A qué hora juega Perú vs Chile: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

A qué hora juega Perú vs Chile HOY: partido fecha 1 de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: ViualesIA ScribNews.

La selección peruana inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley 2026 con un partido que promete emociones desde el primer punto. El equipo dirigido por Antonio Rizola debutará frente a Chile en una nueva edición del tradicional 'Clásico del Pacífico’, un encuentro que podría ser determinante en la lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo continental. El compromiso se disputará en el coliseo Eduardo Dibós de Lima, donde la ‘bicolor’ buscará comenzar con el pie derecho ante su público.

A qué hora juega Perú vs Chile por Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú debutará en la Copa Sudamericana de Vóley 2026 este miércoles 22 de julio frente a Chile, en el duelo estelar de la primera jornada del certamen que se desarrolla en Lima. El compromiso está programado para las 18:15 horas (de Perú) y marcará el inicio del camino de la selección nacional sobre la pista del Coliseo Eduardo Dibós.

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Estos son los horarios del encuentro en otros países:

Perú, Colombia y Ecuador: 18:15 horas

Bolivia, Chile y Venezuela: 19:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:15 horas

España: 01:15 horas del viernes 17 de julio

Miami (Estados Unidos): 19:15 horas

Nueva York (Estados Unidos): 19:15 horas

Perú vs Chile: día, hora y dónde ver debut de la ‘bicolor’ en la Copa Sudamericana de vóley 2026. Crédito: VisualesIA ScribNews.

¿Qué canal transmitirá el Perú vs Chile por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

El duelo entre Perú y Chile y todos los encuentros del campeonato internacional más esperado por llegará a todos los hogares peruanos gracias a que Latina Televisión transmitirá los encuentros de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Se podrán ver los partidos de Perú a través de sus canales 2 y 702 en HD, y también estará disponible vía streaming mediante su página web y aplicativo.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles del emocionante torneo de Sudamérica con previas, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

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El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

El análisis de los entrenadores

En la conferencia de prensa previa al inicio del campeonato, tanto Antonio Rizola como Eduardo Guillaume coincidieron en la importancia del encuentro, aunque desde perspectivas diferentes. El estratega de la selección peruana consideró que enfrentar a un rival directo desde la primera jornada representa un reto exigente, pero también una oportunidad para marcar el rumbo del torneo desde el inicio.

“El primer partido es complicado para uno y para otro, para los dos. Chile es nuestro adversario directo por el cupo, así como Brasil, así como Bolivia“, señaló el técnico brasileño. Además, explicó que, a su juicio, el combinado chileno llega un paso por delante de Bolivia y destacó que comenzar con un duelo de alta exigencia puede resultar beneficioso. ”Para mí es mejor jugar un partido difícil desde el inicio, un partido donde usted pelea por un cupo adelante“, añadió.

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Por su parte, Eduardo Guillaume resaltó el crecimiento que ha experimentado el voleibol chileno en los últimos años, aunque reconoció que Perú sigue siendo el favorito por su historia y tradición en la disciplina. "Nosotros somos un país voleibolísticamente en desarrollo, que ha crecido un montón“, afirmó el entrenador de la ‘roja’, quien aseguró que su equipo afrontará el compromiso sin complejos.

Eduardo Guillaume destacó la rica historia de la selección peruana y su identidad de juego, pero aseguró que su equipo afrontará el partido con la ilusión de sorprender al anfitrión. (Video: Latina)

"Somos el equipo chico que sale a buscar, tratar de ganarle al equipo grande, que es Perú“, expresó Guillaume. El técnico argentino concluyó que esa mentalidad será clave para competir de igual a igual y mantener vivas las opciones de dar la sorpresa en el debut de la Copa Sudamericana.

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Las elegidas de Antonio Rizola

Armadoras

Yadhira Anchante

Jade Cuya

Opuestas

Sandra Ostos

Antuanette Arteaga

Alondra Alarcón

Puntas

Kiara Montes

Brenda Lobatón

Karla Ortiz

Daniela Múñoz

Centrales

Diana de la Peña

Coraima Gómez

Anghela Barboza

Líberos

Rachel Hidalgo

Andrea Villegas

Director técnico

Antonio Rizola

La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Convocadas de Chile

Armadoras

Paula Salinas

Trinidad Trujillo

Opuestas

Petra Schwartzman

Florencia Saavedra

Puntas

Beatriz Novoa

Florencia Giglio

Dominga Aylwin

Aina Grimalt

Centrales

Karen Moales

Laura Cisternas

María Nielsen

Celeste Somervell

Líberos

Carla Ruz

Daniela Maureira

Director técnico

Eduardo Guillaume

Convocadas de Chile en la Copa Sudamericana de Vóley 2026. (Dosis de Voliebol)