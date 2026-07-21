Aixa Vigil, Ginna López, Mirian Patiño y todas las ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Ginna López es una de las grandes ausentes en la convocatoria de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

Antonio Rizola dio a conocer la lista definitiva de 14 voleibolistas que representarán a Perú en la Copa Sudamericana de Vóley 2026, torneo que se disputará del 22 al 26 de julio en Lima. Sin embargo, además de las convocadas, la nómina llamó la atención por las importantes ausencias de jugadoras que venían formando parte del proceso de la selección absoluta.

Las bajas obedecen a distintos motivos. Mientras algunas quedaron descartadas por lesión, otras no ingresaron en la lista final por decisión técnica del entrenador brasileño. Además, un tercer grupo de voleibolistas fue destinado a disputar los Juegos Panamericanos Universitarios, certamen que se desarrollará en simultáneo con la Copa Sudamericana.

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Aixa Vigil, Claudia Palza y Ginna López quedaron fuera por lesión

Las ausencias más sensibles de la convocatoria corresponden a Aixa Vigil, Claudia Palza y Ginna López. Las tres voleibolistas continúan recuperándose de diferentes lesiones y el comando técnico decidió no arriesgarlas con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones al Campeonato Sudamericano, programado para septiembre en Brasil.

Durante la presentación de la lista, Antonio Rizola explicó que el estado físico fue determinante para tomar la decisión y dejó en claro que no convocará jugadoras que no estén al ciento por ciento.

“Escogimos a las 14 mejores del momento y la única que salió de la lista de 14 fue Ginna por una lesión en el hombro. Conmigo no juegan jugadoras lesionadas”, señaló el estratega brasileño.

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Ginna López había destacado en la Copa Latina, torneo amistoso que se organizó en Lima. Crédito: FPV

El entrenador también se refirió específicamente a la situación de Aixa Vigil, una de las principales figuras del combinado nacional. “Aixa desde que llegó (a Videna) no salta. Está lesionada desde que terminó la Liga Nacional”, explicó.

La ausencia de estas tres jugadoras representa una baja importante para Perú, considerando la experiencia y el protagonismo que habían mostrado en los últimos procesos de la selección.

Mirian Patiño, Thaisa Mc Leod y Lucía Magallanes no fueron consideradas

No todas las ausencias respondieron a problemas físicos. Antonio Rizola también dejó fuera de la convocatoria a la líbero Mirian Patiño, la opuesta Thaisa Mc Leod y la armadora Lucía Magallanes por decisión técnica, pese a que las tres formaron parte de los trabajos de preparación de la selección peruana en la Videna.

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A ellas se suman Fabiana Távara, Ingrid Herrada, Pamela Cuya, Xina Cortez y Alexandra Machado, quienes también integraron el grupo de entrenamientos con la expectativa de ganarse un lugar en la lista definitiva para la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Sin embargo, el entrenador brasileño optó por otras alternativas tras evaluar el desempeño de todas las jugadoras durante la concentración.

Seis voleibolistas jugarán los Panamericanos Universitarios

No todas las jugadoras que dejaron la concentración quedaron sin actividad internacional. María José Rojas, Jeissy Chia, Saskya Silvano, Elizabeth Braithwaite, Alondra Villanueva y Camila Pineda fueron designadas para disputar los Juegos Panamericanos Universitarios.

El certamen se jugará de manera paralela a la Copa Sudamericana de Vóley, por lo que el comando técnico y la Federación Peruana de Vóley optaron por distribuir a las deportistas entre ambas competencias para darles continuidad y sumar experiencia internacional.

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Lista definitiva de Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: UPC

La lista completa de ausentes de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Las jugadoras que no integran la convocatoria definitiva son las siguientes:

Thaisa Mc Leod

Mirian Patiño

Aixa Vigil

Claudia Palza

Ginna López

Lucía Magallanes

Fabiana Távara

Ingrid Herrada

Pamela Cuya

Xina Cortez

Alexandra Machado

Mientras tanto, María José Rojas, Jeissy Chia, Saskya Silvano, Elizabeth Braithwaite, Alondra Villanueva y Camila Pineda representarán a Perú en los Juegos Panamericanos Universitarios.

Con esta convocatoria, Antonio Rizola afrontará un nuevo desafío oficial como entrenador de la selección peruana absoluta. El técnico brasileño ha dejado en claro que priorizará el estado físico y el rendimiento de sus dirigidas, con la mirada puesta no solo en la Copa Sudamericana, sino también en el Campeonato Sudamericano de septiembre, considerado uno de los principales objetivos de la temporada.