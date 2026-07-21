Pamela López confirma reencuentro con Paul Michael, pero aclara que solo es por trabajo: “Negocios son negocios”

Pamela López confirmó un reencuentro profesional con su expareja Paul Michael, aclarando que la reunión solo responde a motivos laborales y que no existe una reconciliación sentimental entre ambos. La cantante y empresaria trujillana participará en la grabación de un videoclip junto a la orquesta Combinación de La Habana, agrupación en la que actualmente canta Paul Michael, conocido como el ‘chalaquito’.

Durante una entrevista, Pamela López explicó que mantiene una relación cordial con sus antiguos colegas y subrayó que la colaboración artística tiene un carácter estrictamente profesional.

“Estoy próxima a grabar un videoclip con ellos (Combinación de La Habana). No tengo problema (con Paul). Negocios son negocios, yo tengo que seguir facturando y tengo muy buena relación con Combinación de La Habana”, detalló la artista.

Pamela López afirmó que la convivencia en La Granja VIP afectó su vida personal y emocional tras más de tres meses de encierro.

La noticia generó diversas reacciones en las redes y dentro del círculo de fanáticos del grupo musical, donde el público especuló sobre una posible reconciliación entre los exnovios. Pamela López rechazó esas versiones y precisó que su vínculo actual con Paul Michael se limita a la colaboración artística, dejando fuera cualquier posibilidad de retomar su relación amorosa.

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“Fue un año juntos, rescato lo bonito. Le deseo todo lo mejor del mundo. Ya veníamos mal y creo que fue una decisión sana terminar nuestra relación y que cada quien siga su camino”, declaró en el programa de la Chola durante la misma conversación. Su testimonio reafirma la decisión de mantener distancia en el plano sentimental y priorizar el bienestar personal y profesional.

Pamela López anunció en junio el fin de su relación

El pasado mes de junio, Pamela López, quien también forma parte del elenco del reality ‘La Granja VIP’, comunicó el fin de su relación con Paul Michael a través de un mensaje en sus redes sociales. El anuncio se produjo dos días después de la finalización del programa, donde ambos compartieron pantalla y expusieron su vínculo ante la audiencia.

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Pamela López anuncia su separación definitiva de Paul Michael tras el fin de ‘La Granja VIP’: “Las cosas no resultaron”

En su declaración pública, Pamela López expresó: “Por medio del presente, deseo expresar que mi relación sentimental ha llegado a su fin.” La cantante explicó que apostó por un amor genuino, pero reconoció que la relación no avanzó como esperaba. “Las cosas no resultaron como esperaba y hoy nuestros caminos toman rumbos distintos. He comprendido que cerrar esta etapa es lo mejor para ambos y para nuestro crecimiento personal”, indicó.

La empresaria solicitó respeto y discreción tanto de seguidores como de terceros ajenos a la pareja. “La verdad de lo vivido solo la conocemos las dos partes involucradas y Dios, quien es testigo de cada acción, palabra y sentimiento. Por ello, considero importante pedir respeto y prudencia a terceras personas que, sin conocer la totalidad de los hechos, emiten opiniones o juicios alejados de la realidad”, fue parte de su mensaje original.

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En ese mismo comunicado, Pamela López reafirmó su postura de rechazar cualquier polémica derivada de la ruptura.

Una imagen editada simula la fractura de la relación entre Paul Michael y Pamela López, reflejando su separación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No tengo intención de alimentar polémicas ni controversias. Por el contrario, elijo mantener la discreción y el respeto que la situación merece. Asimismo, por gratitud a todo lo compartido y brindado durante la relación, espero recibir el mismo respeto que siempre he procurado ofrecer, tanto hacia mi persona como hacia mi familia”, señaló.

Finalmente, la intérprete agradeció el apoyo de quienes han mostrado comprensión y empatía durante esta etapa. “Confío en que el tiempo permitirá que cada quien continúe su camino en paz, con la tranquilidad de haber actuado conforme a su corazón.”

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