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Onelia Molina se muestra enamorada de Kevin Díaz y lanza indirecta a Mario Irivarren: “No es el tiempo, es la persona”

Tras terminar su relación con el chico reality, la arequipeña ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor con su compañero de reality

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Una mujer con top blanco y un hombre con camisa azul claro se miran y sonríen. La mujer apoya la mano en el hombro del hombre. Detrás hay estanterías y dos letreros
Onelia Molina y Kevin Díaz comparten una sonrisa mientras se miran en el interior de un local comercial.

Onelia Molina vive una etapa de cambios en el plano sentimental tras su separación de Mario Irivarren, quien durante tres años fue una figura constante en su vida. Ahora, la atención se centra en el vínculo que viene construyendo con Kevin Díaz, modelo venezolano y compañero en el programa de competencia. La arequipeña ha expresado abiertamente que su nueva relación avanza con fuerza, al punto de señalar que experimenta emociones inéditas.

El inicio de este romance ha significado para Onelia Molina una oportunidad para redescubrir el significado del afecto. La propia participante de televisión aseguró que el trato recibido por Kevin Díaz la hizo reconsiderar lo que espera de una pareja.

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“Kevin me hace sentir querida, amada. Hay personas que te hacen sentir cosas en un mes y otras que no te hicieron sentir eso en muchos años. No es el tiempo, sino la persona. Hoy en día estoy sintiendo muchas cosas bonitas”, comentó la odontóloga, en declaraciones recogidas durante una reciente entrevista.

Tras terminar su relación con el chico reality, la arequipeña ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor con su compañero de reality | TikTok / Riclatorrez

La diferencia respecto a su anterior relación con Mario Irivarren ha sido evidente para la joven, quien subrayó que la conexión con el modelo venezolano se fortalece día tras día.

“Él pasó de ser mi amigo a esa persona que comparte conmigo todos los días y en múltiples actividades. Llegó en un momento preciso a mi vida y ha podido demostrar que es lo que quiero en mi vida, y lo que no quiero nunca más”, sostuvo Onelia Molina al referirse al papel que cumple Kevin Díaz en su rutina diaria.

Aunque la relación se encuentra en sus primeras etapas, la deportista dejó claro que prefiere avanzar con cautela y evitar apresuramientos. “A Kevin lo quiero mucho, pero por ahora no me quiero saltar etapas, vamos paso a paso, es encantador y si Dios quiere, todo se concretará”, afirmó Onelia Molina, mostrando una postura de prudencia respecto al futuro.

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Una mujer y un hombre posan en un local con estantes llenos de productos. Un cartel amarillo en la parte inferior contiene texto
Onelia Molina y Kevin Díaz participan en la inauguración de un emprendimiento, posando frente a estantes con productos y envases.

Por su parte, Kevin Díaz no ha ocultado la admiración y el cariño que siente por la competidora. “La quiero un montón, se ha convertido en una persona importante en mi vida, es muy especial y me ha enseñado mucho, siempre me motiva”, manifestó el modelo venezolano al referirse a la influencia de Onelia Molina en su entorno personal.

Onelia Molina revela los detalles de Kevin Díaz en su cumpleaños

Uno de los momentos más significativos en la reciente historia de Onelia Molina y Kevin Díaz ocurrió durante la inauguración del salón de uñas y pestañas del modelo. La odontóloga relató cómo el venezolano se esmeró en que su cumpleaños resultara inolvidable. Kevin Díaz esperó la medianoche para sorprenderla con el tradicional “Feliz cumpleaños” y continuó la celebración con una serie de regalos y gestos de afecto.

“Después sí me hizo una recontra sorpresa en la cama, un montón de regalos”, recordó Onelia Molina, quien además destacó la importancia de un almuerzo especial que el modelo organizó con su familia. “Nos invitó también al almuerzo con mi familia. Ese día yo quedé, como dije, yo quedé babeando por ese hombre porque ese día sí me hizo sentir querida, amada”, expresó la integrante de “Esto es guerra”.

Durante ese evento, la complicidad entre ambos resultó evidente. Kevin Díaz sorprendió a la odontóloga con un beso durante la entrevista, provocando una reacción espontánea y llena de emoción por parte de Onelia Molina. A pesar de la buena sintonía, la competidora fue enfática al remarcar que prefiere avanzar sin prisas.

Onelia Molina celebró su cumpleaños con Kevin Díaz.
Onelia Molina celebró su cumpleaños con Kevin Díaz.

“Si se pueden dar cuenta, estamos viviendo una etapa muy bonita. Me he conocido un chico encantador, pero tampoco quiero saltarme etapas. Yo creo que el tiempo al tiempo; si las cosas van bien y si Dios quiere, quién sabe, más adelante”, señaló.

El vínculo entre Onelia Molina y Kevin Díaz continúa fortaleciéndose, mientras ambos disfrutan de una etapa marcada por la espontaneidad y los pequeños gestos cotidianos. Para la odontóloga, el modelo representa una nueva oportunidad para definir lo que espera de una relación y dejar atrás experiencias pasadas que ya no forman parte de sus expectativas.

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