Intervienen avenida histórica en el Centro de Lima para recuperar espacios públicos ocupados por comercio informal

La intervención incluyó el retiro de mercadería, toldos, módulos y objetos instalados de manera informal en pistas y veredas, además de la liberación de vías aledañas como parte del plan municipal - Créditos: Municipalidad de Lima.

La avenida Guillermo Dansey volvió a ser intervenida por la Municipalidad Metropolitana de Lima en un operativo de recuperación de espacios públicos ejecutado este martes 21 de julio, con acciones orientadas a restablecer el orden y garantizar el libre tránsito.

La medida se aplicó en el tramo comprendido entre las avenidas Ramón Cárcamo y Alfonso Ugarte e incluyó el retiro de elementos instalados de manera informal sobre pistas y veredas, además de fiscalizaciones a vehículos que obstaculizaban la circulación.

Por disposición del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, el despliegue se realizó desde las primeras horas del día con un contingente de fiscalizadores, serenos y operarios de la comuna, con apoyo de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según informó la Municipalidad, el objetivo fue evitar la ocupación indebida de la vía pública y asegurar condiciones de transitabilidad para peatones y conductores en un punto de alta actividad comercial.

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Durante la intervención, el personal municipal retiró mercadería, toldos, módulos y otros objetos colocados en la zona. La acción también se extendió a vías aledañas, con la liberación de los jirones Huarochirí, Ascope, Pacasmayo, Acomayo y García Villón, como parte del mismo plan de recuperación del espacio común.

Inspectores de tránsito y policías, además, realizaron fiscalizaciones a vehículos estacionados en zonas prohibidas o que bloqueaban el paso. En esos casos, se aplicaron sanciones “de acuerdo con la normativa vigente”, según precisó la autoridad municipal, dentro de un enfoque que busca reducir el estacionamiento indebido y ordenar el flujo vehicular en el sector.

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Avenida Guillermo Dansey inicia proceso de ordenamiento permanente tras intervención municipal con apoyo policial - Créditos: Municipalidad de Lima.

La gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, Mariella Falla, sostuvo que la intervención marcó el inicio de un proceso de ordenamiento permanente, con presencia continua en la zona.

“Cuando se da el trabajo coordinado entre la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad, se ven los resultados. Hemos empezado desde las cinco y media de la mañana y es el comienzo para ordenar toda la zona las 24 horas del día, los siete días de la semana. Ya no va a haber comercio ambulatorio, solo comercios autorizados, no habrá estacionamiento indiscriminado de vehículos y garantizaremos orden, seguridad y transitabilidad”, señaló.

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Falla informó que, concluida la fase inicial, se implementará un sostenimiento constante para impedir la reocupación, en coordinación con la DIVPOL Centro y la Región Policial Lima. De acuerdo con la funcionaria, Fiscalización verificará que solo permanezcan los comercios autorizados y que las galerías no ocupen la vía pública con mercadería, mientras que la Gerencia de Movilidad Urbana actuará para evitar el estacionamiento indebido. En paralelo, indicó, la Policía Nacional y Serenazgo mantendrán acciones orientadas a garantizar la seguridad.

La funcionaria exhortó a cumplir la normativa y a evitar situaciones que deriven en la retención de productos o la imposición de multas. En un trabajo articulado con la Policía Nacional, agregó, la comuna mantendrá una postura firme para asegurar el orden y la transitabilidad en el sector.

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Fiscalizadores, serenos y operarios municipales, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, realizaron acciones desde las primeras horas del día para evitar la ocupación indebida del espacio público - Créditos: Municipalidad de Lima.

Por su parte, el coronel PNP Marcial Flores informó que la institución asignó personal para reforzar el despliegue. “Tenemos aproximadamente 80 efectivos destinados para este operativo y para realizar las acciones de sostenimiento durante estos días”, detalló.

Asimismo, adelantó que se ejecutarán operativos complementarios para fortalecer la seguridad y explicó que la Policía Nacional, a través de su órgano de inteligencia, viene adoptando medidas para desarrollar operativos de control de identidad, de impacto y otras acciones que permitan mantener el orden y la seguridad.

Estas acciones forman parte de la estrategia de la Municipalidad de Lima para recuperar y preservar espacios públicos en conglomerados comerciales de la capital. A la fecha, ya se intervinieron zonas como Las Malvinas, Mesa Redonda, el Mercado Central, la Alameda Chabuca Granda, el Triángulo Grau, la avenida Grau, la avenida Aviación, la Carretera Central en Ate y el paradero Grau, entre otros.

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Según el plan municipal, personal de la comuna y efectivos policiales mantendrán presencia permanente en las vías recuperadas para impedir el retorno del comercio informal y preservar el orden, la seguridad y la libre circulación de vecinos y visitantes.