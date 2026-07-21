Perú

Asesinan a pasajero de taxi por aplicativo frente a la Universidad Científica del Sur

Un joven de 23 años fue abatido por desconocidos, quienes interceptaron el vehículo y abrieron fuego cerca del crematorio Jardines de la Paz

Guardar
Google icon

Un pasajero que iba a bordo de un taxi por aplicativo fue asesinado a balazos en la antigua Panamericana Sur, cerca de la Universidad Científica del Sur, en Villa El Salvador. El crimen ocurrió la mañana de este martes, cuando Mateus Méndez Pérez, de 23 años, viajaba como usuario en un vehículo de InDrive.

La información fue confirmada por la Policía Nacional del Perú (PNP). El conductor del taxi, John Mike Tacolqui, de 35 años, relató a la policía que recogió al pasajero minutos antes del ataque. Mientras transitaban frente al crematorio Jardines de la Paz, un automóvil Kia Rio de color negro interceptó el vehículo y desde su interior se efectuaron múltiples disparos contra la puerta posterior izquierda del taxi.

PUBLICIDAD

Según la versión difundida por Exitosa, el ataque dejó al conductor ileso, pero Méndez Pérez falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas.

Un pasajero es asesinado a balazos cuando viajaba en taxi por aplicativo en Lima| Foto: Exitosa Noticias
Un pasajero es asesinado a balazos cuando viajaba en taxi por aplicativo en Lima| Foto: Exitosa Noticias

Presentaba antecedentes

De acuerdo con la PNP, la víctima presentaba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión. Había salido de prisión aproximadamente un mes antes del atentado. Las primeras diligencias en el sitio revelaron más de quince orificios de bala en la puerta lateral, lo que apunta a un ataque directo y premeditado.

La policía local maneja la hipótesis de un ajuste de cuentas relacionado con actividades ilícitas recientes de Méndez Pérez. Los peritos de criminalística recogieron pruebas balísticas y otros indicios para la investigación. El cadáver fue trasladado a la morgue tras el levantamiento realizado por las autoridades.

PUBLICIDAD

Otro asesinato

Un pasajero es asesinado a balazos cuando viajaba en taxi por aplicativo en Lima| Foto: Exitosa Noticias
Un pasajero es asesinado a balazos cuando viajaba en taxi por aplicativo en Lima| Foto: Exitosa Noticias

Hace cuatro días, otro conductor de taxi colectivo fue asesinado a balazos por un falso pasajero en la provincia constitucional del Callao, en un hecho que refuerza la preocupación de los vecinos por la seguridad en la zona. La víctima, Marco Antonio Chapoñan Tejero, conducía su vehículo de transporte informal cuando fue abordado por el agresor, quien simuló ser un usuario común.

El ataque se produjo en la intersección de la avenida La Alameda y el jirón Tumbes. Según la Policía Nacional del Perú (PNP), el sicario disparó varias veces contra el conductor mientras ambos se encontraban dentro del automóvil. Los impactos de bala dejaron gravemente herido a Chapoñan Tejero, quien fue trasladado de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde se confirmó su fallecimiento.

Testigos relataron a la PNP que el atacante descendió rápidamente del vehículo tras disparar y huyó en una motocicleta conducida por un cómplice. Las primeras diligencias permitieron constatar que el taxi colectivo presentaba una placa de rodaje adulterada, lo que complica la identificación de los responsables y la reconstrucción del hecho.

El crimen representa el segundo atentado armado en el sector en menos de 24 horas. Las autoridades han iniciado una investigación preliminar para esclarecer el móvil del homicidio y ubicar a los autores materiales e intelectuales del ataque.

Vecinos y transeúntes de la zona participaron en el auxilio inicial al conductor, mientras la PNP desplegó un operativo en la zona para recabar pruebas y testimonios que permitan avanzar en la investigación.

Temas Relacionados

peru-noticiasUniversidad Científica del SurTaxi por aplicativoCrimen organizado

Más Noticias

¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? Esta es la explicación del IGP

El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se refirió al destructivo temblor en la localidad de Chupaca que ya cobró la vida de al menos seis personas y dejó más de 300 damnificados

¿Por qué un sismo de 5.1 causó tanto impacto en Junín con muertos y heridos? Esta es la explicación del IGP

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

El tenista nacional venció al portugués Tiago Pereira y avanzó a la segunda ronda del Abierto de Estoril

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

La trujillana aseguró que no tiene problemas en volver a ver a su expareja, pero dejó en claro que no existe reconciliación entre ambos

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Ambas escuadras llegarán a este encuentro luego de ganar en sus respectivos debuts en el segundo certamen de la Liga 1. Conoce todos los detalles

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario sumaron victorias en el arranque del segundo torneo del fútbol peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

¿Indulto a Pedro Castillo a la vista?: Dirección de Gracias Presidenciales pide informe a la Corte Suprema

¿Indulto a Pedro Castillo a la vista?: Dirección de Gracias Presidenciales pide informe a la Corte Suprema

JNE entrega credencial de senador a Absalón Vásquez ante negativa de Rafael López Aliaga de asumir el cargo

Renovación Popular impulsará comisión en próximo Congreso bicameral para investigar presunto fraude contra López Aliaga

Sin observación presidencial, Fernando Rospigliosi promulga ley que excluye a policías y militares de la justicia ordinaria

Keiko Fujimori dialoga con el gobierno de Sheinbaum y se abre posibilidad de avanzar salvoconducto para Bettsy Chávez

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Onelia Molina se muestra enamorada de Kevin Díaz y lanza indirecta a Mario Irivarren: “No es el tiempo, es la persona”

‘Chapa Tu Money’ debutó en la TV: ¿cuánto rating obtuvo el estreno del programa de Mateo Garrido Lecca?

Empresario denuncia a Samahara Lobatón por deuda de seis meses: “No me pagas ni un dólar”

Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, lanza nuevas acusaciones: “Dejó tirados a sus hijos para irse de fiesta”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Sporting Cristal vs Melgar: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Gonzalo Bueno logró su primera victoria en cuadro principal del ATP 250: el peruano protagonizó emotiva remontada en set decisivo

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: así quedaron los equipos tras la fecha 1 del Torneo Clausura y Acumulada

Sporting Cristal buscaría dar el batacazo en la Liga 1 con jugador tricampeón con Universitario: “Están dispuestos a invertir un poco más”

Inicia la Copa Sudamericana de vóley 2026: fixture, formato, clasificación y todo lo que debes saber de la participación de Perú