¿Se suman al Jorge Chávez? Keiko Fujimori propone construir seis nuevos aeropuertos en estas ciudades del Perú

El Gobierno de Keiko Fujimori impulsa la construcción de hasta seis nuevos aeropuertos en Perú para fortalecer la conectividad aérea y el desarrollo regional. (Andina)

El plan impulsado por el gobierno de Keiko Fujimori contempla la construcción de hasta seis nuevos aeropuertos en distintas regiones del Perú. La propuesta busca fortalecer la conectividad aérea y promover el desarrollo económico regional, sumándose al proceso de modernización de la infraestructura aeroportuaria nacional.

Según lo planteado, las posibles ubicaciones incluyen Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Pucallpa, Huancavelica y Huánuco. Cada uno de estos proyectos deberá pasar por rigurosos estudios técnicos y de viabilidad antes de que se inicie cualquier ejecución.

La iniciativa presentada por el próximo Ejecutivo liderado por Keiko Fujimori se enmarca en una agenda más amplia de modernización aeroportuaria, que ya abarca la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. El plan nacional también incluye la mejora de los terminales de Jaén y Jauja.

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El plan de nuevos aeropuertos en Perú contempla posibles ubicaciones en Oxapampa, Chimbote, Moquegua, Pucallpa, Huancavelica y Huánuco. (Infobae)

Especialistas consultados advierten que la construcción de un aeropuerto no asegura por sí sola un incremento del turismo ni del desarrollo económico. Destacan la necesidad de realizar estudios de demanda y sostenibilidad financiera, junto con la articulación de infraestructura complementaria, como carreteras, servicios logísticos y cadenas de valor que permitan aprovechar la llegada de visitantes e inversionistas.

Proyecciones y advertencias

De acuerdo con estimaciones basadas en datos de hospedajes incluidos en el informe oficial, Chimbote lideraría la proyección de viajeros entre las ciudades consideradas para nuevas terminales, con más de 878 mil arribos estimados.

Le siguen Huancayo, Oxapampa, Pucallpa, Moquegua y Huancavelica. A pesar de estas cifras, especialistas hacen hincapié en que los indicadores de afluencia no bastan para justificar una inversión de gran magnitud. Según los expertos, “estas obras requieren una evaluación integral de la rentabilidad económica y social” antes de ejecutarse.

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La agenda de modernización aeroportuaria incluye la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. (Logística 360)

El debate incluye la revisión de proyectos aeroportuarios previamente considerados en administraciones pasadas, muchos de los cuales no llegaron a concretarse por falta de estudios concluyentes o debido a una demanda catalogada como insuficiente.

En ese sentido, la recomendación generalizada de los especialistas apunta a que toda nueva infraestructura de este tipo debe responder a criterios técnicos y financieros sólidos, para evitar inversiones que luego resulten subutilizadas o generen elevados costos para el Estado.

Inversión estatal y agenda

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que la agenda de inversión aeroportuaria vigente en el país ya supera los S/ 4,800 millones.

Uno de los proyectos más avanzados es el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que se ejecuta bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno en conjunto con Corea y presenta un avance físico de 38,86%, con una inversión de S/ 3,980 millones. Según la cartera, las obras culminarán en 2028 y las operaciones iniciarán en 2029.

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Loreto, Pasco y Piura concentran obras aeroportuarias con inversiones en Yurimaguas, Contamana, Vicco y la rehabilitación del aeropuerto piurano.

En Loreto, se ejecutan inversiones en Yurimaguas, donde se rehabilita integralmente el aeródromo con más de S/ 92 millones. El Gobierno Regional de Loreto también dirigirá la construcción de un nuevo aeródromo en Contamana, con una inversión superior a S/ 116 millones autorizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Estas obras contribuirán a la integración territorial y la competitividad de la provincia de Ucayali.

En la región de Pasco, el proyecto del nuevo aeródromo de Vicco cuenta con una inversión de más de S/ 137 millones a cargo de la municipalidad distrital. La infraestructura incluirá una nueva pista pavimentada, torre de control, terminal de pasajeros y plataforma de aeronaves. En Piura, se finalizó la rehabilitación del sistema de pistas y la mejora del cerco perimétrico del aeropuerto, con una inversión aproximada de USD 53 millones.

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El ministro Aldo Prieto Barrera afirmó: “Estamos impulsando inversiones que mejoran la conectividad, facilitan el turismo, fortalecen el comercio y acercan servicios de salud, educación y desarrollo a miles de familias en todo el país. Nuestra meta es que ningún peruano quede aislado por falta de infraestructura”, según declaraciones recogidas por la cartera ministerial.