Antonio Rizola anunció la lista de convocadas de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Antonio Rizola dio a conocer la lista de convocadas de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana 2026.

El martes 21 de julio se realizó la conferencia de prensa inaugural de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. A la par del evento, se presentó la lista de convocadas de la selección peruana, que será anfitriona del torneo.

El entrenador Antonio Rizola, junto a su asistente técnico Walter Lung, anunció la nómina de 14 jugadoras que representarán a Perú en el certamen, el cual entregará tres plazas para el Campeonato Sudamericano.

Estas son las elegidas:

- Yadhira Anchante (armadora)

- Jade Cuya (armadora)

- Rachel Hidalgo (líbero)

- Andrea Villegas (líbero)

- Diana de la Peña (central)

- Coraima Gómez (central)

- Anghela Barboza (central)

- Kiara Montes (punta)

- Brenda Lobatón (punta)

- Karla Ortiz (punta)

- Sandra Ostos (opuesta)

- Antuanette Arteaga (opuesta)

- Alondra Alarcón (opuesta)

- Daniela Múñoz (punta)

La lista de convocadas de Antonio Rizola para la Copa Sudamericana de vóley 2026.

Las bajas de la selección peruana de vóley

Las jugadoras que quedaron fuera de la convocatoria por lesión son Aixa Vigil, Claudia Palza y Ginna López. Por otra parte, Thaisa Mc Leod, Mirian Patiño y Lucía Magallanes tampoco integran la nómina, aunque no se especificaron los motivos. Todo apunta a que su ausencia responde a una decisión técnica.

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Thaisa Mc Leod

Mirian Patiño

Aixa Vigil

Claudia Palza

Ginna López

Lucía Magallanes

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

La Copa Sudamericana de Vóley se iniciará el miércoles 22 y terminará el domingo 26 de julio. Créditos: FPV.

Fase final

Sábado 25 de julio

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)

Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)

Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)

Domingo 26 de julio

Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)

Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)

Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)

Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)

El torneo internacional se llevará a cabo desde este miércoles 22 al domingo 26 de julio. (Latina TV)

Dónde ver los partidos de la Copa Sudamericana de vóley

Latina Televisión emitirá la Copa Sudamericana de vóley 2026 a nivel nacional, con los partidos de la selección peruana disponibles en los canales 2 y 702 en HD. Además, los encuentros podrán seguirse en vivo a través del sitio web y la aplicación oficial del canal.

Infobae Perú brindará una cobertura integral del torneo, incluyendo información previa a cada encuentro, seguimiento punto a punto, resúmenes de las jugadas destacadas, declaraciones de los protagonistas, resultados, tabla de posiciones y otros contenidos relevantes sobre el certamen.

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