Mototaxistas anuncian movilización el 12 de agosto por amenazas de extorsionadores y piden reunión con Keiko Fujimori

Una calle de Pamplona Baja, San Juan de Miraflores, permanece acordonada por la policía tras el asesinato de un mototaxista. (Captura América Noticias)

La Confederación Nacional de Mototaxis del Perú advirtió que la expansión de las extorsiones sobre sus afiliados ya no se limita a dirigentes ni a un solo distrito: alcanza a toda Lima Metropolitana y el Callao, con cerca de 1.000 mototaxistas afectados y un pago diario que, según el gremio, ronda los 15.000 soles. En ese contexto, su presidente, Isaías Cahuari León confirmó una movilización para el 12 de agosto y reclamó una mesa de diálogo con la presidenta electa, Keiko Fujimori.

En declaraciones a Panamericana, Cahuari sostuvo que en el distrito de Breña una empresa de mototaxis sufrió extorsión, sicariato y hasta la colocación de granadas en las viviendas de sus dirigentes. El representante indicó que en el año 2024 se produjo el primer asesinato dentro de esa asociación que dos años después sigue sufriendo extorsiones.

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Además, afirmó que se ha multiplicado la cantidad de bandas que cobran cupos a los mismos transportistas. Cahuari afirmó que en la actualidad hay mototaxistas que ya pagan a tres grupos extorsivos y que ahora enfrentan la aparición de un cuarto.

El dirigente agregó que la amenaza también cambió de objetivo. Según explicó, ya no se dirige solo a las cabezas de las asociaciones, sino a los propios conductores en sus unidades, a quienes persiguen para exigirles un cobro adicional.

Vecinos y transportistas de Lima norte reclaman mayor presencia policial frente al avance de la violencia. | Composición: LR/ Infobae Perú

Cahuari dijo que la decisión fue tomada en un plenario gremial y que alcanzó a todos los distritos representados por la confederación. “El 12 de agosto nosotros estamos saliendo a una gran movilización para seguir luchando por nuestros compañeros”, señaló, al remarcar que la protesta se hará “hombre y máquina”, con cada transportista junto a su vehículo.

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La organización precisó que no se trata de un reclamo acotado a Breña: el problema ya golpea a San Juan de Lurigancho, Vitarte, Santa Anita, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Chosica y el Callao.

“Si nosotros queremos tratar de ver y parar un poco el paro del 12, nosotros estamos queriendo que se entable, en todo caso, una mesa de diálogo con los dirigentes de Lima Metropolitana”, afirmó Cahuari.

Número de extorsionados subió a 1.000

Consultado por la magnitud del problema, Cahuari aseguró que las cifras del propio gremio muestran un crecimiento rápido. “Según las estadísticas que manejamos, según nuestro gremio eran setecientos, pero ahora ya se han ido incrementando. Ya estaríamos entre unos novecientos, llegando a mil personas”, declaró.

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Gremios de mototaxis ralizarán un paro nacional este 31 de octubre | Foto captura: Agencia Andina

Esa estimación coincide con otro dato que exhibe la dimensión económica del fenómeno. El dirigente indicó que el pago total diario de los mototaxistas extorsionados asciende a un promedio de 15.000 soles, monto que pidió proyectar a escala mensual para medir el alcance del negocio criminal.

Según Panamericana, cada banda exige cinco soles por conductor y que, con la irrupción del grupo más reciente, algunos trabajadores ya estarían pagando 20 soles por día. Cahuari ratificó ese cuadro y describió a los afiliados como “desesperados”, con compañeros que dejan sus casas tras las amenazas y la colocación de explosivos.