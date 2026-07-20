Perú Deportes

Alianza Lima sorprende y está cerca de fichar a Pedro Gallese tras la salida de Guillermo Viscarra: “Gestión directa de Franco Navarro Mandayo”

El arquero de la selección peruana tiene contrato con Deportivo Cali hasta diciembre del 2027, aunque el gerente deportivo ‘blanquiazul’ trabaja en su liberación ante la partida del boliviano

Guardar
Google icon
El periodista Kevin Pacheco dio a conocer que el portero peruano dejaría Deportivo Cali para firmar por el cuadro 'blanquiazul'. (Video: L1 MAX / Al Límite)

El reciente triunfo de Alianza Lima sobre Sport Huancayo en el inicio del Torneo Clausura 2026 no solo ha elevado el ánimo en Matute, sino que también ha servido como telón de fondo para movimientos estratégicos en el plantel. Mientras los hinchas celebran la llegada del chileno Nicolás Díaz, la directiva trabaja en silencio en un fichaje que podría sacudir el mercado local: la posible incorporación de Pedro Gallese como nuevo guardameta.

La necesidad de reforzar el arco surgió tras la salida de Guillermo Viscarra, quien resolvió su contrato el pasado sábado. Esta decisión llevó a la dirigencia a buscar un reemplazo nacional, considerando las regulaciones y la proyección a futuro del equipo.

PUBLICIDAD

Bajo esa premisa, el periodista Kevin Pacheco adelantó en el programa Al Límite que las gestiones para traer de vuelta al arquero de la selección peruana están avanzadas. Según el comunicador, la operación está encabezada por el gerente deportivo del club, Franco Navarro Mandayo, quien conoce al ‘Pulpo’ desde su paso por la ‘bicolor’ y ha manejado las negociaciones con reserva en los últimos días.

Alianza Lima sorprende y está cerca de fichar a Pedro Gallese tras la salida de Guillermo Viscarra: “Gestión directa de Franco Navarro Mandayo”
Alianza Lima sorprende y está cerca de fichar a Pedro Gallese tras la salida de Guillermo Viscarra: “Gestión directa de Franco Navarro Mandayo”

Según Pacheco, el plan de los altos mandos se inspira en el método empleado para fichar a Luis Advíncula, quien llegó libre tras su desvinculación de Boca Juniors. Se buscaría replicar esa estrategia para facilitar el retorno de Pedro Gallese desde Deportivo Cali, donde tiene contrato hasta diciembre del 2027.

PUBLICIDAD

De concretarse, la llegada del guardameta de 36 años marcaría un regreso esperado por la hinchada, ya que el arquero defendió a Alianza Lima en 2019, consiguiendo el Torneo Clausura antes de continuar su carrera en el extranjero. La semana que inicia será determinante para cerrar la operación, de acuerdo con lo informado por el periodista.

Pedro Gallese habló sobre su posible retorno a Alianza Lima

El posible regreso de Pedro Gallese ha cobrado fuerza no solo en los despachos, sino también en el sentir del propio jugador. Hace una semana, el arquero volvió a pisar el estadio Alejandro Villanueva con la camiseta de Deportivo Cali, disputando un amistoso ante el club del que es hincha confeso.

Al ser consultado por la prensa sobre la opción de volver a Alianza Lima, el experimentado futbolista no descartó esa posibilidad, aunque evitó dar detalles concretos sobre negociaciones. El portero reconoció su vínculo emocional con la institución y dejó abierta la puerta para un futuro reencuentro, generando expectativa entre los hinchas.

“Alianza siempre me ha tratado muy bien y ¿por qué no?Seguro en un futuro regreso. Sentí mucha emoción con el aplauso en las tribunas. Uno se emociona con el hecho de jugar aquí y con el cariño del hincha más todavía", expresó ante la prensa.

El arquero de la selección peruana regresó al estadio Alejandro Villanueva tras siete años y agradeció el cariño de la hinchada. (Video: Jax Latin Media)

¿Qué pasará con Alejandro Duarte en Alianza Lima?

La llegada de Pedro Gallese plantea un nuevo escenario para el arco de Alianza Lima, especialmente para Alejandro Duarte, quien ha sido titular desde el inicio del ciclo de Pablo Guede a comienzos del 2026. ‘Alejo’ ganó la confianza del entrenador argentino gracias a su agilidad y buen manejo del balón con los pies, condiciones valoradas por el cuerpo técnico.

El año pasado, el dueño del arco era Guillermo Viscarra, pero una lesión y su participación con la selección de Bolivia en el repechaje mundialista le hicieron perder la titularidad. Duarte, de 32 años, aprovechó la oportunidad y se consolidó bajo los tres palos, sumando regularidad y minutos importantes en el primer equipo, que incluso lo llevó a ser convocado por Mano Menezes a la ‘blanquirroja’.

La posible llegada de Gallese, sin embargo, podría relegar a Duarte al banco de suplentes, dada la jerarquía y vigencia del portero nacional. La última palabra la tendrá el DT ‘gaucho’, quien deberá decidir entre la continuidad de un arquero que ha respondido en el campeonato local y la experiencia de un referente internacional.

Temas Relacionados

Pedro GalleseFranco NavarroGuillermo ViscarraAlejandro DuarteAlianza LimaDeportivo CaliLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Tras tres semanas de intensa competencia, la VNL Masculina 2026 ya tiene a sus protagonistas para la fase final. Repasa la clasificación completa y las selecciones que siguen en carrera por el título

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: así quedaron los partidos que definieron la clasificación

La fase preliminar llegó a su fin tras una intensa semana de competencia. Revisa todos los marcadores de la última jornada y conoce cómo quedó definida la clasificación a la Fase Final del torneo

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: así quedaron los partidos que definieron la clasificación

Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del torneo en Lima

Entre las ocho mejores selecciones de la región, Perú buscará hacerse fuerte como local y pelear por un lugar en el podio. Conoce cómo y dónde comprar los tickets para vivir el torneo en el Coliseo Eduardo Dibós

Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del torneo en Lima

Los sentidos mensajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano a Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina

Los jugadores de Sport Boys le dedicaron mensajes de agradecimiento al capitán argentino luego de la derrota ante España, en un partido que marcó su despedida de las Copas del Mundo

Los sentidos mensajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano a Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina

Conmebol confirmó las ternas arbitrales para Sporting Cristal vs Bragantino y Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026

Los equipos peruanos vuelven a la competición internacional esta semana. Los celestes lo harán en Lima, mientras que el ‘Papá’ se va a Argentina

Conmebol confirmó las ternas arbitrales para Sporting Cristal vs Bragantino y Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Trabajadores municipales de Comas organizan actividades de campaña y cumpleaños de la alcaldesa Mónica Acuña

Trabajadores municipales de Comas organizan actividades de campaña y cumpleaños de la alcaldesa Mónica Acuña

“Si la envidia fuera delito, no habría cárcel que tenga tanta capacidad”: José Jerí responde a críticas por condecoración del Congreso

Gaseosas, polladas, kits para manicure, sandwicheras y hasta vacunas: la lista insólita de gastos en la era de José Balcázar

Magistrado del TC confirma que casos de Vladimir Cerrón y Ollanta Humala siguen en proceso de deliberación y sin fallo aún

José Balcázar califica de “error” su pedido de pensión vitalicia y afirma que solo cobrará la del Poder Judicial

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Ethel Pozo sospecha de Julián Alexander por ir tanto al gimnasio y termina llevándose una sorpresa: “¿Qué tanto hay ahí?”

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

Diego Chávarri y Gabriela Herrera se dan su primer beso frente a sus fans tras confirmar que son ‘salientes exclusivos’

Ethel Pozo admite que el conflicto de Gisela Valcárcel con América Televisión sí afectó su salida de ‘América Hoy’: “Sí, claro que sí”

Pati Lorena cuenta la faceta de Magaly Medina que vio fuera de cámaras: “Es súper cariñosa”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026: clasificación final y puntajes tras la Semana 3

Resultados de la Semana 3 de la VNL Masculina 2026: así quedaron los partidos que definieron la clasificación

Entradas de la Copa Sudamericana de Vóley 2026: precio y venta para todos los partidos del torneo en Lima

Los sentidos mensajes de Christian Cueva y Carlos Zambrano a Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 con Argentina

Conmebol confirmó las ternas arbitrales para Sporting Cristal vs Bragantino y Lanús vs Cienciano por la Copa Sudamericana 2026