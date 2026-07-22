A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026

Sporting Cristal afrontará este miércoles 22 de julio uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a RB Bragantino por la ida de los 'playoffs’ de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Roberto Mosquera intentará hacerse fuerte en casa para sacar ventaja en una serie de 180 minutos que definirá a uno de los clasificados a los octavos de final del certamen continental.
Los ‘celestes’ llegan con el impulso de haber iniciado el Torneo Clausura con una victoria sobre Deportivo Garcilaso y ahora buscarán trasladar ese buen momento al plano internacional. Enfrente estará un rival que atraviesa un gran presente en el fútbol brasileño y que aspira a conseguir un resultado positivo en Lima para definir la llave con tranquilidad en condición de local la próxima semana.
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A qué hora juega Sporting Cristal vs Bragantino por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026
De acuerdo con la programación oficial de la Conmebol, el partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino se jugará este miércoles 22 de julio en el Estadio Nacional de Lima, recinto que volverá a recibir un encuentro oficial tras ser reabierto luego de los trabajos de remodelación. El pitazo inicial está previsto para las 19:30 horas de Perú, 20:30 horas de Chile, Bolivia y Venezuela, y 21:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Qué canal transmite Sporting Cristal vs Bragantino por ‘play-offs’ ida de Copa Sudamericana 2026
El encuentro será transmitido EN VIVO por ESPN para Perú y gran parte de Sudamérica, además de estar disponible vía streaming a través de Disney+. Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las declaraciones de los protagonistas y el resultado final de este decisivo duelo por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.
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¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal afronta esta llave con la confianza de haber comenzado con el pie derecho el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Roberto Mosquera derrotó 1-0 a Deportivo Garcilaso en su estreno en el campeonato local, resultado que fortaleció el ánimo del plantel antes de uno de los compromisos más importantes de la temporada.
En el plano internacional, los ‘celestes’ disputarán los playoffs de la Copa Sudamericana tras finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, por debajo de dos duros contendientes: Cerro Porteño y Palmeiras. Ahora buscarán aprovechar su condición de local en el Estadio Nacional para tomar ventaja en la serie y viajar con un resultado favorable a Brasil.
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¿Cómo llega RB Bragantino?
RB Bragantino llega a Lima como uno de los equipos más competitivos del fútbol brasileño en la actualidad. El conjunto paulista accedió a los playoffs tras terminar segundo en su grupo de la Copa Sudamericana, por debajo de River Plate, y mantiene un rendimiento sólido tanto en el torneo continental como en el Brasileirao, donde pelea por los primeros puestos de la clasificación.
El equipo dirigido por Vagner Mancini afrontará el compromiso con la intención de obtener un resultado que le permita definir la serie con mayor tranquilidad en condición de local. Con un plantel de experiencia internacional y acostumbrado a competir en torneos Conmebol, el cuadro brasileño intentará imponer su juego desde el primer encuentro para dar un paso importante hacia la siguiente ronda.
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¿Qué está en juego?
La llave entre Sporting Cristal y RB Bragantino otorgará un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ganador enfrentará en la siguiente ronda a Atlético Mineiro, uno de los equipos que avanzó directamente tras terminar como líder de su grupo. La serie se definirá en Brasil, por lo que el conjunto rimense buscará aprovechar su condición de local para dar el primer golpe.
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