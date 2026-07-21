Sporting Cristal buscaría dar el batacazo en la Liga 1 con jugador tricampeón con Universitario: “Están dispuestos a invertir un poco más”

El periodista Paul Pérez aseguró que el club 'rimense' tiene un gusto especial por un futbolista que fue parte del reciente éxito de la 'U'. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

Las recientes salidas de Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu han obligado a la dirigencia de Sporting Cristal a acelerar la búsqueda de un nuevo volante central. Con la delantera reforzada, la atención se ha volcado a un puesto clave en la estructura de Roberto Mosquera. En ese contexto, el nombre que más interés ha despertado en la directiva y el comando técnico es el de un futbolista que fue parte del reciente tricampeonato nacional de Universitario de Deportes.

El periodista Paul Pérez fue quien reveló el gusto que existe en el club ‘celeste’ por Rodrigo Ureña. “Hay un futbolista con pasado en el fútbol peruano que gusta en Sporting Cristal. Hoy tienen la posibilidad de incorporar un extranjero más y el nombre que gusta es el de Rodrigo Ureña”, informó el programa de YouTube, Modo Fútbol.

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Según el comunicador, la preferencia por el chileno no es solo de un sector del club, sino que habría consenso entre el área deportiva y el cuerpo técnico. “No digo que lo vaya a contratar, pero todo empieza a partir de un gusto en consenso de parte del área deportiva y del comando técnico. Vamos a ver si es que esto termina avanzando y materializando en una oferta”, añadió.

Rodrigo Ureña se ganó un lugar en el once titular de Millonarios de Colombia, donde lleva 24 partidos jugados. - créditos: Millonarios FC

La posibilidad de fichar a Rodrigo Ureña representaría un verdadero batacazo para la Liga 1, no solo por la calidad del jugador, sino porque se trata de un reciente campeón con el máximo rival. Además, la situación del ‘Pitbull’ se complicó en las últimas semanas tras una polémica con la directiva de Universitario, luego de un amistoso ante Millonarios de Colombia. Ese conflicto podría facilitar su salida y allanar el camino para un traspaso inesperado.

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Para Sporting Cristal, invertir en un jugador de la talla de Ureña sería una muestra clara de ambición, sobre todo, tras las llegadas de Michael Hoyos, Hernán Barcos y Juan Manuel Cuesta. “A diferencia de otros mercados de pases, en Sporting Cristal me da la sensación que hoy sí están dispuestos a invertir un poco más”, sostuvo.

Rodrigo Ureña ganó tres títulos nacionales en las tres temporadas que disputó con Universitario. - créditos: Universitario

¿Por qué fueron descartados Pedro Aquino y Wilder Cartagena en Sporting Cristal?

En la búsqueda de un nuevo mediocampista, Sporting Cristal también evaluó otras opciones de peso. Paul Pérez explicó por qué Pedro Aquino y Wilder Cartagena quedaron fuera del radar del club, tal y como lo revalidó Julio César Uribe. “Aquino sí fue descartado porque me comuniqué con su entorno y me dijeron que se va a operar en estos días”, detalló.

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Sobre ‘Carta’, la situación resultó más compleja. “Lo de Cartagena, sí era el nombre que Sporting Cristal había apuntado, pero no sé si contemplaron en el club el hecho de liberar dos cupos. Cartagena tiene contrato con Orlando City hasta fin de año, no ha sido tomado en cuenta en esta primera parte del año, pero en la pretemporada ha jugado mucho”, explicó.

Gustavo Cazonatti se ha dirigido a los hinchas de Sporting Cristal luego de su inesperada salida del club. Crédito: Redes Sociales Sporting Cristal

Detalles de la salida de Felipe Vizeu de Sporting Cristal

Por otro lado, la desvinculación de Felipe Vizeu de Sporting Cristal no estuvo exenta de complicaciones. Paul Pérez reveló que la negociación para concretar su salida fue extensa y difícil. “Lo que me dijeron ayer a partir de su desvinculación, es que Vizeu no cedió en lo absoluto a algún tipo de acuerdo con Sporting Cristal. Me dicen que Sporting Cristal le ha tenido que pagar a Felipe Vizeu lo que restaba de su contrato, que culminaba a final de este año, cinco meses de sueldo”, contó el periodista.

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La postura intransigente del delantero brasileño fue clave en el desenlace. “La negociación ha sido bastante larga porque en Sporting Cristal buscaban tener algún tipo de acuerdo y que esto no se rompió del lado de Vizeu, quien se ha mantenido firme en hacer respetar su contrato”, subrayó Pérez.