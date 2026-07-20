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Keiko Fujimori dialoga con el gobierno de Claudia Sheinbaum y se abre la posibilidad de avanzar el salvoconducto para Bettsy Chávez

El canciller Carlos Pareja reveló que la presidenta electa sostuvo contactos con representantes de la administración mexicana y expresó su confianza en que ambas gestiones permitan reactivar el canal diplomático entre ambos países tras casi un año de ruptura

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Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, sostuvo conversaciones con representantes del equipo de Claudia Sheinbaum en México, lo que podría abrir la posibilidad de otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez
Keiko Fujimori, presidenta electa de Perú, sostuvo conversaciones con representantes del equipo de Claudia Sheinbaum en México, lo que podría abrir la posibilidad de otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo conversaciones con representantes de la administración de Claudia Sheinbaum en México, lo que abre la posibilidad de avanzar en el otorgamiento del salvoconducto para la ex primera ministra Betssy Chávez, según confirmó este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja.

Durante una rueda de prensa, el canciller explicó que fue informado sobre esas gestiones en una reunión con Fujimori, en la que se abordaron las “conversaciones con representantes del Gobierno mexicano”.

“Y esperemos, pues, que ya con el próximo Gobierno, con el que esté instalado el próximo Gobierno, se pueda retomar y abrir ese canal de relación, porque tenemos entendido que México sí está muy interesado en tener una apertura diplomática hacia el Perú”, indicó.

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De esta manera, aludió a la intención expresada días atrás por la hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) de restablecer las relaciones con México, luego de que Sheinbaum dejara en suspenso la reanudación del vínculo bilateral.

(Presidencia)
Las relaciones diplomáticas entre Perú y México permanecen suspendidas desde noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a Betssy Chávez, quien fue procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido a Pedro Castillo

Ambos países mantienen sus relaciones diplomáticas rotas desde noviembre de 2025, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido al exgobernante Pedro Castillo (2021-2022).

Pareja detalló que, además de los temas protocolares, en la reunión también se abordó la relación del Perú con otros países. “Hemos tocado lo bien que están las relaciones con los países vecinos y con los Estados Unidos, con los países de Europa. Pero en particular también hemos hablado del tema de México, hemos hablado del tema de Venezuela”, relató.

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Sobre la situación con Venezuela, el jefe de la diplomacia peruana afirmó que lo “más importante es reanudar las relaciones consulares, porque las relaciones con Venezuela están rotas tanto en el aspecto político como en el consular”.

“Para nosotros es muy importante reanudarlas, por lo menos en la fase consular, en una primera etapa. Porque tenemos miles de peruanos que están desatendidos ahora, porque no hay un consulado que pueda brindarles todos los servicios que normalmente da un consulado”, dijo.

Keiko Fujimori manifestó su intención de restablecer la relación bilateral con México. El canciller Carlos Pareja indicó que México tiene interés en reabrir el canal diplomático con Perú
Keiko Fujimori manifestó su intención de restablecer la relación bilateral con México. El canciller Carlos Pareja indicó que México tiene interés en reabrir el canal diplomático con Perú

También señaló que no le corresponde expresar la posición del gobierno entrante respecto al pedido de Chávez para obtener un salvoconducto que le permita salir de territorio nacional con destino a la nación norteamericana.

“Lo que sí puedo expresar es que el Gobierno saliente ha tenido siempre la intención de cumplir con todos los tratados internacionales. Uno de ellos es el cumplimiento del asilo diplomático, que es un proceso, porque no es que uno da un salvoconducto de una manera inmediata, sino es todo un proceso de conversaciones que yo creo que, espero que con el próximo gobierno, puedan fluir un poco más”, refirió.

El gobierno mexicano sí ha hecho un acercamiento hacia el Perú y nosotros, el gobierno saliente, lo ha tomado con beneplácito y esperemos que esta fluidez y esta buena disposición pueda seguir su curso”, avanzó.

A la exprimera ministra la condenaron a 11 años y cinco meses de cárcel por conspiración para una rebelión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, quien ha recibido la misma sentencia y cumple cárcel en el penal de Barbadillo.

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