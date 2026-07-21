Joven lleva desaparecida hace una semana: su último rastro fue al subir a una combi en Pachacútec

La familia de Yesenia Enríquez, una joven de 22 años, mantiene la esperanza de encontrarla después de que desapareciera el pasado 15 de julio en Pachacútec. Según testimonios recogidos por Latina Noticias, la joven salió de su casa a las 15:30 horas con destino a su instituto, como hacía cada día, y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias claras sobre su paradero.

La última comunicación

De acuerdo con el relato de Raúl Enríquez, padre de la joven, Yesenia se despidió de su familia asegurando que regresaría como de costumbre tras sus clases. La rutina diaria indicaba que ella solía volver a casa alrededor de las 18:15, coincidiendo con la salida de su instituto. Aquella tarde, su padre recordó: “Papito, ya regreso”, fueron las palabras de despedida de Yesenia.

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Más tarde, a las 19:30, el padre le envió un mensaje pidiéndole que regresara para ayudar con la cena y solo recibió una respuesta breve: “Ya”.

Desaparición en Pachacútec: padres de Yesenia Enríquez piden apoyo para encontrarla| Foto: Latina Noticias

Al regresar de la iglesia, la familia notó que Yesenia no estaba en la vivienda, algo inusual en su comportamiento. La preocupación creció cuando intentaron comunicarse con ella y no obtuvieron respuesta. El padre mencionó que tras varios intentos de llamada, finalmente Yesenia contestó su teléfono en la noche, pero el mensaje fue inquietante: “No voy a regresar y no hagan nada, porque si no va a ser peor”, narra el progenitor.

Raúl notó que este tipo de conversación con su hija era “rara” y poco habitual, por lo que considera que estaría amenazada. Esta percepción se reforzó al día siguiente, cuando Yesenia volvió a contestar una llamada, pero mantuvo el mismo tono de inquietud. La familia intentó contactar con personas del círculo cercano de la joven, sin éxito, y posteriormente algunos números fueron bloqueados.

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Una joven estudiante no volvió a casa tras asistir a clases, y su familia solicita colaboración de la comunidad, mientras las grabaciones muestran que abordó una combi blanca el día de su desaparición| Foto: Latina Noticias

Según el testimonio de la familia, Yesenia no solía frecuentar lugares ajenos a su rutina de estudio, iglesia y hogar. El padre aclaró que la joven no acostumbraba salir sola a otros lugares ni tenía amistades o pareja conocidas fuera del entorno familiar. Compartía principalmente con su hermana menor y asistía a la iglesia junto a sus padres.

Investigación policial y seguimiento del caso

La denuncia por desaparición fue presentada la misma noche en la comisaría de Pachacútec. Los familiares informaron que la Policía Nacional aceptó la denuncia y se han revisado grabaciones de cámaras de seguridad. En uno de los videos, se observa a Yesenia caminando por la zona y subiendo a una combi blanca de transporte público, el último rastro visual que se tiene de ella.

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Hasta el momento, la familia manifiesta que no se ha logrado avanzar significativamente en la investigación y solicita apoyo a la comunidad para aportar cualquier información sobre el paradero de la joven. Los padres reiteraron que Yesenia no se llevó pertenencias personales ni ropa, solo el material de estudio habitual.

En caso conozcas el paradero de la joven o la hayas visto, puedes comunicarte al siguiente número: 992 463 982. Su familia pide a las autoridades a continuar con la búsqueda, debido a que podría estar en peligro.