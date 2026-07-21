Asesinan a pasajero de taxi por aplicativo frente a la Universidad Científica del Sur

Un pasajero que iba a bordo de un taxi por aplicativo fue asesinado a balazos en la antigua Panamericana Sur, cerca de la Universidad Científica del Sur, en Villa El Salvador. El crimen ocurrió la mañana de este martes, cuando Mateus Méndez Pérez, de 23 años, viajaba como usuario en un vehículo de InDrive.
La información fue confirmada por la Policía Nacional del Perú (PNP). El conductor del taxi, John Mike Tacolqui, de 35 años, relató a la policía que recogió al pasajero minutos antes del ataque. Mientras transitaban frente al crematorio Jardines de la Paz, un automóvil Kia Rio de color negro interceptó el vehículo y desde su interior se efectuaron múltiples disparos contra la puerta posterior izquierda del taxi.
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Según la versión difundida por Exitosa, el ataque dejó al conductor ileso, pero Méndez Pérez falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas.
Presentaba antecedentes
De acuerdo con la PNP, la víctima presentaba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión. Había salido de prisión aproximadamente un mes antes del atentado. Las primeras diligencias en el sitio revelaron más de quince orificios de bala en la puerta lateral, lo que apunta a un ataque directo y premeditado.
La policía local maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas recientes de Méndez Pérez. Los peritos de criminalística recogieron pruebas balísticas y otros indicios para la investigación. El cadáver fue trasladado a la morgue tras el levantamiento realizado por las autoridades.
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Otro asesinato
Hace cuatro días, otro conductor de taxi colectivo fue asesinado a balazos por un falso pasajero en la provincia constitucional del Callao, en un hecho que refuerza la preocupación de los vecinos por la seguridad en la zona. La víctima, Marco Antonio Chapoñan Tejero, conducía su vehículo de transporte informal cuando fue abordado por el agresor, quien simuló ser un usuario común.
El ataque se produjo en la intersección de la avenida La Alameda y el jirón Tumbes. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el sicario disparó varias veces contra el conductor mientras ambos se encontraban dentro del automóvil. Los impactos de bala dejaron gravemente herido a Chapoñan Tejero, quien fue trasladado de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento.
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Testigos relataron a la PNP que el atacante descendió rápidamente del vehículo tras disparar y huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. Las primeras diligencias permitieron constatar que el taxi colectivo presentaba una placa de rodaje adulterada, lo que complica la identificación de los responsables y la reconstrucción del hecho.
El crimen representa el segundo atentado armado en el sector en menos de 24 horas. Las autoridades han iniciado una investigación preliminar para esclarecer el móvil del homicidio y ubicar a los autores materiales e intelectuales del ataque.
Vecinos y transeúntes de la zona participaron en el auxilio inicial al conductor, mientras la PNP desplegó un operativo en la zona para recabar pruebas y testimonios que permitan avanzar en la investigación.
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