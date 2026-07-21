¿Pedro Aquino y Wilder Cartagena son alternativas en Sporting Cristal? La contundente respuesta de Julio César Uribe

El directivo Julio César Uribe plantea una hoja de ruta centrada en el rendimiento colectivo y en cambios puntuales, mientras descarta nombres instalados y sostiene que, con cuatro altas, la estructura ya está cubierta

El director deportivo de Sporting Cristal, Julio César Uribe, se pronunció sobre el momento del club y la hoja de ruta para el Torneo Clausura, con foco en el objetivo competitivo y en la gestión del plantel. En una entrevista en el programa Fútbol Como Cancha, el exfutbolista remarcó una filosofía de trabajo vinculada al ánimo del grupo y al sentido de pertenencia, en un contexto en el que la institución busca “alcanzar la distinción” en el torneo.

Uribe describió la meta de manera directa: “Tratar de alcanzar la distinción en este Clausura, y la distinción es ganar. Estamos en eso”. En esa misma línea, explicó que el equipo intenta corregir lo que dejó el Apertura y que el trabajo diario apunta a sostener un clima interno que ayude a competir “más allá de las dificultades externas”.

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Además de la perspectiva deportiva, el dirigente abordó puntos sensibles para los hinchas: las salidas recientes, la llegada de un nuevo defensor, el escenario de incorporaciones, y casos individuales como el de Cristian Benavente, la situación que rodeó la salida de Gustavo Cazonatti y el espacio que se abrió tras el final del vínculo con Felipe Vizeu.

El caso de Aquino y Cartagena y la búsqueda en el mediocampo

Julio César Uribe descartó que Pedro Aquino y Wilder Cartagena formen parte de los planes de Sporting Cristal. El club evalúa otras alternativas y también apuesta por dar espacio a los jóvenes. (Sporting Cristal)

Consultado por posibles nombres para cubrir una posición en el equipo, Uribe descartó dos alternativas vinculadas al mercado: “No, porque estamos conversando y tenemos algunas opciones”. Ante la repregunta sobre Pedro Aquino y Wilder Cartagena, el director deportivo reiteró que no entraban en el radar inmediato del club.

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El dirigente añadió un criterio adicional para la búsqueda, vinculado a la proyección interna. “Personalmente, también soy de la opinión que hay jóvenes que podrían encontrar una oportunidad allí y no desentonar en todo lo que significa la búsqueda institucional”, explicó, en referencia a la posibilidad de que el club recurra a futbolistas con menor recorrido para cubrir necesidades del plantel.

En paralelo, se refirió al panorama general de fichajes y al margen disponible para movimientos. Tras la salida de Felipe Vizeu, indicó que se liberó un cupo: “Ante la ya conclusión y buen cierre de negociación con el buen profesional y mejor persona, Vizeu, se apertura un espacio más para lo que se pueda requerir en el tiempo que dure la posibilidad de incorporar otros jugadores”. En el mismo tramo de la entrevista, precisó que la institución había cumplido con lo previsto y que todavía quedaba un margen: “Estamos cumpliendo con lo comprometido, cuatro elementos que habíamos expresado y aún tenemos una posibilidad más”.

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Sin embargo, ante la lectura de que ese espacio podría derivar en la llegada de otro atacante, Uribe lo descartó en el corto plazo. Cuando el conductor interpretó que el club buscaría delantero, el directivo fue tajante: “Mmm, no”. Y amplió: “En su momento no, porque tenemos los delanteros que por requerimiento hemos planificado y si algún imprevisto se presentara, habría que esperar, y ojalá que no se presente, obviamente, tener todos los puestos cubiertos. En este momento, con las cuatro incorporaciones estamos cubiertos”.

El caso de Benavente: conversaciones y escenarios abiertos

El futuro de Cristian Benavente sigue sin definirse en Sporting Cristal. Julio César Uribe reveló que se evalúan opciones para que el mediocampista tenga mayor protagonismo esta temporada. (Sporting Cristal)

Uno de los puntos que concentró preguntas fue la situación de Cristian Benavente y su continuidad en el plantel para el resto de la temporada. En su respuesta, Uribe evitó dar por cerrado el tema y explicó cuál era el panorama a esa altura de la conversación interna.

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“Hasta el momento, en lo que hemos conversado con el director técnico, no está contemplado”, señaló. Y agregó: “Se están trabajando algunas posibilidades y esperamos que alguna de ellas se concrete para bien de él y no, no esté acompañando, sino ser protagonista en esta intención de ganar el campeonato”.

El directivo también respondió por Gabriel Santana, y diferenció su situación de la de Benavente: “No hay ningún problema con lo de Gabriel. Gabriel está muy bien conceptualizado dentro del proyecto del equipo”.

En el mismo bloque, Uribe dejó abierta la chance de que surjan otros movimientos, sin precisar nombres ni operaciones puntuales. “Podría surgir alguna posibilidad, como usted lo ha mencionado con Benavente, podría surgir y por ahí alguna otra transferencia de un joven que ha mostrado sus virtudes. Entonces, ese tema no se puede cerrar porque son opciones que se dan en el tiempo que hay a la apertura, obviamente en la descripción reglamentaria”, indicó.

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Por qué se fue Cazonatti y cómo se reacomodó el plantel

El director deportivo de Sporting Cristal señaló que el aspecto humano fue decisivo en la salida de Cazonatti. También explicó cómo quedó conformado el plantel para afrontar el Clausura. (Sporting Cristal)

Uribe explicó los motivos detrás de la salida de Gustavo Cazonatti y vinculó la decisión con un enfoque institucional centrado en la persona. Ante la consulta sobre por qué se facilitó su salida, respondió: “Hubo un problema. No es que es fácil. Cristal lo ha ratificado en el tiempo a través de su historia, que el lado humano para nosotros es fundamental y ante un tema familiar que no tenemos por qué exponerlo, se le apoya en esa parte afectiva que es fundamental para nosotros. Así que esa razón ha sido muy puntual”.

Al ser consultado sobre si el club sumaría un refuerzo por esa partida, Uribe evitó confirmarlo, aunque admitió que existía una chance: “Hay una posibilidad, queda abierta”. Luego, cerró el tramo con una frase breve: “Vamos a ver qué pasa”.

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En cuanto a incorporaciones ya concretadas, Uribe se refirió a Anderson Villacorta y precisó la función que tendrá: “Mmm, no. Eh, la posición es muy puntual. Es la alternativa en el bloque posterior ante la posibilidad de que alguno de los jugadores titulares se lastimen. Entonces, necesitamos sostener el buen nivel que ha demostrado tener en este primer partido, el bloque posterior”.