunque desde perspectivas diferentes. El estratega de la selección peruana consideró que enfrentar a un rival directo desde la primera jornada representa un reto exigente, pero también una oportunidad para marcar el rumbo del torneo desde el inicio.
“El primer partido es complicado para uno y para otro, para los dos. Chile es nuestro adversario directo por el cupo, así como Brasil, así como Bolivia“, señaló el técnico brasileño. Además, explicó que, a su juicio, el combinado chileno llega un paso por delante de Bolivia y destacó que comenzar con un duelo de alta exigencia puede resultar beneficioso. ”Para mí es mejor jugar un partido difícil desde el inicio, un partido donde usted pelea por un cupo adelante“, añadió.
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Por su parte, Eduardo Guillaume resaltó el crecimiento que ha experimentado el voleibol chileno en los últimos años, aunque reconoció que Perú sigue siendo el favorito por su historia y tradición en la disciplina. "Nosotros somos un país voleibolísticamente en desarrollo, que ha crecido un montón“, afirmó el entrenador de la ‘roja’, quien aseguró que su equipo afrontará el compromiso sin complejos.
"Somos el equipo chico que sale a buscar, tratar de ganarle al equipo grande, que es Perú“, expresó Guillaume. El técnico argentino concluyó que esa mentalidad será clave para competir de igual a igual y mantener vivas las opciones de dar la sorpresa en el debut de la Copa Sudamericana.
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Las elegidas de Antonio Rizola
Armadoras
- Yadhira Anchante
- Jade Cuya
Opuestas
- Sandra Ostos
- Antuanette Arteaga
- Alondra Alarcón
Puntas
- Kiara Montes
- Brenda Lobatón
- Karla Ortiz
- Daniela Múñoz
Centrales
- Diana de la Peña
- Coraima Gómez
- Anghela Barboza
Líberos
- Rachel Hidalgo
- Andrea Villegas
Director técnico
- Antonio Rizola
Convocadas de Chile
Armadoras
- Paula Salinas
- Trinidad Trujillo
Opuestas
- Petra Schwartzman
- Florencia Saavedra
Puntas
- Beatriz Novoa
- Florencia Giglio
- Dominga Aylwin
- Aina Grimalt
Centrales
- Karen Moales
- Laura Cisternas
- María Nielsen
- Celeste Somervell
Líberos
- Carla Ruz
- Daniela Maureira
Director técnico
- Eduardo Guillaume
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