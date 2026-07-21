Pedro García cuestionó a Alianza Lima por posible llegada de Pedro Gallese y señaló otro puesto a reforzar: “Alejandro Duarte ha tapado muy bien”

Los conductores se dividen al discutir el posible fichaje de Gallese. Mientras unos defienden la jerarquía del 'Pulpo', otros cuestionan la necesidad de sentar a Duarte y el alto costo que implicaría la operación.- Horacio Zimmermann

La salida de Guillermo Viscarra de Alianza Lima abrió una vacante inesperada en el arco, situación que el club busca resolver con la llegada de Pedro Gallese. Esta intención genera debate porque, a pesar del hueco dejado por el boliviano, el equipo cuenta con Alejandro Duarte como titular indiscutido, quien fue pieza fundamental en la obtención del Torneo Apertura 2026 y se consolidó como uno de los principales responsables del éxito reciente.

La posibilidad de incorporar al ‘Pulpo’, portero de la selección peruana, no ha pasado desapercibida para el periodismo deportivo. Pedro García fue uno de los primeros en analizar los posibles escenarios que esta operación traería al plantel dirigido por Pablo Guede. “¿El problema de Alianza Lima está en el arco? No”, remarcó en el programa de YouTube, Doble Punta.

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El análisis del periodista va más allá de la simple competencia por un puesto. Explicó que existe una relación directa entre la inversión económica y el tipo de refuerzo que se busca. “Gallese no viene por poco, sino por una cantidad importante. Y esa cantidad importante, si yo miro el equipo de Alianza Lima, yo la destinaría a uno que juegue en el medio porque arriba estás completo”, opinó.

El comentarista propuso que, si la intención es fortalecer la plantilla, el club debería priorizar otras áreas del campo. “Si traes a un Nicolás Díaz que te complemente la defensa y si ya tienes arquero, la gran inversión mejor ponle en el medio. Dale alternativas a Guede para tener justamente un jugador más en el medio”, sugirió.

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Pedro Gallese fue titular y capitán de Deportivo Cali en el último amistoso jugado ante Alianza Lima en Matute. - créditos: A Presión

Pedro García también se refirió a la estabilidad lograda con Alejandro Duarte. “Lo armado no se desarma, y Alianza está armado también en función del arquero que tiene. No toques lo que funciona”, afirmó, reconociendo el impacto positivo que tuvo ‘Alejo’ en la última campaña. Para García, realizar una gran inversión en la portería podría incluso alterar el clima interno e implicar que Duarte, a pesar de su rendimiento, termine relegado al banco.

El arribo de Pedro Gallese pondría en jaque la titularidad de Duarte, una situación que, según García, no tiene justificación deportiva bajo el contexto actual. “En cualquier cosa, vas a terminar sentando a Duarte que está tapando muy bien. La pregunta es, ¿el problema de Alianza Lima está en el arco? De ninguna manera”, sentenció.

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Pedro García cuestionó a Alianza Lima por posible llegada de Pedro Gallese y señaló otro puesto a reforzar: “Alejandro Duarte ha tapado muy bien”

Pedro García sobre la posible postura de Alejandro Duarte ante la llegada de Pedro Gallese

El periodista dedicó un bloque especial a evaluar cómo podría recibir Alejandro Duarte la noticia de la llegada de Pedro Gallese. “El manejo de grupo no coincide con traerle otro arquero al que ya te dio una buena actuación, una buena performance, porque hay que buscar la excelencia. Eso se ve en diciembre para el próximo año, donde Duarte renovará o no”, reflexionó.

García Corcuera planteó que un eventual fichaje del guardameta de Deportivo Cali sería más comprensible una vez que Duarte termine su contrato, permitiendo una competencia transparente y consensuada por el puesto. “Supón que Duarte termina contrato en diciembre y hay o no una renovación, y en ese momento se sepa que Gallese viene. ‘Duarte, está en ti renovar, estamos buscando por excelencia también traer a Gallese’, entonces él ya sabe que está firmando la posibilidad de competir por un puesto”, acotó.

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Con la salida de Guillermo Viscarra, actualmente Alianza Lima cuenta con Alejandro Duarte y Ángel De La Cruz en el arco. - créditos: Alianza Lima

Sin embargo, Pedro García advirtió que traer un refuerzo de ese nivel a mitad de temporada, cuando Alejandro Duarte ha sido campeón y ha mostrado un alto nivel, puede minar la confianza y la armonía en el vestuario. “En medio de su contrato le traes a uno siendo cierto que él es campeón y ha tapado muy bien”, enfatizó.

Para García, esta situación puede ser vista como una falta de respaldo al trabajo realizado por Duarte, quien vivió un ostracismo en Sporting Cristal los últimos años. “Parecería ser un poco contrario a manejar bien tu vestuario. Ahí Pablo Guede tendría que hacer magia. No creo que sea tan potente un discurso suyo por el cual no se quede molesto Duarte, que va a decir ‘¿qué tal con...? ¿Por qué traen Gallese si estoy tapando muy bien? O sea, donde el técnico me trae a Gallese es porque no le cierra que yo sea’”, concluyó.

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