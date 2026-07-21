‘Chapa Tu Money’ debutó en la TV: ¿cuánto rating obtuvo el estreno del programa de Mateo Garrido Lecca?

‘Chapa tu Money’ de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llega a América TV: Elenco, fecha y hora de estreno. América TV.

El formato digital creado por Jorge Luna y Ricardo Mendoza dio el salto a la televisión peruana, transformando su popularidad en redes en cifras concretas de audiencia. El estreno de ‘Chapa Tu Money’ en América Televisión alcanzó 8.9 puntos de rating en Lima y seis ciudades, según los datos correspondientes al sábado 18 de julio. La conducción de Mateo Garrido Lecca marcó la entrada oficial de este espacio humorístico a la pantalla chica, logrando posicionarse entre los favoritos del público en su primer día de emisión.

Durante la franja horaria de las 22:00 a las 23:33, el programa consiguió ubicarse en la cuarta posición del ranking general de audiencia. El primer puesto fue ocupado por ‘El Reventonazo de la Chola’, que logró 12.1 puntos, mientras que ‘Los milagros de la Rosa de Guadalupe’ registró dos emisiones con 11.9 y 9.5 puntos respectivamente.

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Por debajo de ‘Chapa Tu Money’ quedaron otras propuestas del horario nocturno, como la película ‘Cruella’ en ATV, que obtuvo 3.2 puntos, ‘JB Noticias’ en Panamericana Televisión, con 3.1, y ‘Me caigo de risa’ de Latina, que cerró con 2.4 puntos.

El equipo del programa televisivo ‘Chapa Tu Money’ posa junto al público durante el estreno del espacio presentado por Mateo Garrido Lecca.

Las cifras reflejan que ‘Chapa Tu Money’ superó ampliamente a varias producciones de la competencia, consolidando un estreno sólido para la apuesta de América Televisión en el prime time sabatino. Estas mediciones corresponden al promedio de cada programa, teniendo en cuenta las diferencias en horarios y duraciones.

La buena recepción del público permitió que Mateo Garrido Lecca se ubicara rápidamente entre las figuras destacadas de la televisión nacional. El resultado obtenido en la primera emisión situó a ‘Chapa Tu Money’ dentro del grupo de espacios más vistos del fin de semana, respaldando la decisión del canal de llevar a la pantalla un contenido originalmente pensado para plataformas digitales.

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Una tabla registra la audiencia de programas de televisión en Lima y seis ciudades el 18 de julio de 2026, incluyendo el debut de Chapa Tu Money en América Televisión con 8.9%.

¿De qué trata Chapa Tu Money?

La llegada de Mateo Garrido Lecca a la conducción de ‘Chapa Tu Money’ representó una continuidad respecto al formato original que el público conocía en redes sociales y YouTube. El propio Garrido Lecca explicó que el programa mantendría su esencia: “Si te sensibilizas con una lisurita apaga tu tele, porque la única diferencia es que conduzco yo. Aquí hay libertad absoluta, humor estúpido, chabacanería”, afirmó.

El conductor remarcó que la estructura del show preserva en un 95% el estilo de las redes sociales, con la producción y dirección a cargo de Ricardo Mendoza, Jorge Luna y Cathy Sáenz. La advertencia inicial del programa, según describió, busca dejar claro el carácter improvisado y el sentido del humor particular del espacio: “Incluso al inicio empieza diciendo: ‘Este programa es de improvisación y no se hace responsable con lo que estos estúpidos digan’, para que la señito que ve cocina no se vaya a escandalizar”, comentó Garrido Lecca.

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En relación a la competencia directa, el conductor de ‘Chapa Tu Money’ diferenció su propuesta de la de “Me caigo de risa”. Destacó el trabajo conjunto y la afinidad entre los miembros del elenco: “La diferencia está en que el elenco de Chapa tu Money tiene cuatro años trabajando juntos, se conocen. El elenco es un poquito como un equipo de fútbol, hay arqueros, volantes, delanteros, el que arma la jugada, el que organiza, somos muy balanceados. Desde ahí va a ver una diferencia en ese sentido”, explicó.

Mateo Garrido Lecca y un compañero de elenco actúan en el escenario durante el estreno del programa de televisión Chapa Tu Money.

A pesar de la rivalidad natural en la franja horaria, Mateo Garrido Lecca envió un mensaje conciliador a sus colegas: “Tengo amigos en Me caigo de risa y espero les vaya bien”.

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Sobre la presión que implica estar en el horario estelar de los sábados a las 10 de la noche, Garrido Lecca fue claro: “Si te preocupas por la calidad en vez de la cantidad, creo que el producto está sólido. Estoy agradecido con América Televisión por confiar en mí, y espero nos acompañe el rating pero no vamos a trabajar para el rating sino para que la gente se divierta y la pase bien”.

El debut de ‘Chapa Tu Money’ confirma la capacidad de las propuestas digitales para adaptarse a la televisión abierta y captar la atención de nuevas audiencias, consolidando así una tendencia que une los contenidos de internet con los formatos tradicionales.

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