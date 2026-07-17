Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así van los equipos durante la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Así va la tabla de posiciones del Acumulado y Torneo Clausura 2026 durante los partidos de la fecha 1. Créditos: Te Apuesto.

Este viernes 17 de julio se reanudó la Liga 1 2026 tras la pausa por el Mundial, con el inicio de la fecha 1 del Torneo Clausura. La jornada inaugural presenta encuentros destacados. En esta nota se puede consultar cómo quedan las posiciones de los equipos tanto en el Clausura como en la tabla Acumulada.

Tabla del Torneo Clausura 2026 durante la fecha 1

1. Sporting Cristal (3 puntos)

2. FC Cajamarca (1 punto)

3. Juan Pablo II (1 punto)

4. Alianza Lima (0 puntos)

5. Los Chankas (0 puntos)

6. Cienciano (0 puntos)

7. Universitario (0 puntos)

8. Melgar (0 puntos)

9. Cusco FC (0 puntos)

10. Alianza Atlético (0 puntos)

11. Comerciantes Unidos (0 puntos)

12. ADT (0 puntos)

13. Sport Boys (0 puntos)

14. CD Moquegua (0 puntos)

15. Atlético Grau (0 puntos)

16. Sport Huancayo (0 puntos)

17. UTC (0 puntos)

18. Deportivo Garcilaso (0 puntos)

Martín Távara se convierte en el héroe del partido al anotar un espectacular golazo de tiro libre. El video muestra la precisión del disparo, la celebración con sus compañeros y la alegría de los aficionados celestes | L1MAX

Tabla Acumulada de Liga 1 2026

1. Alianza Lima (40 puntos)

2. Los Chankas (34 puntos)

3. Cienciano (33 puntos)

4. Universitario (29 puntos)

5. Melgar (28 puntos)

6. Cusco FC (27 puntos)

7. Deportivo Garcilaso (26 puntos)

8. Sporting Cristal (22 puntos)

9. Alianza Atlético (21 puntos)

10. Comerciantes Unidos (21 puntos)

11. ADT (19 puntos)*

12. Sport Boys (18 puntos)*

13. CD Moquegua (18 puntos)

14. FC Cajamarca (17 puntos)*

15. Juan Pablo II (17 puntos)

16. Atlético Grau (16 puntos)

17. Sport Huancayo (16 puntos)

18. UTC (13 puntos)

*Sufrieron la resta de puntos por incumplimiento de pagos.

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Resultados de la fecha 1 del Torneo Clausura 2026

Viernes 17 de julio

- FC Cajamarca 2-2 Juan Pablo II (Finalizado)

- Cienciano vs FBC Melgar (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Sábado 18 de julio

- CD Moquegua vs Comerciantes Unidos (11:00 horas / estadio 25 de noviembre / estadio 25 de noviembre / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

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- ADT vs Universitario de Deportes (13:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Atlético Grau vs UTC (15:30 horas / estadio La Matanza / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

-Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

Domingo 19 de julio

- Los Chankas vs Sport Boys (11:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

- Alianza Lima vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play, Movistar TV)

La importancia de la tabla acumulada

Alianza Lima se consagró campeón del Torneo Apertura 2026, por lo que, de obtener también el Torneo Clausura, asegurará de forma directa el título de la Liga 1 en esta temporada.

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En caso de que otro equipo se quede con el Clausura, se disputarán los playoffs para definir al campeón nacional. Los cuatro primeros equipos de la tabla acumulada tendrán la posibilidad de competir por el trofeo en la instancia final.